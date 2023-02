Terremoto na fronteira da Turquia com a Síria deixou mais de três mil mortos nos países. Tremor foi o pior desde 1939 (foto: Louai Beshara/AFP)





Terremoto que atingiu a Turquia foi o pior desde 1939 na região, de acordo com o governo turco, e deixou mais de três mil mortos. O governo turco ressaltou que ele deixou um rastro de destruição que atingiu a Síria e foi sentido também em Israel, Líbano, Iraque e Chipre. O que é pior são os milhares que ainda estão desaparecidos.





Professor Luiz Antonio Bittar Venturi, do departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), disse que os turcos e nós também estamos recebendo a situação de uma forma devastadora porque é uma tragédia sem precedentes.





O jogador brasileiro Willian Arão, que é paulistano, já jogou no Flamengo e atualmente mora em Istambul, na Turquia, está lá. “Os turcos e nós também estamos recebendo a situação de uma forma devastadora porque é uma tragédia sem precedentes. Companheiros nossos de trabalho estão soterrados, suas famílias também, então é uma tragédia imensa.”





William ainda fez questão de retratar que eles são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar, para tentar prestar serviço de alguma forma. “Eu não senti, a gente não sentiu o tremor aqui em Istambul.” Ainda bem, melhor mudar de assunto.





A revista Time, considerada uma das maiores do mundo, julgou a estada do ex-presidente da República do Brasil Jair Messias Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos da América (EUA) como “um espetáculo bizarro”.





Principal e mais influente semanário de notícias dos Estados Unidos, a revista Time publicou uma reportagem sobre a rotina de Jair Bolsonaro na Flórida. A nova vida do ex-presidente em um condomínio nos arredores da cidade de Orlando foi descrita pela publicação como surreal.





O ex-comandante da República Brasileira está nos EUA desde 30 de dezembro do ano passado, quando deixou o Brasil sem reconhecer a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Melhor mudar de assunto. O Senado Federal começa a analisar quatro matérias que prestam homenagem ao Rei Pelé, morto aos 82 anos, em 29 de dezembro passado. As proposições foram anunciadas pelos parlamentares logo depois do falecimento do ex-jogador, mas começaram a tramitar oficialmente em 3 de fevereiro, com a inauguração dos trabalhos legislativos.





O herói Pelé

As proposições aguardam despacho para as comissões de mérito da Casa. Dois projetos sugerem a inscrição do nome do jogador Edson Arantes do Nascimento no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) registrou: “Dono de talento raro, Pelé quebrou recordes, ganhou reconhecimento nacional e internacional e foi o maior nome da história do esporte mais popular do mundo. Foi reconhecido como o atleta do século 20 pelo Comitê Olímpico Internacional e o brasileiro que mais projetou o Brasil no planeta Terra”, disse Jorge Kajuru.





Lula solidário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou, ontem, solidariedade com a Turquia e a Síria, depois de um grande terremoto que matou mais de 1.600 pessoas e deixou milhares de feridos nos dois países. “Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, depois do terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia”, publicou o presidente Lula em sua conta no Twitter. Não há, até, agora, notícia de brasileiros mortos ou feridos.





E tem juro básico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, ontem, o patamar do juro básico da economia e a política monetária definida pelo Banco Central (BC). “É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala: 'Pô, mas o presidente não pode falar isso'. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não. Eu tenho que falar.”





Posse econômica

“Se quisermos ter futuro, precisaremos de um BNDES mais presente e atuante, e de uma relação de equilíbrio com o Tesouro Nacional. Mas não pretendemos disputar mercado com o sistema financeiro privado. Precisamos de parcerias e o BNDES pode contribuir para reduzir risco, abrir novos mercados, alongar prazos e elaborar projetos para os investimentos.” É a fala do presidente Aloizio Mercadante, que tomou posse ontem no banco. “Nosso destino está ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os vizinhos.”





A Força Nacional

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), disse, ontem, que o governo vai iniciar nesta semana a transição da fase de assistência humanitária e o fechamento do espaço aéreo na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, para a fase policial, de caráter coercitivo contra garimpeiros e financiadores da atividade mineral. Flávio Dino disse que a expectativa é que até o fim desta semana, 80% das 15 mil pessoas envolvidas com garimpo ilegal na região já saíram do local. No total, 500 homens da Força Nacional de Segurança estarão na etapa da operação.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘A Força Nacional’: sobre dúvidas de que o governo está facilitando a fuga em massa de criminosos da Terra Indígena Yanomami, Flávio Dino disse que eles não ficarão impunes. “Não é um caminho de impunidade, porque as investigações continuarão a ser feitas.”





“Mas nós temos que entender que é uma situação política e social de alta complexidade e que é preciso ter planejamento. O uso da força sem planejamento poderia piorar o problema instalado no estado de Roraima, e nós não desejamos isso”, afirmou o ministro Flávio Dino (PSB).





A Controladoria-Geral da União (CGU) analisa se derrubará o sigilo em telegramas do Itamaraty que mencionam a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. O sigilo foi imposto pelo governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).





Isso está em análise, disse o ministro Vinícius de Carvalho. “Eu não sei o que são os telegramas. O que eu sei é que é uma quantidade de material muito grande. São vários telegramas envolvidos... né?” Certamente, né?





Sendo assim, é o suficiente por hoje, a semana está apenas começando e pelo jeito… FIM!