Em viagem a Foz do Iguaçu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que a revisão do tratado da Itaipu Binacional levará em conta as necessidades do Brasil e do Paraguai. De acordo com ele, a cooperação estabelecida com o país em 1973 para a construção da usina é um “acordo civilizatório”. Ele destacou ainda que o Brasil tem que compartilhar suas conquistas com as nações vizinhas e aliadas.





Lula comparou o acordo firmado entre os países, dadas às devidas proporções, com a criação da União Europeia. “As brigas e divergências que nós tivemos permitiram que a gente avançasse no acordo e permitiram que a gente sonhasse com esse fabuloso ano de 2023, quando finalmente a gente conseguiu terminar de pagar a Itaipu”.





Isso já é passado. Melhor trazer para os dias atuais, já que o presidente brasileiro tem andado muito. Vamos a ele: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no início da tarde de ontem. Foi depois de ele participar da cerimônia de posse de Enio Verri como diretor–geral da margem brasileira de Itaipu Binacional.





Além de Lula, que estava devidamente acompanhado pela esposa Janja, também participaram integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná, ministros do Governo Federal, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o governador interino do Paraná, Darci Piana, e o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.





A solenidade de posse foi realizada no Cineteatro dos Barrageiros, na usina hidrelétrica de Itaipu. Enio Verri renunciou ao mandato de deputado federal pelo Paraná para assumir o cargo de diretor–geral brasileiro de Itaipu.





Para terminar, vale o registro de que o Brasil divide a hidrelétrica com o Paraguai. O lado brasileiro da usina fica em Foz do Iguaçu. A Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. A usina utiliza a água que vem da bacia do Rio Paraná para a produção de energia.





Agora já é fato

A Frente Parlamentar Evangélica foi instalada, ontem, no Senado Federal. O senador Carlos Viana (foto) (Podemos–MG) vai presidir a Frente e Damares Alves (Republicanos–DF) será vice–presidente. O grupo tem 17 senadores e promete defender os princípios cristãos, contra o aborto e a legalização das drogas. “Vamos colocar para o governo as possibilidades de tornar o país mais justo e respeitoso. Só seremos contra os valores que não tornam a humanidade melhor. Se o governo pautar coisas que são contra os nossos princípios, seremos oposição”, reforçou o senador mineiro Viana.





Uma boa criancice

O presidente do Brasil discursava quando foi interrompido por um menino, que falou algo sobre o preço da picanha ter caído. O petista, então, perguntou ao garoto em tom de brincadeira: “Já caiu o preço da picanha?”A plateia riu e aplaudiu. Na sequência, Lula explicou a brincadeira ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, que estava presente no evento. O fato é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou com uma criança na cerimônia na sede da hidrelétrica Itaipu Binacional, na fronteira do Brasil com o Paraguai.





Onda de ataques

O governo federal decidiu enviar mais equipes da Força Nacional ao Rio Grande do Norte (RN). A decisão foi tomada depois de uma nova onda de ataques de criminosos pela terceira madrugada seguida. Os criminosos atacaram prédios públicos e atearam fogo em ônibus. Por causa do clima de insegurança, cidades suspenderam serviço de transporte público e cancelaram aulas. O ministro Flávio Dino analisa quantos agentes da Força Nacional estão disponíveis e a logística para enviá-los ao Rio Grande do Norte. Dino conversou com a governadora do RN, Fátima Bezerra.





Tribunal Militar

O ministro Joseli Camelo, que assumiu nesta quinta–feira, a presidência do Superior Tribunal Militar (STM) disse que as “Forças Armadas não é poder” e que é importante para a manter o Estado de Direito e que a decisão final em questões jurídicas, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Questionado, ele foi claro: “não está na Constituição que nós militares temos de manter os poderes sob a nossa tutela, não está em lugar nenhum”. Camelo afirmou ainda ser a favor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que proíbe candidaturas políticas por parte de militares.





Para encerrar...

Em pronunciamento, ontem, o senador Zequinha Marinho (PL–PA) condenou a gestão da segurança pública no estado do Pará. Ele afirmou que há um descuido do governo estadual, que teria montado uma operação ambiental “de enfeite” e tirado o policiamento das ruas, deixando o crime avançar. Zequinha disse que o Pará vive uma tragédia, com o terceiro pior número do país em relação à segurança pública. “Quero apelar ao governo, que em vez de ficar fazendo operação para tirar imagem, para mostrar lá fora, para buscar recurso, tendo como pano de fundo a questão ambiental.”



O tenente-brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo tomou posse, ontem, para presidir o Superior Tribunal Militar (STM). Entre as autoridades presentes no evento, estavam o presidente Lula (PT) e o ministro Alexandre de Moraes.





A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD–MG), também compareceram à cerimônia.





O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou a sessão de ontem em alta, depois de uma sessão marcada por volatilidade. Investidores repercutiram o empréstimo que será concedido ao banco Credit Suisse pelo Banco Central da Suíça.





Os investidores, como não poderia deixar de ser, avaliaram os dados do mercado favorável de trabalho norte-americano e a alta de juros da zona do euro por parte do Banco Central Europeu (BCE). A notícia dissipou temores de uma crise bancária e ajudou a aumentar o apetite por risco.





