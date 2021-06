(foto: AFP) Elias Knobel é um dos pilares da Terapia Intensiva brasileira, com mais de 40 anos de trabalho no Hospital Albert Einstein de São Paulo, onde ainda atua ativamente e ilumina com sua experiência, conhecimento, humildade e sensatez.





Tive a honra de conhecê-lo e compartilhar com ele discussões científicas em viajem inesquecível à Universidade de Cambridge, alguns anos atrás.









Em seu post recente intitulado 'A próxima epidemia já chegou', ele repercute o alerta feito pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta sobre a explosão de bactérias multirresistentes e o cenário epidemiológico catastrófico que já está em curso.





Trata-se do que tenho chamado de “A epidemia oculta e silenciosa”. O silêncio desta tragédia somente é quebrado pelo choro dos familiares que tem seus entes queridos morrendo nos hospitais e particularmente nas terapias intensivas. Estas estatísticas, nunca são divulgadas de forma clara e com holofotes pandêmicos, mas a realidade solapa de forma inexorável a vida de milhões de pessoas no planeta, além de comprometer os recursos assistenciais.





Segue a introdução do texto referenciado pelo Dr. Knobel, com o qual, mais uma vez, tenho o prazer de viajar junto e compartilhar esta preocupação e alerta.





A próxima pandemia já chegou





5 de junho de 2021 |

Por Cardiologia Knobel





Prezados amigos:





Na atual pandemia de coronavírus, temos observado algumas posturas de profissionais descrentes dos avanços conquistados pelos estudos científicos de tantos anos e que foram responsáveis pela melhora da qualidade de vida dos povos do mundo. Um dos aspectos que mais chama a atenção é a utilização de medicamentos que não tem nenhum efeito contra o SARS-COV 2, mas que trazem uma consequência que não é percebida: a geração de resistência das bactérias e de outros microrganismos.



Frequentemente observamos nas UTIs o surgimento de cepas de microrganismos que, em outras épocas, eram muitos sensíveis e facilmente tratáveis. Atualmente abundam os casos de resistência aos antibióticos de uma maneira geral.





Estamos vivendo uma epidemia que embora pareça não ser perceptível, a cada dia que passa encontramos condições clinicas graves e infecções difíceis de serem combatidas devido a falta de algum tipo de antimicrobiano eficaz. O artigo anexo retrata bem o que já há algum tempo está acontecendo.





Elias Knobel





A pandemia global da COVID-19 está ocorrendo em todos os países, e muitos gostariam de dispor de algum recurso como a vacina para prevenir e evitar o elevado número de mortes. Mas outra pandemia já começou. Uma pandemia de crescimento mais lento, mas que ameaça matar 10 milhões de pessoas por ano até 2050. Mesmo assim, tem recebido pouca atenção.





Estamos falando sobre a pandemia global de resistência antimicrobiana – uma pandemia que cada vez mais ceifa a vida de pacientes em nossos hospitais. Ao contrário das pandemias causadas por novos vírus, esta pode ser tratada por meio de nossas rotinas de prescrição e das decisões de compra e escolhas alimentares feitas em nível social.





A crise de resistência antimicrobiana decorre do simples fato de que o desenvolvimento de novos antibióticos não consegue acompanhar a taxa de resistência bacteriana.





Por causa de um mercado menor e do incentivo de lucro para as empresas farmacêuticas desenvolverem novos antibióticos em comparação com medicamentos que atuam no de estilo de vida das pessoas e outras terapias com indicações mais amplas, o número de novos antibióticos que o FDA aprovou anualmente diminuiu para um numero muito pequeno Ao mesmo tempo, a taxa de mutação bacteriana está crescendo exponencialmente.



Costumava levar 21 anos em média para as bactérias se tornarem resistentes quando os antibióticos foram usados pela primeira vez. Agora, leva apenas 1 ano, em média, para que as bactérias desenvolvam resistência aos medicamentos.





Entre as bactérias mutantes mais preocupantes estão Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenem (CRE), sendo o carbapenem uma “droga potente de último geração”. Os CREs já representam uma grande preocupação para pacientes e profissionais de saúde, causando cerca de 13.100 infecções em pacientes hospitalizados e matando 1.100 todos os anos nos EUA.



O CDC estimou a mortalidade devido à infecção por CRE em até 40% -50%. Bactérias resistentes a antibióticos encontradas no ambiente de saúde, incluindo CRE e Staphylococcus aureus resistente à meticilina , representaram mais de 85% das mortes resistentes a antibióticos na análise do CDC. No entanto, esse estágio inicial da pandemia quase não recebeu atenção da mídia.



Cada vez mais, os cirurgiões removem um órgão simplesmente porque não há outra maneira de controlar a infecção. No caso da colite por Clostridium difficile ( C. diff ), uma colectomia de emergência é realizada quando os pacientes não respondem aos antibióticos ou à bacterioterapia fecal. Hoje, até 30% dos pacientes com C. diff grave ,colite e sepse exigirão cirurgia de emergência, e a mortalidade dos pacientes que se submetem à cirurgia permanece alta.



Profeticamente, Alexander Fleming, o descobridor da penicilina, alertou sobre a resistência antimicrobiana do uso excessivo de antibióticos em seu discurso quando recebeu o Prêmio Nobel de 1945. Sua descoberta foi um acidente, mas seu aviso foi deliberado.





O uso excessivo de antibióticos é o principal impulsionador da resistência aos antibióticos hoje. De acordo com o CDC, em 2018 foram realizadas sete prescrições de antibióticos para cada 10 americanos. Um terço foi considerado desnecessário e muitas vezes foi para doenças virais que não respondem aos antibióticos, incluindo infecções nos seios da face, infecções de ouvido, dores de garganta virais e resfriado comum. Os médicos que fizeram essas prescrições frequentemente argumentam que o antibiótico pode ajudar se a infecção incluir um pequeno componente bacteriano ou criar oportunidade para infecção bacteriana.





Na Faculdade de Medicina, deve-se ensinar não apenas qual antibiótico usar, mas quando usá-lo. Precisamos enfatizar os limites para o tratamento de pacientes e como permanecer firmes quando os pacientes imploram por antibióticos que claramente não são indicados.





Em nenhum lugar o uso excessivo de antibióticos foi mais aparente do que no tratamento do vírus da COVID-19.





Em uma recente meta-análise no Journal of Clinical and Infectious Diseases de 18 estudos, de 2.010, pacientes hospitalizados com COVID-19, impressionantes 72% deles receberam um antibiótico, embora apenas 8% tivessem uma coinfecção bacteriana.





Os dados realmente sugerem que a resistência antimicrobiana pode estar piorando durante a pandemia de COVID-19. À medida que os esforços globais de saúde se concentram na crescente pandemia viral, os esforços de erradicação da resistência aos antibióticos foram negligenciados.





A adoção de estratégias de mitigação para prevenir a disseminação de COVID-19 sugere que podemos agir agora para combater a resistência aos antibióticos. Além disso, as medidas atuais de controle de infecção também podem ser benéficas para reduzir o risco de disseminação e a incidência de infecção resistente a antibióticos.





Os medicamentos prescritos pelos médicos, entretanto, não são a única fonte de nossa crise de resistência aos antibióticos. Nos EUA, 70% a 80% de todos os antibióticos são administrados a animais, onde as condições de superlotação facilitam as mutações. Uma vez que os animais desenvolvem resistência aos medicamentos para a bactéria, ela pode se espalhar para o meio ambiente e para os nossos alimentos, eventualmente se transferindo para as pessoas que comem esses alimentos.





Em resumo, aqui estão algumas recomendações para combater esta pandemia em nossas rotinas clínicas diárias:





Eduque cada paciente que você atende sobre a importância de evitar adquirir alimentos sem antibióticos Discuta com eles os potenciais danos diretos, como reações alérgicas – um em cada cinco antibióticos tem efeitos colaterais





Incentive o serviço de alimentação do seu hospital a usar alimentos sem antibióticos para ajudar a combater a pandemia de resistência antimicrobiana





Ao prescrever, lembre-se de que os antibióticos nem sempre são apropriados, como para infecções virais, feridas abertas e pequenas infecções que melhoram





Incentive outros médicos a adotar práticas seguras de antibióticos em hospitais e clínicas





Ao prescrever, certifique-se de usar a dose, a duração e a cobertura corretas do antibiótico





Incentive a constante higiene das mãos para prevenir a transmissão de bactérias resistentes. Lembre-se de que os produtos com gel alcoólico não matam esporos como C. diff





Promova programas de administração de antibióticos em seu ambiente clínico.





Fonte: MedPage Today