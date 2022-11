Democracia, a palavra mais importante deste domingo no Brasil

Com roupa domingueira, eleitores vão às urnas. É dia de escolher o presidente que governará o Brasil pelos próximos quatro anos. Trata-se da festa da democracia, palavra mais citada na campanha eleitoral. Ela está na boca das autoridades e, claro, caiu na boca do povo. Vale, pois, invadir a intimidade do vocábulo.

Há muitos e muitos anos, nasceram duas crianças. Uma recebeu o nome de Demo. A outra se chamou Cracia. Ambas eram gregas. Na língua delas, os dois nomes têm um significado. Demo quer dizer povo. Cracia, governo. O tempo passou. Um dia, Demo encontrou Cracia. Eles conversaram. Ficaram. E não deu outra. Casaram-se. Juntos, viraram o casal Democracia.

Família

Eles tiveram muitos filhos. Os filhos lhes deram um montão de netos. Os netos os presentearam com uma infinidade de bisnetos. A família ficou enorme. Quando todos estavam reunidos, podiam encher a catedral. O clã tinha um jeito especial de viver. Em casa, ninguém brigava. Os sabidos faziam eleição para tudo. A sobremesa seria pudim ou sorvete? Todos votavam. Ganhava a maioria. A meninada ia à piscina ou ao parque? O voto decidia.

Nova moda

A moda pegou. Muitos países copiaram o exemplo. Se alguém quiser ser senador, deputado, vereador, prefeito, governador ou presidente, tem de participar de eleição. O povo vota. Ganha quem tiver a preferência de mais gente. É a democracia – o governo do povão. Viva!

Distância aristocrática

“Há uma diferença enorme entre eu e o Lula”, disse Bolsonaro na entrevista da Record. Maltratou a língua. Por quê? As pessoas do discurso são três. A primeira fala (eu, nós). A segunda escuta (tu, você). A terceira serve de assunto (ele, ela). Qual a mais importante?

A primeira. Por isso o mim, pronome de primeira pessoa, tem prioridade sobre os demais: Há uma diferença enorme entre mim e o Lula. Este acordo foi firmado entre mim e ele. Aquele, entre mim e os diretores da empresa. Conversa entre mim e você. Conversa entre mim, ti e o diretor.

Dica

Lembra-se? Antigamente, os professores diziam que “o burrinho vai sempre na frente”. Era o jeito deles de ajudar na fixação da regra.

Não é preferência

“Lula preferiu construir um porto em Cuba do que transpor as águas do São Francisco”, diz a propaganda. Tropeção na regência. A gente prefere alguma coisa ou alguém a outra coisa ou a alguém: Prefiro cinema a teatro. Prefiro Machado de Assis a José de Alencar. Prefiro morar em Brasília a morar em Goiânia.

Superdica

Não use, nem a pedido dos Orixás, preferir mais. O mais sobra. Basta preferir.

Verde-amarelo

Hoje, dia de eleição, muitos se vestem com as cores do Brasil. Verde e amarelo fazem a festa. Verde é adjetivo. Amarelo também. Adjetivos compostos de adjetivo + adjetivo obedecem cegamente a uma regra. Só o segundo varia: bandeira verde-amarela, bandeiras verde-amarelas; programa verde-amarelo, programas verde-amarelos; camiseta verde-amarela, camisetas verde-amarelas.

De novo

Lula e Bolsonaro dizem que, em caso de vitória, vão reindustrializar o país. A imprensa deu a notícia. Na hora de escrever, pintou a dúvida. Reindustrializar se escreve com hífen? Não. O prefixo re- sofre de incurável alergia ao hífen. Com ele é tudo colado – reescrever, reorientar, reindustrializar.

Leitor pergunta

“O mosquito da dengue se sobressai”, disse o repórter. Ele está certo?





• Celina Lima, Camaquã





O se sobra. Sobressair não é pronominal. Altivo, dispensa objeto. Reina sozinho, absoluto: O novato sobressai nas pesquisas. Os povos da Mesopotâmia sobressaíram na escultura. O relator sobressaiu na discussão ao defender aumento da segurança. E, claro, o mosquito da dengue sobressai.

Recado

“Entre todos os homens, o romancista é o que mais se assemelha a Deus: ele copia Deus.”

François Mauriac