O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, ontem, dois decretos que têm como objetivo incentivar o trabalho de catadores de materiais recicláveis. Os catadores, pelo jeito, já têm muito prestígio. Além de Lula, estiveram no evento o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), a primeira-dama, Janja, a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.





Pelo menos 10 ministros também compareceram. Uma catadora de material reciclável esteve na cerimônia de posse de Lula e passou a faixa presidencial a ele.





Em discurso, depois de assinar os decretos, Lula afirmou que os catadores “não podem se contentar com as poucas coisas que, às vezes, a gente oferece”.





“Por mais que faça decreto e lei, na certa não vai atender tudo que vocês querem. Daqui a uma, duas semanas, vocês vão descobrir que o decreto é pouco. E vocês cobrando, o governo vai se dar conta de que precisa fazer”, disse o petista também.





E tem mais do presidente: “Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa para que vocês sejam cidadãos e cidadãs plenos”. O decreto do programa foi revogado em 2020 pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Também tem mais, só que quem traz é o vice-presidente Geraldo Alclkmin: o Ministério da Fazenda finalizou proposta para corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).





A nova tabela ampliará a faixa de isenção, que atualmente está em R$ 1.903,98. A proposta aguarda agora a decisão final, a ser dada por Lula. A finalização da proposta foi anunciada, ontem, dia 13, o número petista.





Mudando de assunto, agora para o Legislativo federal.





Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, informou que a reunião do colégio de líderes, hoje, vai discutir as regras de convivência entre os parlamentares depois de uma semana marcada por troca de ofensas no plenário da Casa.





Lira quer estabelecer “boas práticas de oratória” para que o embate eleitoral seja encerrado. “Foi deprimente o que vimos aqui ante o comportamento de parlamentares, de parte a parte, uns acusando, outros defendendo, e vice-versa”, ressaltou o deputado.





Adélia Prado

A deputada estadual Andréia de Jesus (PT) disse que pediu à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a convocação de uma reunião especial para homenagear a escritora e poeta Adélia Prado. Na sexta-feira, o governador Romeu Zema (Novo) cometeu uma gafe ao receber um livro de Adélia, demonstrando não conhecer a trajetória dela. A solicitação de Andréia para homenageá-la foi encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, do MDB.





A melhor notícia

Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados no início da noite de domingo, mostram que, pela primeira vez, em 24 horas, o Brasil não registrou mortes causadas pela COVID-19. De acordo com o Conass, em um dia foram registrados 298 novos casos. A média móvel dos últimos sete dias foi de 45 óbitos e 9.126 novos casos diários da doença. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados 36.932.830 casos, com 697.674 óbitos no país.





A imensa grana

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que “o Brasil gasta muito e gasta mal o dinheiro público”. Ela estava no evento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). O tema foi a agenda econômica do governo federal. Tebet frisou que é preciso analisar caso a caso e o impacto de cada programa, cada projeto. “Reavaliar as políticas públicas, evitar gastos desnecessários, evitar rotas de colisão.” E finalizou: “Temos déficit fiscal insustentável, 2% do PIB. São R$ 230 bilhões negativos. Isto impede o crescimento econômico”.





Informação sensível

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou ontem que os óvnis derrubados recentemente nos Estados Unidos não têm relação com extraterrestres. “Não há nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com os abates recentes. Queria me certificar que vocês e o povo norte-americano saibam disso”, disse ele. John Kirby, do Conselho de Segurança, também participou da entrevista e disse que não pode detalhar por serem informações sensíveis. Deve ser mesmo balão chinês.





Queimados

Foi inaugurado, ontem, em São Sebastião do Paraíso, Sul de Minas, o Centro de Tratamento de Queimados, em solenidade presidida pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Presentes à inauguração o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Antônio Carlos Arantes (PL) e várias autoridades da região, como prefeitos e vereadores. O novo Centro funciona na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, com sete leitos, e foi instalado com esforços dos prefeitos da região.





Pinga-fogo

Em tempo, ainda sobre Simone Tebet. Ela também afirmou ser preciso “organizar as finanças” do governo e modernizar” o orçamento público, discutindo eventuais mudanças com órgãos do governo e com o Congresso Nacional.





Tem mais para a ministra do Planejamento: “Pior que não gastar é gastar mal. Quando você gasta mal, o dinheiro se foi”. E prometeu: “O orçamento público será transparente enquanto eu for ministra, focado na qualidade dos gastos e pronto para ser revisto”, acrescentou Tebet.





Mais um Em tempo: junto com o retorno do programa, o governo petista anunciou a formação de um comitê de ministérios para debater ações de inclusão dos catadores. Lula também revogou o Recicla+, programa lançado no ano passado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.





A última atualização da tabela de Imposto de Renda foi feita em 2015. A falta de atualização tem feito com que cada vez mais brasileiros, em especial os de menor renda, passem a pagar esse tributo.