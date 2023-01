Lula reuniu mais de 100 dirigentes de universidades no Palácio do Planalto (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)





O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aproveitou a primeira reunião com reitores de universidades e institutos federais, ontem, no Palácio do Planalto, para criticar a gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) na educação.





O petista cumpriu a promessa de campanha e convidou os docentes no primeiro mês de governo. Reforçou que encontros como este foram suspensos na gestão de seu antecessor. “Estamos começando um novo momento”, disse. Ele lamentou o que chamou de desmonte da educação e já admitiu que algumas metas não poderão ser batidas.

“Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos. E quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo”.





Ao garantir que vai priorizar a educação em seu novo mandato, Lula frisou: “Não existe nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação de seu povo”.





O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca, agradeceu o convite de Lula para o encontro e também fez questão de criticar Jair Messias Bolsonaro pela falta de diálogo.





Ele destacou que o setor “nunca experimentou uma reunião com o presidente da República no Planalto. É um reconhecimento pelo fato de logo no primeiro dia sermos recebidos”.





“Os servidores federais foram maltratados, esganados com os orçamentos. Fomos colocados como alvo e alijados do nosso papel de estar ao serviço do Brasil e dos projetos de desenvolvimento nacional. As universidades querem apresentar ao governo sua firme disposição de estar a serviço do Brasil a partir de agora”, concluiu dirigente da Andifes.





Já o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo deve anunciar, ainda este mês, o reajuste nos valores das bolsas da Capes e do CNPq. “A ideia é que até o final deste mês o presidente possa anunciar o reajuste das bolsas tanto da Capes como do CNPq”, ressaltou o ministro.





Chega de terror

A Polícia Federal (PF) prendeu, ontem, o terceiro alvo da Operação Ulysses, que investiga o financiamento e a organização dos atos terroristas bolsonaristas deflagrados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. Trata-se de Carlos Victor Carvalho, de 34 anos, conhecido como CVC. Os agentes federais o encontraram em uma pousada no município de Guaçuí (ES). De acordo com balanço da operação divulgado pela PF, foram apreendidos celulares, computadores e documentos.





Forças Armadas

O chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim (foto), disse que não acredita que as Forças Armadas tenham planejado dar um golpe para derrubar o novo governo. Amorim conversou com o programa Hard Talk, da BBC. Quando perguntado se o vandalismo de 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, Amorim disse: “Sim, mas depende de quem você esteja falando. Eu pessoalmente não acho que os militares estavam planejando um golpe militar, porque se eles tivessem feito isso eles teriam ido muito além”.





O Brasil na ONU

O Ministério das Relações Exteriores designou, como representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas, em Nova York, o embaixador Sérgio França Danese. Formado em letras pela Universidade de São Paulo, ele entrou na carreira diplomática em 1980. Sua designação definitiva precisa ser submetida à apreciação do Senado. Ele já chefiou as embaixadas do Brasil na Argélia (2005-2009), na Argentina (2016-2020) e na África do Sul (2021). De acordo com o Itamaraty, Sérgio Danese ocupa atualmente o cargo de embaixador do Brasil no Peru.





Posse

A Assembleia Legislativa (ALMG) terá grande movimento na próxima semana. No dia 26, às 9h, haverá sorteio de gabinetes para os 25 deputados eleitos para a 20ª legislatura. Alguns dos reeleitos já trocaram de local de trabalho, direito previsto no regimento interno. No dia 1ª de fevereiro, às 14h, está marcada a posse de 76 parlamentares eleitos e reeleitos. Só uma deputada será empossada no dia 22 de fevereiro quando completa 21 anos, integrando assim o quadro de 77 que vão atuar nos próximos anos. No mesmo dia da posse será feita eleição dos integrantes da Mesa Diretora.





Emoção

Com voz embargada, o presidente Lula chorou ao dizer que, em 77 anos, “nunca viu o Brasil tomado pelo ódio como foi tomado agora e voltou ainda a comparar Jair Messias Bolsonaro com o ex-presidente norte-americano, Donald Trump. “Quando comecei a falar com vocês, até comecei a gaguejar um pouco porque estava emocionado. Emocionado porque era impensável, eu tenho 77 anos, mas nunca vi o Brasil tomado pelo ódio como o que foi tomado agora. As coisas mudaram no Brasil, a ponto de acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro”, declarou.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a Forças Armadas: Celso Amorim é assessor direto de Lula em assuntos domésticos e internacionais. No primeiro mandato do petista, ele foi ministro das Relações Exteriores. E no governo de Dilma Rousseff, foi titular da Defesa.





Tem mais: Celso Amorim diz que as pessoas que participaram dos tumultos, que ele chamou de atos de terrorismo, provavelmente “contavam, provavelmente um golpe, que não aconteceu”.





O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo federal, minimizou as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à autonomia do Banco Central (BC).





Em série de postagens em sua conta do Twitter, ontem, Padilha enfatizou que “não há nenhuma predisposição do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central”.





