O governador Romeu Zema teria prestado depoimento de forma remota sobre os atos golpistas de 8 de janeiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Pres - 15/2/23)

Políticos e autoridades repercutiram o ataque a uma creche em Blumenau (SC), na manhã desta quarta-feira (5/4). De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem de 25 anos invadiu a instituição com uma machadinha e matou quatro crianças. Em seguida, se entregou à PM.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi rápido em retratar: “não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade na creche Bom Pastor”.









Lula disse ainda que vai assinar a criação de um grupo de trabalho interministerial para propor ações de promoção à cultura de paz e combate à violência na sociedade.





O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (SECOM), Paulo Pimenta. É a praia dele, não é mesmo?





Melhor tratar de Minas Gerais, já que o governador Romeu Zema (Novo) prestou depoimento à Polícia Federal (PF), na tarde desta quarta, sobre as falas referentes aos atos anti–democráticos de 8 de janeiro. A oitiva, feita de forma remota, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





Uma semana depois das invasões às sedes dos três poderes, Zema disse em entrevista para uma rádio gaúcha que o governo federal fez vista grossa diante dos atos terroristas, com o intuito de se passar por vítima. “Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse, posteriormente, de vítima. É uma suposição. Mas as investigações vão apontar se foi isso”.





“Apesar de ser um movimento que poderia ter sido tolhido a tempo, porque a poucos quilômetros dali temos centenas, milhares de homens do Exército, da Força de Segurança Nacional, que estariam ali em pouquíssimos minutos, nada foi feito”, completou, na época, o governador.





Só para lembrar, o salário do governador Romeu Zema (Novo) teve um reajuste de R$ 10.500,00 para R$ 37.589,96 em abril e os vencimentos chegam a R$ 41.845 em fevereiro de 2025.





Centros de Esporte

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e dos Esportes, Ana Moser, se encontraram na manhã de ontem para debater os editais voltados para projetos de construção de centros de esporte e cultura em locais que apresentem vulnerabilidade, dentro do Programa de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2). “Agenda importante para debatermos como vamos trabalhar conjuntamente para que programas que já existem nos bairros e nas comunidades possam ter apoio, para atrair e desenvolver mais jovens”, detalhou o ministro Flávio Dino.





Juros recordes

O custo de combater a inflação é alto para a sociedade e traz impactos “duros no curto prazo”, admitiu, ontem, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, referindo–se ao efeito da alta da taxa de juros na economia e no em especial no emprego. Ele acrescentou, porém, que o custo de não combater a inflação “é muito mais alto e tem impactos muito mais nocivos a médio e longo prazo”. Para registro, o patamar dos juros brasileiros, em 13,75% ao ano, é o que representa a taxa real mais alta do mundo, isso mesmo, o Brasil tem atualmente o maior, ou quase lá.





Agiu bem rápido

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, informou, ontem, que o presidente Lula PT vai criar um grupo de trabalho para discutir ações contra a violência. A medida será adotada diante do ataque a uma creche no interior de Santa Catarina, que resultou na morte de quarto crianças. “Ideia é valorizar na sociedade uma cultura da paz, uma cultura da não violência”, disse Paulo Pimenta. O grupo de trabalho deve ser coordenado pelo ministro Camilo Santana (Educação), de acordo com o ministro do Ministro Paulo Pimenta.





Olhares tristes

Na catequese da Audiência Geral desta quarta–feira da Semana Santa, Francisco falou que Jesus na cruz transforma a dor em amor: precisamos de simplicidade, para redescobrir o valor da sobriedade, despojando a alma do supérfluo que a oprime. “É preciso um pouco de esperança para sermos curados da tristeza que nos adoece: há tanta tristeza; para sermos curados da amargura com que poluímos a Igreja e o mundo”, disse ainda o Papa. “Quando eu podia caminhar pelas ruas, agora não posso porque não me deixam, gostava de observar o olhar das pessoas. Quantos olhares tristes!”





Para encerrar...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, hoje, a Operação Semana Santa em todas as rodovias federais do país. Serão quatro dias de operação, que vão até o domingo de Páscoa. Os agentes da PRF vão atuar para coibir infrações de trânsito como o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, uso de celular ao volante, falta de uso de cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças. A PRF destaca que, nos períodos de feriados prolongados, o fluxo de veículos nas estradas aumenta e, consequentemente, ocorre maior risco de acidentes.





Pinga-fogo

Na abertura de uma reunião com ministros e governadores, ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio em homenagem às crianças mortas em ataque a uma creche de Blumenau.





“A minha palavra aqui é que não tem palavra para consolar a família. Mas é importante um gesto nosso de pé, fazer um minuto de silêncio”. São registros do presidente Lula. Ele postou por meio de sua conta no Twitter.





Em tempo, sobre a nota Agiu bem rápida: os ministros que estarão no grupo de trabalho participam de reunião ainda com Lula sobre o tema. De acordo com o ministro Paulo Pimenta, o presidente está acompanhando o caso “passo a passo”.





O depoimento de Jair Messias Bolsonaro (PL), na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, durou cerca três horas. Ele foi chamado para falar sobre os três conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e à ex–primeira–dama Michelle Bolsonaro.





O inquérito da PF apura se o ex–presidente cometeu crime ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto, avaliado em R$ 16 milhões, que foi retido pela Receita Federal. FIM!