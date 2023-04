Lula não concorda com as pesquisas: só menos de 1%?

Em meio às discussões sobre as incertezas fiscais, tendo em vista que a taxa básica de juros continua nos 13,75%, cresce o percentual de pessoas que acreditam na piora na economia brasileira. Esse cenário foi constatado por pesquisa divulgada, ontem, pelo Instituto Datafolha. Ele mostra aumento na proporção de pessimistas em relação a uma possível melhora nos dados econômicos desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O presidente Lula afirmou que não concorda com as “avaliações negativas” que preveem crescimento do país em menos de 1%. “Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, a comprar mais, a vender mais. Vamos perceber que a economia vai dar um salto importante”, disse.





“Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando e vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, da área produtiva, porque se ficarmos apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está em uma corrida de cavalos dizendo que seu cavalo é pangaré, que seu cavalo está com gripe, que está cansado, ninguém vai fazer nenhuma aposta”, argumentou ontem o presidente Lula.





Lula comandou a terceira reunião ampliada com ministros, desta vez da área produtiva e institucional, no Palácio do Planalto. Ele retomou as agendas públicas depois do afastamento para tratar de uma pneumonia.





Enquanto isso, o líder do governo no Congresso, Randofe Rodrigues (Rede-AP), disse que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ligou pra ele ontem, em plena segunda-feira, fazendo um apelo para adiar a instalação da comissão mista da MP da reestruturação do governo para a semana que vem, porque está difícil de formar quórum com a Semana Santa.





Diante disso, Randolfe adiou para a semana que vem a instalação da comissão mista que vai analisar a medida provisória da reorganização da Esplanada dos Ministérios. “Foi uma boa conversa, porque ele se mostrou à disposição para instalar todas as quatro comissões mistas na próxima semana, as mais importantes para o governo federal”, afirmou o líder do governo.





E tem a disputa das MPs

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A instalação da Comissão Mista, formada por deputados e senadores, para analisar a medida provisória que reorganiza a Esplanada dos Ministérios será adiada. A previsão inicial era de que o colegiado fosse inaugurado ontem. Um dos motivos é o esvaziamento de Brasília na Semana Santa. A novela continua. E tem Minas Gerais na parada. O presidente do Senado Federal (SF), Rodrigo Pacheco (foto) (PSD-MG), garantiu não concordar com a proposta de Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados de haver mais deputados que senadores nas comissões mistas das MPs.





É um direito o implante

Foi publicado ontem no Diário Oficial da União a lei e teve origem no substitutivo do Senado Federal, ao Projeto de Lei (PL), relatado pelo senador Flávio Arns (PP-TO), na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A autoria da proposta é da deputada federal Laura Carneiro (MDB-RJ). Ela garante à mulher o direito de troca de implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer sempre que houver complicações ou efeitos adversos. O objetivo é o uso de todos os meios e técnicas que forem necessárias para o tratamento de mutilação da técnica de tratamento de câncer.





Não teve almoço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou um almoço agendado com generais do Exército, ontem. O encontro faria parte da estratégia do Ministério da Defesa, comandado por José Múcio, para tentar distensionar a relação do governo com os militares. Com a pneumonia do presidente, que ocasionou o adiamento de viagem oficial para a China, a agenda de Lula sofreu diversas alterações. De acordo com fontes reservadas do Palácio do Planalto, no entanto, o presidente vai realizar a cerimônia de entrega de espadas a generais promovidos marcada para hoje.





Provas suficientes

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta afirmou que, a cada dia, novas evidências são apresentadas contra o ex–presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e que logo ele vai pagar por seus crimes. Paulo Pimenta (PT) fez questão de lembrar que a Polícia Federal (PF) já reúne provas suficientes que ligam o ex-ocupante do Palácio do Planalto à tentativa de manipular as eleições e dar um golpe no presidente Lula. “Bolsonaro precisa pagar pelos seus crimes! O cerco agora está fechando!”, disse.





A novela de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Donald Trump levará a América a mais um drama nacional grave e sem precedentes, quando se tornará o primeiro ex–presidente a comparecer a um tribunal acusado de um crime. Trump planeja fazer um discurso quando voltar no qual tentará tirar proveito político de uma perigosa crise legal. No entanto, uma acusação criminal leva Trump a um território político único. Seja como for o caso, seu retorno aos holofotes nessas circunstâncias é outra reviravolta em uma saga exaustiva com um

duplo impeachment.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota A novela de Donald Trump: ao mesmo tempo, em última análise, é o comportamento de violação de normas de Trump que empurrou o país para este momento sombrio. Ele também está sendo investigado sobre os esforços para anular o resultado da eleição de 2020.





O Ministério da Cultura (MinC) empossou, ontem, os novos integrantes do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), grupo instituído com o objetivo de ajudar na formulação de políticas públicas do país, de forma colaborativa e democrática.





“Dar posse a este conselho eleito ao final do governo passado é uma afirmação do respeito com todos os processos eleitorais que traduzem de forma inequívoca a responsabilidade e o compromisso com a democracia”. Os registros são da ministra Margareth Menezes.





Durante na sessão em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, os participantes ressaltaram a necessidade de orçamento para financiar políticas públicas voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista.





Os participantes reclamaram da falta de políticas voltadas aos adultos autistas. Sendo assim... FIM!