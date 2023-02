Os bombeiros mineiros em ação na ajuda à Turquia

Avião da FAB com militares e socorristas brasileiros aterrissou na noite de sexta-feira em Ancara, na Turquia (foto: FAB/Twitter/Reprodução)





Quem são os seis bombeiros militares mineiros que atuam na Turquia? “Com temperaturas abaixo dos seis graus negativos, nossos bombeiros militares chegaram em Karamanraras, no Sul da Turquia, já próximo da fronteira da Síria. Depois das tratativas com a Defesa Civil local, eles seguem neste momento para a busca de uma criança que ainda pode estar com vida.”





Viagem longa e demorada, frio intenso, dificuldades para acessar as áreas afetadas, comunicação precária e destruição para todos os lados. Mesmo antes de chegar no perímetro de maior devastação, eles já começaram a visualizar as dificuldades que enfrentarão.





Mas quem são os seis homens escolhidos que representam o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em uma missão de ajuda humanitária na Turquia?





Em comum, além das bagagens, eles carregam experiências que, juntas, somam mais de 90 anos de aprendizado no CBMMG, vários cursos, treinamentos e empenhos em grandes desastres no estado e em outras missões internacionais.





Providos de coragem e determinação, talvez o maior desafio dos militares seja deixar em casa bebês recém-nascidos, esposas preocupadas e ansiosas pelo regresso dos bombeiros. Todos eles também carregam um sentimento em comum: o desejo de salvar vidas e ajudar a diminuir a dor e o sofrimento de um país assolado pela força da natureza.





Melhor mudar de assunto, já que a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vai investigar a organização judiciária em Roraima, sobretudo a 4ª Vara Federal.





De acordo com o CNJ, a decisão foi tomada em razão de problemas detectados na prestação jurisdicional da Seção Judiciária de Justiça Federal em Roraima, incluindo processos judiciais referentes ao garimpo ilegal e à proteção da Terra Indígena Yanomami.





“De acordo com a decisão, que instaurou um pedido de providências, há forte atenção nacional e internacional envolvendo os yanomamis, o que reforça a necessidade de enfrentamento da crise sanitária abrangendo a população indígena e a repressão ao garimpo ilegal na região, que vem gerando severos danos ambientais e possíveis crimes contra a humanidade”, acentuou o conselho.





Já que estamos na área jurídica, a aposentadoria da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber, em outubro, aumenta a pressão para que Lula (PT) indique uma mulher para substituí-la na corte. E um novo nome passou a ser considerado no entorno do presidente: o da desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro.





O tweet de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou, ontem, ao Brasil depois de uma visita ao presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, quando foram discutidos temas como meio ambiente e a relação comercial entre os dois países. Ele desembarcou na Base Aérea de Brasília e não tem compromissos a cumprir. “Hoje, retorno ao Brasil depois de um ótimo encontro com o presidente Joe Biden, nos EUA. Voltamos a estabelecer parcerias importantes para o cuidado com nosso meio ambiente e na defesa da democracia. O Brasil está de volta ao debate mundial. Bom dia para todos.”





O convite do G7

O presidente Lula provavelmente deve ser convidado a participar da reunião do G7, nada menos que o grupo dos sete países mais industrializados do mundo. O convite será formalizado em breve. Tanto que é um sinal de prestígio internacional associado ao novo governo. O G7 costuma convidar países de relevância, que não são integrantes do grupo, para seus encontros. A última participação brasileira aconteceu em 2008, durante o segundo mandato de Lula. O detalhe é que o Brasil não foi chamado nem uma vez no governo de Jair Messias Bolsonaro (PL).





Acordo com Marina

Algumas das principais entidades da filantropia americana fecharam acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para implantar a operação emergencial para recuperar áreas degradadas pelo garimpo ilegal na Amazônia. A ministra manteve os encontros com os fundos privados em Washington, durante o encontro do presidente Lula com o presidente americano, Joe Biden. Durante o governo de Jair Messias Bolsonaro (PL), o ex-presidente abriu várias polêmicas com o ator Leonardo DiCaprio, sempre que o norte-americano o criticava por causa do desmatamento na Amazônia.





Moro Lava-Jato

Em sua primeira proposta legislativa individual, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) apresentou projeto de lei contra a Procuradoria criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para representar o governo no que a gestão petista chama de combate à “desinformação sobre políticas públicas”. De acordo com Moro, “o vocábulo desinformação possui um conceito bastante volúvel e contornável ideologicamente”. A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia é uma das iniciativas do governo apresentadas como medida para enfrentar as fake news.





Para encerrar

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) foi alvo de críticas na internet depois de ironizar a possível indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como o Banco do Brics. A afirmação do parlamentar de que enviar Dilma Rousseff para a China, onde fica a sede do banco, “chega a ser cruel”, desagradou a apoiadores da própria ex-presidente e colocou o hoje deputado tucano Aécio Neves entre os assuntos mais comentados do Twitter nesse sábado.





pingafogo

.Em tempo: semana passada, Lula disse ter recebido um projeto do ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir a regulação das mídias sociais. No Palácio do Planalto, haverá também uma estrutura para combater discurso de ódio nas redes, a Secretaria de Políticas Digitais.





.Tem mais um Em tempo: criada em 1º de janeiro por decreto de Lula, a Procuradoria, vinculada à Advocacia–Geral da União (AGU), já é alvo de duas propostas no Congresso. O deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentam sustar os efeitos da iniciativa.





.“Infelizmente, não estamos otimistas com o novo governo. Cada vez que o presidente Lula tenta fazer um grande retrocesso, o mercado reage, o dólar sobe, a bolsa despenca”, disse a representante do Partido Novo na Câmara dos Deputados, deputada Adriana Ventura.





.O brasileiro Vini Jr. brilha e confirmou a boa fase: marcou duas vezes na final, no Marrocos, contra os árabes. O momento na temporada poderia não ser dos melhores, mas o Real Madrid mostrou mais uma vez o peso da sua camisa nas decisões.





.Com a ousadia árabe, o Real conseguiu aproveitar os espaços e apostou na rapidez de Vini Jr. para aumentar a vantagem e confirmar a conquista de mais um título mundial. FIM!