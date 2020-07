O desembargador que humilhou o guarda trocou os verbos

(foto: vídeo/CB/Reprodução/D.A Press)

Carteirada no calçadão de Santos



Há coisas que caíram de moda. Uma delas: armazém de secos e molhados. Outra: maiô com saiote. Muitas outras: máquina de datilografia, brilhantina no cabelo, pente no bolso, lenço de pano, eletrola, videocassete, disco de vinil. Comportamentos também ficaram pra trás. É o caso de fumar, dirigir sem cinto de segurança, furar a fila, jogar lixo na rua, arear panela, andar com rolinhos no cabelo. E a carteirada? O abuso dos que se sentem superiores aos demais parecia pertencer a tempos idos e vividos. Tão idos que certas expressões usadas por eles viraram motivo de gozação. “Sabe com quem está falando?” é a mais consagrada. Às vezes sofre variações. “Sabe quem é meu pai?” “Você imagina quem sou eu?” “Já ouviu falar em fulano de tal?” E por aí vai.





O fora de moda

Ops! O desembargador Eduardo Siqueira ressuscitou a carteirada. Ele andava sem máscara pelo calçadão de Santos. O guarda o multou. A excelência virou bicho. Humilhou o profissional. Pra quê? A imagem ganhou o mundo. As palavras também.





Sai da frente

De carta nasceu carteira. De carteira, carteirada. O sufixo – ada transmite a ideia de movimento enérgico. É o mesmo que aparece em cartada e saraivada.





Falar e dizer

“Eu estou aqui com um analfabeto que me falou que tenho de usar máscara”, queixou-se o desembargador ao secretário de Segurança. Trocou os verbos. Falar não é dizer. Se fosse, a expressão falou e disse não teria sentido. Mas tem. Dizer é afirmar, declarar. Falar é dizer palavras, expressar-se por meio de palavras: A testemunha disse a verdade. Disseram que sairiam à tarde. Diplomata fala várias línguas. Falou com o professor. O apelo da criança fala ao coração. Quando usar um ou outro? Eis o macete: substitua o falar pelo dizer. Se der certo, você está diante de um usurpador. Mais: o falar tem intolerância ao quê. Diante das três letrinhas, ele espirra sem parar. Melhor dar a César o que é de César. Assim: Quem falou (disse) isso? Será que ela fala (diz) a verdade? Eu estou aqui com um analfabeto que me falou (me disse) que tenho de usar máscara.





Em bom francês

Pra mostrar superioridade, o desembargador falou francês. Vale lembrar: o português tem muitas palavras de origem francesa. Uma delas: etiqueta. Além de identificar o fabricante de produtos, o vocábulo designa um código de boas maneiras para a vida em sociedade.





Da língua de Voltaire

Estrangeirismos herdados da língua francesa se chamam galicismos. Eles frequentam nosso dia a dia com a naturalidade de quem anda pra frente. É o caso de bufê, champanhe, crepe, filé, maionese, omelete, patê, suflê, batom, boné, bijuteria, moda, sutiã, abajur, buquê, placar, creche, garagem, guichê, balé, chefe, garçom, chantagem, avalanche. Ufa!





Quem dá conta?





"Só no idioma pátrio a gente pode pensar bem e dizer besteira" Monteiro Lobato



A santíssima trindade da mesa francesa é o vinho, o queijo e o pão. Há uma variedade tão grande de uma das iguarias que o então primeiro-ministro Charles de Gaulle brincou: “É impossível governar um país com mais de 300 tipos de queijo”.





Leitor pergunta

O jornal publicou que “Emirados Árabes se sobressaem na corrida espacial”. Fiquei na dúvida: sobressaem ou se sobressaem?

. Clara Silva, Porto Alegre





Sobressair não é pronominal. O pronome sobra: Emirados Árabes sobressaem na corrida espacial. A Fiocruz sobressai nas pesquisas. O Congresso sobressairá na discussão da reforma tributária. O livro conta a saga de um brasileiro que sobressaiu no debate da covid-19. Nós sobressaímos na defesa da educação de qualidade.