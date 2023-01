Lula e a ''essência'' da democracia na reunião com os todos governadores

Lula fez a primeira reunião com os governadores em seu novo mandato (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)



O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu, ontem, com os 27 governadores do país. A reunião foi para acalmar o cenário político. “Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir.”





“Vamos recuperar a democracia nesse país, e a essência da democracia. É falar o que quer, desde que não obstrua o direito do outro falar. Por isso, eu falo que o Brasil vai voltar à normalidade.”





“Em cada estado que eu for, eu vou visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Não vou fazer que nem os terroristas e invadir o gabinete do governador. Mas não quero chegar a um estado e ter o governador como inimigo, porque votou em fulano ou ciclano”, prometeu Lula.





Ele disse ainda que discutirá sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “Precisamos ouvir os governadores, cada um tem as suas demandas locais. A questão da compensação do ICMS deve estar na cabeça de todos vocês. E não vamos deixar de discutir nada. Queremos saber o que é prioritário para o povo de cada estado.”





“Eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Eu vou trabalhar muito, conversar muito, para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional.”





Em recado aos parlamentares, Lula fez questão de afirmar que é preciso parar de buscar ações no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar votações no Congresso e disse ter pedido a líderes que parem de judicializar a política.





“Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e ao contrário de aceitar as regras do jogo democrático de que a maioria vença e a minoria cumpra o que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso que a gente pare com esse método de fazer política.”





Já na área econômica, se tiver espaço, haverá alteração. “Não tem espaço? Vai manter R$ 1.302. Se o espaço que tem der para pagar R$ 1.315, vamos nesse valor. Conseguiu mais? Sobe para 1.320”, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.





Um grupo de trabalho vai apresentar uma proposta até, no máximo, meados de abril. Melhor esperar para crer, não é mesmo?





Cadê o dinheiro?

Na reunião com o presidente Lula, um dos principais temas foi a queixa dos governadores de terem perdido arrecadação por causa das mudanças na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos considerados essenciais, como combustíveis e energia elétrica. Os estados afirmam que a imposição de um teto de cobrança diminuiu a arrecadação das unidades federativas. Eles se queixam, já que o ICMS é a principal fonte de receita dos governadores.





Passa por Minas

Policiais federais cumpriram, ontem, mandados de busca e apreensão em endereços de Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Os mandados, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fazem parte da terceira fase da Operação Lesa Pátria. Em Minas Gerais, foram presos Eduardo Antunes Barcelos, em Cataguases, e Marcelo Eberle Motta, em Juiz de Fora. Tudo na política ou na Justiça do país tem que ter sempre um tom mineiro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi quem divulgou os números da operação em sua rede social.





Está trancafiada

A Polícia Federal (PF) prendeu, ontem, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, em Tubarão (SC). Apelidada de “Fátima de Tubarão”, a idosa estava entre os bolsonaristas que, no último dia 8, invadiram e depredaram os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. “Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora”, que é nada menos que o ministro da mais alta corte de Justiça do país, ministro Alexandre de Moraes.





Tem trabalhadores

A situação da Americanas, que entrou em recuperação judicial, vem sendo acompanhada de perto por deputados, principalmente no sentido de garantir os direitos dos mais de 40 mil trabalhadores da empresa. A varejista pediu recuperação judicial depois de anunciar rombo contábil de R$ 20 bilhões. O deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, já participou de reunião com dirigentes sindicais e representantes da empresa e prevê uma intensa negociação nos próximos dias.





Itamaraty em ação

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou, ontem, por telefone, com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Entre outros assuntos, eles trataram da proposta brasileira de reuniões anuais da OMC. De acordo com o Itamaraty, a medida busca “aprimorar a capacidade da organização de responder a crises e a ampliar o engajamento dos membros, contribuindo para o processo de reforma e revigorar a organização”. O documento foi concluído na última conferência ministerial da OMC.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Tem trabalhadores’: o deputado André Fufuca (PP-MA) está reunindo assinaturas para protocolar mais um pedido de Comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a Americanas. O rombo é de nada menos que R$ 20 bilhões.





A bancada do Psol anunciou que o deputado eleito Guilherme Boulos será o líder do partido em 2023. Ele tomará posse em 1º de fevereiro para exercer o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados.





Boulos chega à Câmara como o deputado federal mais votado no estado de São Paulo, com 1.001.472 votos. Ele também já foi o candidato do Psol à Presidência da República, em 2018, e à Prefeitura de São Paulo, em 2020.





O bolsonarista radical que aparece nas imagens divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)nesta semana vestindo a toga de um dos 11 ministros da corte foi identificado. Willian da Silva Lima mora em Campinas (SP).