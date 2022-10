O problema nunca foi a corrupção do PT, o problema foi um país racista, homofóbico, transfóbico, misógino e elitista ver essas minorias ocupando espaços que não ocupavam antes.

O Brasil suporta bem a corrupção, sempre suportou, porque ela sempre esteve lá. Está lá, nos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, no sigilo de 100 anos, no orçamento secreto, na corrupção no MEC...

A corrupção estava no governo Collor, presidente que sofreu impeachment e que foi eleito para outros cargos políticos depois.

A corrupção está na sonegação de impostos. Está na compra recibo de médico e dentista para deduzir no Imposto de Renda. O brasileiro está se acostumando com pequenos deslizes morais. O brasileiro está sempre se corrompendo ou sendo corrompido e, muitas vezes, nem se dá conta disso.

A corrupção está na falsa carteirinha de estudante, muito usada para garantir a meia-entrada em shows. A corrupção está na compra de CNH. No download de filmes para não pagar um streaming. Na pirataria.

A corrupção está no desrespeito às leis de trânsito, seja estacionando em fila dupla na porta da escola, ultrapassando o limite de velocidade nas estradas, seja deixando de usar o cinto de segurança, ou passando no sinal vermelho.

A corrupção está em deixar menores de 18 anos consumirem bebidas alcoólicas. Na falsificação do RG para entrar em locais para maiores.

A corrupção está em fugir do local depois da batida no carro estacionado. Está em ficar com o troco que veio a mais.

Mentir, difamar, disseminar fake news também é se corromper.

E o cafezinho para o policial fingir que não viu seu malfeito? O contrabando daquela amiga que viaja para trazer produtos do exterior para vender? E o gato da internet, do streaming? A cola na prova de química?

Quantas vezes você se corrompeu mentindo para seus filhos, prometendo coisas que você sabia que não ia cumprir?

Em todas essas situações, achamos desculpas para justificar o erro. São pequenas corrupções, normalizadas porque todo mundo faz. Mas é errado! Mesmo que todo mundo esteja fazendo. O errado validado pela nação. A corrupção de todo dia.

O Brasil não suporta a corrupção denunciada, investigada, para poder votar num corrupto com a justificativa de que o outro é ladrão.

O que o Brasil não suporta é ver minorias terem acesso à educação, é ver pessoas pretas embarcando em avião, é mulher tendo voz e exigindo direitos. E ver famílias formadas por dois pais, ou duas mães. Mas família sem pai sempre pôde, mulher abandonada criando filho sozinha sempre pôde.

Não pode aborto porque feto é vida, mas quando o aborto é da filha da senhora católica, ela é levada pela própria mãe para "resolver o problema" numa clínica clandestina.

Brasileiro não suporta o politicamente correto, a inclusão, a diversidade, mas adora ser hipócrita.

O brasileiro não suporta ver gente pobre ter acesso a uma boa educação para desenvolver pensamento crítico. Prefere ver essas pessoas passando fome, morando na rua, mendigando.

Nunca foi sobre corrupção. Corrupção é a desculpa que uma sociedade hipócrita usa para esconder seus preconceitos.