A mais nova novela chinesa é a que trata da carne brasileira

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o governo chinês decidiu, ontem, suspender o embargo à carne bovina brasileira. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre o ministro Carlos Fávaro e o ministro da Administração Geral da Aduana Chinesa, Yu Jianhua, em Pequim.





“Desde a descoberta do caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária vem trabalhando com transparência e tomando todas as providências necessárias conforme protocolo de importação internacional”, informou por meio de comunicado.





“Tenho certeza que é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com o credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira”, avaliou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ao final do encontro, em Pequim.





Ainda de acordo com o ministro, a missão do governo brasileiro na China tem como objetivo de retomar a fraternidade com os dois países que foi abalada durante o governo do ex–presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). “A amizade nos últimos quatro anos não era das melhores”.





E teve ataques ao ex–comandante da Lava-Jato, Sérgio Moro. A juíza Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba, retirou o sigilo da decisão que autorizou a prisão de suspeitos de planejar ataques contra o senador Sérgio Moro (União–PR) e outras autoridades.

Em operação, ontem, autorizada pela juíza Gabrilea Hardt, a Polícia Federal prendeu nove pessoas.





Além de homicídio, os suspeitos pretendiam sequestrar autoridades públicas, segundo a PF. Os policiais identificaram ainda que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea.





De acordo com os investigadores, os planos seriam uma retaliação de integrantes de uma facção criminosa por causa de uma portaria do governo, na época em que Moro era ministro, que restringia visitas em presídios federais.





Antes de encerrar, tem a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Ela afirmou, com toda razão, ontem, que o déficit nas contas do governo para este ano deve ficar, pelo menos, em torno de R$ 120 bilhões.





“É uma projeção, mas ela está caminhando no sentido que nós queremos de que o deficit fiscal no Brasil não se encerrará com R$ 230 bilhões, mas algo em torno de R$ 107 bilhões”. A senadora e ministra Simone Tebet, agora, mudou a projeção.













Não tem explicação

“Eu digo todo o dia: não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juro no Brasil estar a 13,75%. Não existe explicação”. A declaração partiu de nada menos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E teve mais “Eu, como presidente não posso ficar discutindo cada relatório do Copom, eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo”.





Virou Heil Hitler

O presidente do Psol de Florianópolis, Leonel Camasão denunciou, nas redes sociais, que um preparatório de concurso público de Santa Catarina comparou o presidente Lula aos ditadores nazista e fascista Hitler e Mussolini, respectivamente, em uma apostila de estudo, editada em Santa Catarina que compara Lula a Hitler e Mussolini e se refere à ex–presidenta Dilma Roussef como “búlgara insignificante”. Os textos são da Domina Concursos de Criciúma que vende apostilas para o concurso da Prefeitura de Garopaba.





Foram 20 convites

A Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, dominada por deputados bolsonaristas, aprovou, ontem, 20 convites para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (foto). O ministro já havia sido convidado por outras comissões da Câmara dos Deputados nesta semana, como a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Fiscalização e Controle (CFFC). Os requerimentos previam a convocação de Dino, mas viraram em convites depois de acordo entre base e oposição. Diferente da convocação, no caso de convite, o comparecimento da autoridade não é obrigatório.





Do jeito tucano

Em pronunciamento ontem, o senador Plínio Valério (PSDB–AM) defendeu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vem sendo criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vários integrantes do PT pedem a saída de Campos Neto do cargo, depois da decisão do banco de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Plínio Valério disse que Campos Neto está sendo como bode expiatório. Amanheci feliz hoje (ontem), muito alegre por ver as críticas que o PT faz em relação à autonomia do Banco Central. Eu sou daqueles que, quanto mais o PT critica, mais alegre fico.





Para encerrar…

A política de direitos humanos no Brasil deve estar vinculada a apenas um ministério e passando ser considerada temática de Estado, não de apenas um governo. A defesa foi feita pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Sílvio Almeida, no 3º Fórum Mundial de Direitos Humanos 2023, em Buenos Aires. O ministro Almeida reiterou que os direitos humanos vão além de um mero julgamento moral, muitas vezes propagador da indignidade humana. Na viagem à Argentina, Sílvio Almeida visitou o Museu da Memória, das vítimas da ditadura militar.









PingaFogo









“Se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo. Ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central”. Ainda da crítica a Campos Neto. Então vamos lá: o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda ontem.





O fato é que os investidores repercutiram a decisão de juros nos Estados Unidos, além das tensões entre o governo federal e o Banco Central do Brasil. O índice caiu 2,29%, aos 97.926 pontos. É a primeira vez desde julho de 2022 que o Ibovespa encerra o pregão abaixo dos 100 mil pontos.







Na ocasião, o ministro Silvio Almeida (foto) disse que o museu é um exemplo para o Brasil e que “aspectos sombrios da História”, como as ditaduras militares. O ministro disse que o museu é um exemplo para o Brasil e que “aspectos sombrios da História”, como as ditaduras militares.





O Fórum Mundial de Direitos Humanos 2023 é promovido pelo Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos e da Unesco, espaço de debate público sobre o tema. O evento apresenta casos de sucesso em participação social.





