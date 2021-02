O quase-silêncio de cada casa, de cada um

(foto: Bertvthul/Pixabay)

Existem coisas que me fascinam.Às vezes acordo dee caminho pela casa no escuro. É como caminhar dentro da própriaA propósito, não há alma que não tenha uma cadeira para ser tropeçada. Não há alma que não xingue ao pisar em brinquedos largados pela casa. Não há alma que não perdoe e não esqueça o que é para ser esquecido.As madrugadas nos brindam com o. Ou um. Quando ficamos quietos e prestamos bastante atenção, o relógio com seu tique-taque nos lembra que o apetite de Cronos é insaciável, assim como o da companhia elétrica que mantém o ruído monofônico de uma geladeira.Um carro ao longe, o vento pela fresta da janela, um latido, uma tosse. COVID?! Não, pigarro.Mesmo querendo abraçar o silêncio, o quase não nos permite.Tudo na vida é quase. Quase feliz, quase bom, quase-silêncio, quase, quase...Mas não importa. Quase, já é uma prova que você tentou.É no quase silêncio que o universo sopra a poesia. Os sons não se propagam no espaço, mas vibrações sim.Toda casa tem seu silêncio próprio e seus ruídos típicos. DNA familiar expresso no jeito de ser dos que ocupam aquele espaço.Os ruídos familiares são como a cor dos olhos, a impressão digital e as linhas das mãos que estabelecem o destino daquele mundo. Só nós sabemos o quase silêncio que nos abriga e aconchega.Os passos noturnos da minha mãe, a tábua solta no piso, a água caindo no copo, a descarga e a torneira do banheiro, a mola enferrujada da porta, o ajeitar da coberta. Um pum...O pigarro do meu avô, a lenha no fogão, a tampa do bule, o café na caneca, o aroma.Calçou as botas, pegou o balde, caminhou até o curral, peou a vaca. O leite bateu no fundo do balde, encheu. Raspou as botas no facão da porta.Casas e úteros têm muito em comum.Lembro-me com saudade de todas as casas pelas quais passei. Não me esqueço do silêncio e do não silêncio de cada uma delas.Mundos visitados, mundos vividos, silêncios a percorrer, novos ruídos a serem decifrados e degustados.