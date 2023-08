Criança não é brinquedo de adulto

941

(foto: Fernando Andrade/Unsplash )



Violência contra crianças às vezes vem disfarçada de brincadeira, mas é brincadeira de muito mau gosto. Outras vezes vem disfarçada de zelo, de cuidado, quando na verdade é abuso de poder. Violência contra crianças às vezes vem disfarçada de brincadeira, mas é brincadeira de muito mau gosto. Outras vezes vem disfarçada de zelo, de cuidado, quando na verdade é abuso de poder.





Um exemplo de violência contra crianças que viralizou nas mídias sociais esses dias são vídeos em que pais e mães chamam seus filhos pequenos para ajudar a fazer um bolo e, na hora de quebrar o ovo para colocar na massa, quebram o ovo na cabeça da criança. Algumas crianças choram, outras ficam sem entender a atitude da mãe ou do pai.





Essa “modinha” ilustra bem o comportamento de manada. Uma pessoa inventa algo estúpido e várias outras copiam a estupidez. Estupidez replicada por muitos pais, que expõem os próprios filhos ao ridículo, numa situação humilhante, em troca de curtidas e visualizações.





Qual é o custo de uma curtida para a saúde mental dessas crianças?





Existem várias formas de violência além da física, a exposição, a humilhação, o bullying, todas essas violências estão juntas nesses vídeos, além da violência física, porque quebrar um ovo na cabeça de uma criança machuca, física e emocionalmente.





Não, isso não é engraçado, é desrespeitoso. A pessoa está desrespeitando o próprio filho, uma criança que deveria estar sendo apenas amada e respeitada e não exposta nas redes sociais. Respeito é uma via de mão dupla, se você quer ter o respeito de seus filhos, você deve respeitá-los.





Um exemplo de maternidade respeitosa é o da cantora Sandy. Em sua participação no podcast “Quem Pode, pod”, ela foi questionada sobre nunca ter mostrado publicamente o rosto do filho Theo, de 9 anos. Sandy sabe o que é ter fama desde criança e conhece os prós e os contras da exposição. Ela disse que a decisão dela e do marido foi pensada para manter a privacidade do menino.





Se para uma pessoa adulta já é difícil lidar com a fama, para uma criança, às vezes, o preço é muito alto. Achei muito pertinente eles deixarem o filho ter uma infância saudável longe dos holofotes. Uma decisão respeitosa, deixar que ele escolha se vai querer se expor e quando.





Mesmo sem fama, devemos pensar nos nossos filhos, tomar cuidado com a exposição deles nas mídias sociais. Tomando como exemplo do que não se deve fazer, a trágica exposição de crianças nessa trend das mães quebrando um ovo na cabeça do filho. A criança exposta num vídeo sendo humilhada pela própria mãe ou pelo pai, ambos busca de likes. Exposição degradante e completamente desnecessária. Não seja essa pessoa! Não somos donas dos nossos filhos, crianças merecem respeito. Criança não é brinquedo de adulto!