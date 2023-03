Primeiro, cuidar da saúde. É o que Lula terá de fazer

Viagem de Lula ainda não tem nova data marcada (foto: Evaristo Sá/AFP - 20/3/23)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem à China por conta do quadro de pneumonia. Ainda não há previsão para a nova data. De acordo com o Planalto, a decisão foi tomada depois de reavaliação feita, no sábado, isso mesmo, ontem, por causa do estado de saúde do presidente.





Enquanto isso, mais de 600 famílias sem-terra ocuparam a Fazenda São Lukas, no município de Hidrolândia, em Goiás. Foi na madrugada de ontem. Em nota, o (MST) informou que a ação foi feita por mulheres que são ligadas ao movimento e fazem parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem-Terra, que ocorre em todo país durante este mês. De março, para não confundir.



"O serviço médico da Presidência da República recomendou o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral", disse, em nota, a médica infectologista Ana Helena Germoglio, que atua no Palácio do Planalto acompanhando a saúde do presidente Lula no dia a dia. O presidente concordou.O presidente Lula está bem mesmo. Tanto que ele também recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar dos ritos para a aprovação de medidas provisórias (MP) no Congresso. E aquela confusão que está gerando embate com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A finalidade é que a propriedade seja destinada para reforma agrícola. E tem mais: de acordo com o MST, a área ocupada integra o patrimônio da União desde 2016. No entanto, antes, a propriedade pertencia a um grupo criminoso, condenado, em 2009, pelos crimes de exploração sexual e tráfico internacional de pessoas.



“Com a nossa Jornada, denunciamos o crescimento da violência contra as mulheres do campo e o grau de violência que sofremos”, ressaltou o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.





Nelson Piquet derrapou

O ex-piloto de F1 Nelson Piquet (foto: Foto de Joe Klamar/AFP - 4/11/22) O ex-piloto de Fórmula1 Nelson Piquet foi condenado pela Justiça a indenizar com R$ 5 milhões por comentários racistas e homofóbicos contra o piloto Lewis Hamilton. A decisão da 20ª Vara Cível de Brasília foi publicada na sexta-feira. As falas foram feitas durante uma entrevista publicada na internet. À época, de acordo com a denúncia, Piquet usou um termo racista para se referir ao piloto Lewis Hamilton e fez ainda um comentário homofóbico, além de ofender os competidores Keke e Nico Rosberg.





É sim intolerável!

O juiz Pedro Matos de Arruda citou que as falas de Nelson Piquet (foto) não podem ser desprezadas, uma vez que se trata de uma pessoa pública mundialmente conhecida e com potencial de influência sobre seus admiradores. “Esta ofensa é intolerável. Mais ainda quando se considera a projeção que é dada quando é uma pessoa tão reconhecida e tão admirada como o réu. Assim, tenho que o dano moral coletivo está caracterizado, porque houve ofensa grave aos valores fundamentais da sociedade”, escreveu o magistrado.





Pontes no Velho Chico

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER–MG) acaba de divulgar decisão que homologou o resultado da concorrência pública para contratar a empresa responsável por elaborar o projeto de engenharia para construção da nova ponte que ligará as margens do Rio São Francisco, entre São Romão e Ubaí, na MG-202. O projeto técnico para execução das obras de engenharia rodoviária para implantação, melhoramentos, pavimentação do trecho e ponte sobre o Velho Chico, de acordo despacho do diretor-geral do DER–MG, Rodrigo Tavares.





Defesa do ambiente

O deputado federal Dr. Mário Heringer (PDT–MG) assumiu a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. A secretaria trata de missões parlamentares no exterior, reuniões e visitas de planejamento em interlocução com o Itamaraty, além de intermediação de acordos. “Tivemos nos últimos anos uma evolução muito negativa das nossas relações internacionais, do Brasil com outros países. Temos, por exemplo, pautas globais envolvendo a proteção do Meio Ambiente e esse assunto, especialmente, precisa ser tratado de forma urgente”.





A novela continua?

A recém-criada Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana realizará sua primeira audiência pública na Assembleia Legislativa (ALMG) amanhã, às 14h. Será discutido o andamento da repactuação do acordo de Mariana, que busca reparar os danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015. A reunião, no Auditório José Alencar, foi solicitada pelo deputado Ulysses Gomes (PT), presidente da comissão, que tem como vice o deputado Doutor Jean Freire (PT).