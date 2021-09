Amor de irmão

(foto: Kylo/Unsplash)

Sinto o seu carinho à minha volta a todo momento. Não há um dia que não me lembre dele.Humor até em enterros!Viagens noite adentro.Quantas vezes me fez dormir e acordar para os perigos da vida. Quantas vezes me acordou do outro lado do Atlântico com seu grito de guerra: - Sô bom nisso!!E era!!Ia do riso ao choro em segundos. E vice-versa. Tempo ruim era bom também.Tinha numa mão a navalha do comentário felino e na outra uma flor.Doce e amargo, mais doce que amargo.Assim era Marneu!Um novo mar de alegria.Tempestade perfeita de contradições.Elegância dos castelos e simplicidade dos peões.Terno, gravata e botina.Champanhe e traçado,Charuto e cigarro de palha,Extravagância e sensibilidade.Zona e famíliaPreto e branco, Branco, preto, índio.Todas as tribos eram a sua tribo.Assim aprendi com ele.O mundo é a nossa tribo.O universo nosso espaço a ser compartilhado com as estrelas.Dentro de mim ficou guardado o carinho de irmão, único e para sempre, meu irmão.Nos deixou tão cedo! Filho de uma puta!Como eu.Tentei resumir acima o meu único irmão, quase pai, com o qual vim morar em Belo Horizonte em 1970.Sério e alegre, mais alegre do que sério, tinha como sua marca registrada ser um contador de histórias em enterros.Tentava amenizar a dor com o humor. Era o seu jeito peculiar de zombar da morte e valorizar o fato de estarmos vivos e podermos comemorar com a alegria de uma boa risada.Eu tinha um certo temor de ficar perto dele nesses ambientes. A qualquer momento poderia sair um comentário ou uma história inusitada.O riso inevitável certa vez me fez chorar. Fui consolado até pela viúva que achou que minhas lágrimas fossem pela perda do amigo.Nesses momentos ele saía de fininho e ia rir sozinho num canto qualquer com a sensação de dever cumprido.Uma dessas histórias foi sobre o enterro da Dona Maria Silota, a matriarca de uma comunidade quilombola próxima da fazenda do meu avô em Ibiá. Solícito, como sempre, se propôs a ir até a cidade comprar o caixão.Na companhia do Treco, funcionário da fazenda, sanfoneiro divertido que também animava os enterros, rumaram para a cidade.Na volta, o caixão vazio ficou sambando na carroceria da caminhonete.Treco foi designado a manter o caixão estável. Como uma chuva fina e fria começava a cair, ele não teve dúvida, entrou na urna e lá ficou.No caminho, Marneu deu carona para parentes da falecida que também iam para o enterro.Alguns foram na boleia com ele e os outros foram na carroceria.Com 10 minutos de viagem, o Treco colocou a mão para fora do caixão para ver se a chuva havia passado e perguntou: - Parou de chover aí, gente?! Não ficou um em cima da carroceria.Ele jurava que o fato foi real. O Treco nunca negou.Outra história de velório que ele gostava de repetir, com versões diferentes, era a do enterro da mãe de um colega e grande amigo dele em Lagoa Santa.Tratava-se de uma senhora com cerca de 180 quilos, muito conhecida na cidade pela sua generosidade e benevolência.Uma das várias pessoas que ela ajudava era o Zé do Berro, um morador de rua que vivia embriagado.Como o próprio nome já o caracterizava, Zé do Berro tinha uma voz potente que o anunciava a quilômetros.Ao se aproximar da casa dela, o prato de comida quentinho já o aguardava. Foi assim por anos.Ele a chamava carinhosamente de Madinha.Não precisa dizer que um dos mais tristes com a morte da Madinha foi o Zé do Berro.Chorava e bebia.Bebia e lamentava: - Num vai não, Madinha, num me deixa não!A tristeza era comovente.No momento do enterro ele não teve dúvida. Segurou numa alça do caixão e rumou para o cemitério da cidade.Debaixo de uma chuva torrencial lá foi ele serpenteando pelas ruas da cidade puxando o cortejo, que com muito custo, chegou à beira do túmulo.Para descer o caixão ele segurou nas duas pontas da corda dianteira, mas o terreno encharcado desbarrancou com a Madinha por cima e o Zé do Berro por baixo.Ele, apavorado, disparou a sua garganta poderosa:- Me tira daqui cambada de fié- da-puta!! Num me leva não Madinha! Eu te amo Madinha, mais me deixa aqui!Me tira daqui seus fios de uma puta!Depois de muito custo, puxaram o caixão e ele saiu como um tiro de dentro do túmulo, todo sujo de barro e esbravejando:- Pô Madinha, cê pesa hein! Coitado do Seu Salomäo que já tá debaixo da senhora. E ocês, seus froxo, vão tudo pras puta que os pariu!E acabou-se o enterro.Envelhecer é frequentar enterros e lágrimas. Numa dessas despedidas, resolvi visitar o túmulo dele e da minha mãe. De cabeça baixa procurando pelas suas marcas nessa terra, fui atacado subitamente por um casal de quero-quero que me bicaram no topo da careca.Pareciam Kamikases a atacar um ser vivo num pântano de histórias perdidas no tempo.Saí correndo daquele lugar espantado com a certeza de que não os encontraria ali. Histórias não se enterram em cemitérios, principalmente, se no final a gargalhada é o que seca a garganta.Na canção gaúcha de Barbosa Lessa, ele conclui:- Quero-quero, quero-quero- Quero-quero o teu amor.Qualquer semelhança com a realidade, coloquem na conta do Marneu. Ele não paga, nem eu.Esse mês ele faria 85 anos.Adoraria rir da vida com ele. Impossível não chorar de rir por ele.