O feminismo vai destruir a família. Essa família que a gente conhece, a família tradicional. A família que se constitui por um homem e uma mulher que se casam e têm filhos como manda o figurino. Onde o pai manda, o resto obedece. Onde a mãe e todos os demais membros são subordinados ao homem mais velho. A família patriarcal. O feminismo vai destruir a família. Essa família que a gente conhece, a família tradicional. A família que se constitui por um homem e uma mulher que se casam e têm filhos como manda o figurino. Onde o pai manda, o resto obedece. Onde a mãe e todos os demais membros são subordinados ao homem mais velho. A família patriarcal.





Essa estrutura familiar tradicional está desmoronando, podem culpar o feminismo. É por causa do feminismo que as mulheres não estão mais aceitando passar a vida presas a relacionamentos abusivos, sofrendo violências físicas e psicológicas dentro da própria casa.





É por causa do feminismo que os abusos sexuais contra crianças dentro do âmbito familiar vêm sendo denunciados. O mesmo feminismo que busca a divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos entre os pais. Que quer que os homens se responsabilizem pelos seus atos, incluindo atos sexuais que gerarem filhos. Que se responsabilizem por seus filhos, mesmo que não seja casado com a mãe deles. Que assuma a paternidade, porque mulher não engravida sozinha!





Se você acredita que Deus nos orienta a formar uma família composta por um homem e uma mulher, que, se forem férteis, tenham filhos. Se você acredita que o homem deve ser o provedor, o chefe da família, tudo bem. Desde que seja sua escolha, você pode crer no que você quiser, ter a família que desejar. Só não pode querer que todas as pessoas queiram o mesmo que você.





As pessoas não estão mais dispostas a ficar com quem as maltrata só por causa de laços sanguíneos ou matrimoniais. Feminismo não é contra a família. O feminismo é contra o machismo, a atitude de discriminação baseada no sexo ou gênero de uma pessoa. Ou seja, o feminismo busca a igualdade entre os gêneros que os machistas se recusam a aceitar. O feminismo busca a igualdade dentro e fora de casa. Os mesmos direitos e deveres para homens e mulheres, incluindo o que diz respeito à criação de filhos.





O feminismo vai destruir a família que você conhece, criando outros formatos de família em que o que prevalece é o amor e o companheirismo. Sem a hierarquia que favorece os abusos. Onde todos os membros se respeitam. Onde o grupo toma as decisões em conjunto.





Família pode ser pai, mãe, filhos, pode ser um casal que não quer ter filhos, pode ser formada por casais de qualquer gênero, com ou sem filhos. A casa, o lar é responsabilidade de todos, a divisão das contas é definida por cada núcleo familiar.





Quando você ouvir dizer que o feminismo vai destruir a família, fique tranquilo, você vai continuar vendo muitas famílias se formando e sendo felizes. Também vai ver casais se separando quando não estiverem felizes juntos. O que não cabe numa família feminista é desamor, violência. O feminismo vai destruir a família tradicional e abrir o leque para a diversidade. #oamoréoquenosune





