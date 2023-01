Marina Silva volta a dar protagonismo ao Brasil na questão ambiental.marina (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cobrou, ontem, o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento US$ 100 bilhões para a proteção ambiental.





Marina fez o apelo durante um painel ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles são os representantes do Brasil no encontro anual de lideranças mundiais para discutir questões econômicas globais.





Ao participar de um painel chamado “Em harmonia com a natureza” ao lado de lideranças internacionais em questões ambientais, a ministra destacou os objetivos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para o clima, e reafirmou o compromisso com a política de desmatamento zero.





Marina disse que “há uma grande expectativa em relação ao Brasil, que sempre contribuiu com agendas importantes de sustentabilidade. Infelizmente, nos quatro últimos anos, viramos párias”.





A ministra afirmou que instruiu sua equipe a “liderar pelo exemplo”, e que o grande desafio é proteger o meio ambiente e combater as desigualdades. “Nós tínhamos saído do mapa da fome, e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de um dólar por dia.”





“A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental; ela também é social. E é também política. Se formos capazes de liderar pelo exemplo, nós vamos conseguir, porque já temos a maior parte das respostas técnicas”, detalhou.





“Nós já temos tecnologia para produzir energia limpa, para produzir alimentos, para ensinar as pessoas, mas, infelizmente, ainda temos muitos analfabetos e pessoas passando fome. O que nos falta é o compromisso político e ético de usar a técnica que temos para mudar o mundo em que vivemos.”





“Há uma abertura muito grande para a cooperação com o Brasil, neste momento em que há uma retomada do protagonismo brasileiro na agenda ambiental global”, afirmou a ministra. “Os parceiros estão surgindo. Seja em relação às agências multilaterais de financiamento, seja de governos, seja filantrópica ou ainda por meio de parcerias no campo da inovação tecnológica.”





São declarações de Marina Silva, que voltou ao topo do mundo como notável ministra do Meio Ambiente.





Base de Zema

Lideranças do Republicanos anunciaram ontem que o partido vai compor a base aliada ao governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa. O partido oficializou ainda a formação de bancada com deputados vindos de PSC e PMN. O Republicanos anunciou apoio à candidatura de Roberto Andrade (Patriota), líder de Zema no Parlamento, à presidência da Assembleia. Se a chapa liderada por Andrade sair do papel, ele terá o apoio do governador.





Era esperado

O apoio do Republicanos ao Executivo estadual foi acertado após reunião entre Zema e parlamentares estaduais e federais do partido. O encontro ocorreu na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Carlos Henrique, um dos representantes do Republicanos na Assembleia, disse que a aliança com Zema e o apoio a Andrade foram definidos para garantir "Minas no caminho certo". O apoio do PSC e do PMN a Zema era visto como natural, uma vez que quadros das legendas apoiaram a campanha do governador à reeleição. O Republicanos, por sua vez, caminhou com Carlos Viana (PL).





Choro de coronel

O coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), preso há uma semana sob suspeita de conivência com os radicais que atacaram os três Poderes, tem, segundo seu advogado, oscilado entre crises de choro e profundo silêncio. O coronel era o responsável pelo comando da tropa no dia da invasão às sedes dos três Poderes e está preso desde 10 de janeiro no Regimento de Polícia Montada de Taguatinga, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





Maluquice e multa

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves aplicou multa de R$ 10 mil num candidato que acusou a Justiça Eleitoral de diplomar um “sósia” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o homem, o chefe do Executivo teria morrido após o resultado do pleito e teria sido substituído na cerimônia da corte. Após receber a ação, Gonçalves arquivou o processo e puniu o sujeito por litigância de má-fé. O instrumento jurídico é usado quando uma das partes litiga intencionalmente com deslealdade ou corrupção, prejudicando o outro lado e o próprio sistema judiciário.





“Deslealdade”

Vale reproduzir a fala do ministro Benedito Gonçalves contra a história do sósia: “No caso, está caracterizada situação excepcional, de profunda deslealdade processual, ausência de compromisso com a verdade e abuso de direito, a ensejar a adoção de medidas repressivas ao comportamento processual do autor, que, inclusive, advoga em causa própria, respondendo integralmente por todos os termos lançados na petição inicial”.





Pinga-fogo

Em Guiratinga, a 334 quilômetros de Cuiabá (MT), uma amizade de infância chamou a atenção por superar, com maturidade e bom humor, as desavenças. Dois amigos viralizaram na internet ao protagonizar uma cena inusitada. Após uma aposta, o coveiro bolsonarista Jorge Macaúbas carregou o amigo de esquerda, o empresário Hélio Ribeiro, em um carrinho de mão pelas ruas da cidade.





A promessa foi feita na campanha eleitoral: quem “perdesse” iria carregar o “ganhador” no carrinho. Com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para o presidente Lula (PT), o bolsonarista Jorge fez questão de pagar a promessa no último sábado.





Em tempo sobre a nota ‘Choro de coronel’: Thiago Turbay, advogado do ex-comandante-geral, disse que, ao longo da última semana, Fábio Vieira apresentou alterações no seu quadro de hipertensão e precisou ser atendido pela equipe médica do local em mais de uma ocasião.





A atriz Regina Duarte publicou no Instagram informação falsa sobre possível aumento no auxílio-reclusão. "Auxílio a foras da lei, assassinos, larápios. Bandido foi aumentado. E o salário mínimo de gente de bem?", escreveu.