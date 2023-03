Senador Eduardo Girão (Novo-CE) (foto: EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO)





O vice–presidente da República Federativa do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participou da abertura do 39° Encontro Econômico Brasil–Alemanha (EEBA), ontem, em Belo Horizonte. O encontro é realizado desde 1974, de forma alternada nos dois países.





Realizado no Minascentro, o evento conta com a participação do vice–chanceler e ministro federal de Assuntos Econômicos e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de presidentes de federações da indústria brasileira.





Com o tema “Novas abordagens sobre energia limpa e digitalização”, o EEBA tem como objetivo fortalecer as relações entre Brasil e Alemanha, debater novos investimentos e gerar oportunidades de negócios para as indústrias mineiras e brasileiras.





Quem pegou uma carona foi o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD): comecei o dia recebendo o vice-presidente da República e ministro, Geraldo Alckmin. Tive a oportunidade de relatar a ele a nossa preocupação com os recorrentes acidentes envolvendo o aeroporto Carlos Prates. Reafirmei a nossa proposta de dar uma destinação social para a área”.





“Vou me dedicar à questão do aeroporto Carlos Prates com projeto de moradia e um parque para a cidade”, garantiu o vice–presidente da República Geraldo Alckmin a Fuad Noman no encontro.





O representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Albano, destacou o tamanho dos negócios entre Brasil e Alemanha e as oportunidades de crescimento. “Hoje os negócios entre os dois países giram em US$ 19 bilhões; sendo que as empresas alemãs têm R$ 26 bilhões de dólares em investimentos no Brasil”.





De volta ao vice–presidente, já que a economia mundo afora anda capengando: Fernando Haddad afirmou que não vê risco de uma crise sistêmica na economia global a partir das quebras de dois bancos nos Estados Unidos da América (EUA) na última semana e que, mesmo em um cenário mais incerto, o Brasil tem “gordura” para viabilizar uma queda nos juros básicos da economia.





Uma eventual crise bancária nos Estados Unidos pode gerar tensões nos mercados, com reflexo nas taxas de juros ao redor do mundo. A incerteza e a aversão ao risco costumam redirecionar o dinheiro para investimentos considerados mais seguros.





Para encerrar...

O senador Eduardo Girão (Novo–CE) criticou, em pronunciamento em plena segunda–feira, a segurança pública no Ceará. De acordo com o parlamentar Fortaleza é a 31ª cidade mais violenta do mundo e o Ceará está entre os cinco estados do país com o maior número de homicídios por 100 mil habitantes. O parlamentar cearense Eduardo Girão (foto) afirmou que o estado vem sendo governado, há décadas, por uma “oligarquia política” comandada pelo PT e pelo PDT. “Nosso país já tem uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo”.





As áreas indígenas

O presidente da República Federativa do Brasil (RFB) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve reunido, ontem, em plena segunda–feira bem cedo com lideranças indígenas e disse que é preciso demarcar terras para evitar que invasores se apoderem das áreas. Lula deu a declaração durante em um evento na Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR). E foi lá que ele se reuniu com as lideranças locais. Ele participou da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Lula registrou que o território brasileiro um dia foi "100%" indígena e as terras foram invadidas ao longo dos séculos.





Lula ressaltou ainda

“Vamos tirar definitivamente os garimpeiros das terras indígenas. Mesmo que tenha ouro aqui em Roraima, mesmo que tenha ouro na terra indígena, aquele ouro não é de ninguém, ele está lá porque a natureza o colocou. Ele está lá em uma terra indígena, portanto, ninguém tem o direito de mexer naquilo sem autorização dos donos da terra, que são lá os indígenas que lá moram e que têm a terra legalizada no seu nome. Lula disse ainda que o governo estuda instalar pequenos postos de saúde em cada aldeia e que pretende assegurar medicamentos sem custo para indígenas.





Tem Nobel da paz

Dois jornalistas russos, Pavel Andreyev e Kirill Martynov, de instituições que foram laureadas com o Nobel da Paz, estão no Brasil para falar com autoridades sobre a guerra na Ucrânia e pedir uma posição mais firme do Brasil em relação à Rússia. Pavel Andreyev é da organização de direitos humanos Memorial, ganhadora do Nobel no ano passado, e Kirill Martynov do jornal independente Novaya Gazeta, que foi premiada em 2021. Um terceiro jornalista russo, Konstantin Eggert, participa da viagem aos países latinos como um mediador dos eventos.





E tem Minas Gerais

E já vem logo com uma mudança: o PL está engrossando as suas fileiras em Minas Gerais. E traz logo a filiação do ex–deputado estadual (2007–2023) Bráulio Braz. Ele acaba de se filiar ao Partido Liberal (PL), abrindo mão da presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Minas Gerais, cargo que ocupava desde 2019. Bráulio Braz é administrador de empresas e pretende continuar e atuar como político pelas cidades mineiras, em especial na região de Muriaé, que foi onde nasceu.





Pinga-fogo

Em tempo, ainda sobre o senador Girão: deveriam ser garantidos a todos os cidadãos pelo menos três direitos essenciais: saúde, segurança e educação de qualidade. De acordo com ele, os últimos governadores do Ceará foram omissos e o domínio das facções criminosas na região cresceu.





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP–AL), pediu em evento no Rio de Janeiro, equilíbrio na discussão das relações entre liberdade de expressão, redes sociais e democracia. Os Poderes da República precisam encontrar “o caminho do meio” ao tratar do assunto.





E continuou Arthur Lira: a sociedade brasileira espera que os administradores, os representantes eleitos e os magistrados deste país consigam encontrar, o quanto antes, uma forma de equilibrar o fenômeno das redes sociais, da democracia e da liberdade de expressão.





A Prefeitura de Manaus decretou estado de calamidade pública. A zona norte registrou a maior incidência de pontos de alagamentos e deslizamentos.





Canisso, baixista da banda Raimundos, morreu aos 57 anos. Novo, né? Então, chega por hoje. FIM!