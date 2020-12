Um presente de Natal

(foto: Pixabay)

Saí aos 11 anos de casa para vir estudar em Belo Horizonte. Apesar de ter nascido aqui, até então, vivia em Ibiá. Meu mundo ficava entre as Serras do Paraíso e da Sobra. Deixei oda minha casa na Rua 20, número 67, oonde cresci, a garagem onde aprendi a. Meus pais comnos olhos e nó na garganta. Meu avô não quis ver estae se exilou na fazenda.Meu coração estava apertado, mas a confiança em meu irmão era total. Ele assumia ali o papel de segundo pai. E foi! Vim para BH morar com ele, meus sobrinhos e sua esposa, Neurene. Foi com ela que comecei a virar gente. Perdi a mordomia, mas ganhei identidade ao aprender esquentar minha própria comida, fritar um ovo, lavar minhas terríveis meias de ki-chute, olhar o horizonte e saber o significado da palavra saudade.Hoje, 3 de dezembro, quando escrevo esta crônica, é aniversário dela. Eu a vejo de vez em quando, mas a abraço sempre com carinho em minhas memórias. Aos poucos fui entendendo e sendo fagocitado pela cidade e suas montanhas. Meus genes foram entrando em sincronia com as ruas, os ipês, os aromas, a fumaça dos ônibus e os encantos de descer Floresta e subir Bahia.Mas a maior emoção era voltar para Ibiá. Particularmente no Natal. Meu pai adorava esta data. Gostava de rechear o pé da árvore com as surpresas. Música, comilança, olhos vermelhos e marejados de emoção. Assim, o Natal entrou em meu coração como um eterno retorno ao mundo onírico da infância. Dezembro tem cheiro e aconchego de família. Aos poucos o mundo foi virando a minha casa. Mas a Rua 20 sempre me acompanhou nesta trajetória.Final de ano pandêmico aguça as lembranças, e valoriza ainda mais o fato de estarmos vivos e termos entes queridos para abraçar. Eu já perdi muitos deles. Mas não passo um dia sem abraçá-los.Imagino neste momento os filhos dos mais de 1, 5 milhões de mortos no mundo durante a pandemia. Mais de 175 mil famílias no Brasil choram seus mortos. Quantos pais, mães, avós, filhos e irmãos farão falta neste Natal. Algumas famílias não choram mais. Viraram lembranças de ninguém. Um túmulo marcado com um copo descartável...O que tem me assustado nos últimos dias é o egoísmo de alguns. Aprendemos que matar é pecado mortal e crime. Nesta catástrofe, quem são os protagonistas da morte? Claro, o vírus! Ser natural em evolução trans-espécie. Gerador de caos e rearranjo das nossas vidas. Nós mesmos, ao admitirmos desigualdades abissais entre humanos. Que humanos somos nós?!O protagonismo da morte é fundamentalmente nosso! Matar os pais sempre foi um dos crimes mais terriveis que conhecemos. Só matam a própria mãe doentes mentais em último estágio de deterioração da consciência. Mas, nessa epidemia, tem gente fazendo isso aos montes. Ligaram o foda-se para mães, pais, tios e qualquer um com mais de 60 anos e macacoas outras. Os gordinhos então...Em nome de que podemos ser descartados ou descartar alguém?! Não fizemos nosso dever de casa?! Pode ser... Mas não protagonizamos Herodes. Pelo contrário, reduzimos a mortalidade infantil em percentuais significativos nos últimos 40 anos.Mas o egoísmo e a falta de educação de alguns filhos, neste momento, é mortal. Falhamos ao educar aqueles que criamos?! Provavelmente e infelizmente, sim. Sabe aquela história de servir primeiro os filhos e depois os mais velhos?! Pois é, foi aí que começou o nosso suicídio amoroso.Ao priorizar o bem estar dos filhos e não ensinar o respeito aos mais velhos e diferentes, condenamo-nos ao abandono e ao desprezo. Tornamonos escravos do nosso próprio amor. Seres que nasceram para isso mesmo. Procriar e morrer num asilo abandonado, cheio de escaras e sépticos...bactérias servem mesmo para fazer o clearance dos mais vulnerais. Simples seleção natural, dizem os filhos de uma chocadeira.O vírus nos leva a refletir sobre a maneira como valorizamos as nossas vidas e a vida de nossos semelhantes. Damos muito amor, mas ensinamos pouco sobre princípios éticos e respeito ao próximo. Criamos com muita frequência meninos birrentos que não aprenderam a lavar as próprias meias. Seres mimados que não sabem bem os limites entre o privado e o público.- Papai, posso bater no chinês?!!- Claro filhinho, chinês é muito vermelho...Vai ficar amarelinho de medo...- Papai, quero morar nos Estados Unidos, pertinho daquele titio que mora na casa branquinha.- Claro filhinho, papai ajeita...Mas o titio vai mudar de lá, foi despejado pelo povo ingrato...Assim, a deterioração ética e moral compromete um país inteiro e o futuro de milhares de pessoas. Meninos birrentos que nunca saíram, ou voltaram a morar no aconchego do útero materno, querem ir para festinhas clandestinas em plena epidemia. Mas voltam para casa, levando de presente para os papais e mamães um coroninha na gargantinha. Crime culposo ou doloso??!!Não cabe julgarmos ninguém, mas expor absurdos, sim. Temos visto inúmeros pacientes que se infectaram pelo desleixo de pessoas com os quais vivem. Os jovens estão cansados da quarentena, mas o vírus não. Ele, na realidade, é um marcador da irresponsabilidade e inconsequência de alguns.Pois bem, vai aqui uma dica para este Natal. Para aqueles que desejam usufruir, mais uma vez, do peru do papai e dos quitutes da mamãe, permaneçam em casa isolados pelo menos 10 dias antes.Para o encontro ser um pouco mais seguro, fica a opção de fazer um teste 24 horas antes, para se certificarem de que naquele momento não albergam o presente indesejável. Por segurança, mantenham distanciamento de 1,5 metros e usem máscaras para garantir. Ah! Não se esqueçam de lavar as mãos, antes e depois de pegar no peru...o Maleagris gallopavo, claro!