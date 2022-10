Baptista Chagas de almeida





O ex-presidente Fernando Henrique divulgou ontem vídeo de apoio a Lula, no dia do aniversário do petista (foto: Evaristo Sá/AFP )







O apoio de Romeu Zema (Novo) à campanha de Jair Bolsonaro (PL) não impacta a disputa presidencial para a maioria dos mineiros, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada, ontem.





Levantamento foi feito entre 24 e 26 de outubro mostra que 68% dos entrevistados responderam que a entrada do governador reeleito na campanha não muda as chances de votar no atual presidente.





O ex–presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou, ontem, em sua conta no Twitter, um vídeo no qual ele pede voto em Lula (PT). Publicação acontece a dois dias do segundo turno, marcado para este domingo.





Nas imagens, Fernando Henrique diz ainda que a vida dos brasileiros será ainda melhor com Lula do que foi depois do Plano Real. FHC teve sorte na postagem, não sei se foi de propósito, já que tem um bolinho de parabéns.





É porque tem aniversariante nas notícias. O ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completou 77 anos também ontem. O aniversário de Lula acontece a três dias do segundo turno da eleição, marcado para o próximo domingo.





Apesar de ter nascido no dia 27 de outubro, Lula foi oficialmente registrado com data de 6 de outubro. Segundo a biografia do ex-presidente, isso aconteceu porque Lula foi registrado anos depois de nascer. Além disso, nesta mesma data, há 20 anos, Lula foi eleito presidente pela primeira vez.





Só que tem mais uma pesquisa. Datafolha: Lula tem 49%, e Bolsonaro, 44%; brancos e nulos são 5%, e indecisos, 2%. O ex–presidente alcança 53% em votos válidos, e o atual presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) registra 47%, de acordo com a nova pesquisa divulgada ontem. Com isso, permanece estável o quadro para a disputa final da corrida presidencial.





Fala quem pode: “estabilidade e uma diferença fora da margem de erro. É uma consistência, uma estabilidade muito característica de campanhas de segundo turno. Em todas as eleições presidenciais, as campanhas de segundo turno tiveram esse mesmo comportamento de estabilidade e também de números próximos”. O registro é de Mauro Paulino, que já dirigiu o DataFolha.





“É muito difícil que as abstenções tenham um poder de mudar os votos, a se manter na média das eleições passadas nesta eleição. Quem vota branco e nulo também está muito decidido. É uma escolha, é uma intenção de voto também”. Ainda de Mauro Paulino.







(foto: Túlio Santos/EM/D.a press -2/10/22)







Nada de armas, viu?





“Domingo, nós temos que ir lá votar, temos que ir lá votar. Hoje eu vou mandar um recado para as mulheres, as evangélicas principalmente. Olha, eu sei, fui prefeito desta cidade, de Belo Horizonte, conheço a Região Metropolitana, conheço Minas Gerais, visitei todo mundo. Cuidado, viu? Vai aí na sua igreja e fala assim: o que é isso? Como é que nós estamos, no Brasil, dando arma que vai dar na mão de bandido?” Quem diz é o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD), que divulgou em vídeo um pedido de aos seus eleitores que votem em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição.





Defendia atentado





A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do policial civil de Minas Gerais Gustavo Araújo, autor de uma publicação nas redes sociais em que defendia um atentado contra o ex–presidente Lula (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Na mesma postagem, o policial atacou o Supremo Tribunal Federal. “Por favor, alguém mate o preso Lula, porque os juízes do STF são criminosos, então se é a lei do velho oeste, matem esses filhos da p..., decapitem Lula”. Escreveu Gustavo Araújo. Detalhe: ele estava segurando uma arma.





Ordem e Progresso

“No domingo teremos uma das eleições mais importantes do nosso Brasil. Mais do que eleger um presidente identificado com vocês, é decidir o que nós queremos para o nosso Brasil. É a volta do passado, da corrupção ou é a permanência nesse rumo da paz do trabalho, da ordem e do progresso?” Questionou Bolsonaro, sendo ovacionado por apoiadores que entoaram gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. O fato é que o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) desembarcou, ontem, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, no último dia de comício permitido pela lei eleitoral antes do segundo turno.





O toque feminino

A senadora Simone Tebet (MDB) acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de criar factoides para levar as eleições para o terceiro turno. A declaração foi feita durante agenda em Divinópolis, cidade mineira. Se referindo, entre os últimos acontecimentos, à ação sobre suposto boicote de rádios na veiculação de propagandas eleitorais divulgada pela campanha de Bolsonaro, Tebet pediu que os eleitores fiquem “vigilantes”. Claro que tinha de ser em Minas, não é mesmo?





A crise artificial

Mas tem mais de Simone Tebet: “Porque a todo momento o presidente cria uma crise artificial, cria um factoide porque sabe que vai perder a eleição. Aí ele quer levar isso para um terceiro turno. Não vai. As eleições acontecerão dia 30 e eu estou extremamente otimista que o povo brasileiro vai virar essa página”, afirmou. A senadora Tebet chamou o presidente da República de “antidemocrático” e disse que “ele está criando fatos por saber que vai perder a eleição”.







PingaFogo





O policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, 41 anos, morreu, ontem tarde numa troca de tiros com criminosos na via expressa Transolímpica, altura da Vila Militar do Rio de Janeiro. O policial foi vítima de assalto e reagiu, chegando a descer do carro e trocar tiros com os criminosos.





Durante a troca de tiros, o policial foi atingido e caiu do alto da pista da via expressa, morrendo na hora. Os criminosos conseguiram fugir. Transolímpica liga o bairro do Recreio dos Bandeirantes à Magalhães Bastos, na Vila Militar. Tudo isso na Cidade Maravilhosa? Sem comentários.





O Supremo Tribunal Federal (STF) formou ontem a maioria de votos necessários para determinar a reativação do Fundo Amazônia, aquele que foi criado para captar recursos e financiar medidas de proteção ao meio ambiente na região.





Até o momento, a maioria dos ministros seguiu voto proferido pela relatora, ministra Rosa Weber, para quem o governo federal deve retomar a gestão do fundo no formato de governança original para combater o desmatamento na região.





Sendo assim, o jeito é que o desfecho não demore mais. Afinal, chegou a hora de decretar o já manjado...





FIM!