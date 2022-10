Repúdio de Bolsonaro ao ataque de Jefferson e as aves de Minas Gerais

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco disse que direito à liberdade não dá direito a praticar crimes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 2/6/22)

Baptista Chagas de almeida

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou, por meio de suas redes sociais, que repudia a “ação armada” do ex-deputado federal Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal, que cumpriam mandado de prisão ordenado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP.”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou os xingamentos proferidos por Roberto Jefferson contra a ministra do STF Cármen Lúcia. No fim da semana passada, Jefferson apareceu em um vídeo ofendendo a ministra.

“As ofensas contra a Cármen Lúcia não podem ser aceitas por ninguém que respeita a democracia. Criaram na sociedade uma parcela violenta. Uma máquina de destruição de valores democráticos. Isso gera o comportamento como o que vimos hoje”, afirmou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões contra uma pessoa comum, muito menos contra uma ministra da Suprema Corte”, continuou Lula.

O Poder Legislativo também se manifestou, pela voz do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD). Ele afirmou em suas redes sociais que “o Estado democrático de direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio”.

E claro que o presidente do Congresso também se manifestou diante das ofensas à ministra mineira do Supremo Cármen Lúcia, que partiram do ex-deputado Roberto Jefferson, aquele que deferiu vários tiros de fuzil antes de se entregar à Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na madrugada de ontem, 61 papagaios que eram transportados ilegalmente em gaiolas e caixas de papelão na BR-040, em Três Rios (RJ).

Mas tem Minas Gerais no meio, como sempre: uma equipe policial que patrulhava a BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, abordou o veículo e suspeitou de diversas caixas plásticas que o motorista acumulava no banco traseiro. Ao abrir o porta-malas, os policiais se depararam com as aves amontoadas nas gaiolas, debatendo-se.

Questionado, o motorista contou que havia saído de Montes Claros, em Minas Gerais, e receberia mais de R$ 1 mil para transportar as aves até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Este é do ramo

O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico e social de países da América Latina e do Caribe. A instituição oferece assessoria sobre políticas, assistência técnica e capacitação a clientes públicos e privados em toda a região. Feito esses registros, vamos ao que interessa: o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou o economista Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central (BC), como candidato do Brasil ao cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Disputa de cores

O presidente Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu agendas de campanha, ontem, no Distrito Federal. No início da tarde, ele visitou os acampamentos Nova Jerusalém e Leão de Judá, e aproveitou para gravar propagandas para o horário eleitoral. Ele exaltou as regularizações de terra realizadas em seu governo. O governo entregou 362 mil títulos de propriedades rurais entre 2019 e 2022, como parte do programa Titula Brasil. “Não existe satisfação maior que nesses assentamentos ver descer a bandeira vermelha e subir a nossa bandeira verde e amarela”.

Na Assembleia

Assim que terminar o segundo turno das eleições presidenciais, o deputado Roberto Andrade (Patriota), líder da base de apoio do governo de Romeu Zema (Novo), disse que vai começar a costurar apoios à sua candidatura para a presidência da Assembleia Legislativa. O parlamentar, reeleito para o terceiro mandato, pretende visitar e conversar com todos os 76 deputados mineiros a partir da semana que vem. A postulação ao cargo vai ao encontro das expectativas de que, na próxima composição do Legislativo, Zema terá uma base de apoio maior que nos últimos quatro anos.

Vem de longe

O Exército brasileiro abriu, ontem, mais um processo administrativo para investigar o ex-deputado federal de extrema-direita Roberto Jefferson (PTB), preso pela Polícia Federal (PF) no domingo. O Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) dele está suspenso, de acordo com o sistema do Exército. Dessa forma, o ex-deputado não poderia portar armas e, muito menos, granadas... O fato é que, pelo menos desde 2006, Roberto Jefferson (PTB) já está proibido de possuir armas no país...

PEC para mães

“Importante decisão do STF que definiu que licença-maternidade de mães ou bebês internados passa a contar após a alta hospitalar. É uma decisão justa e necessária, [...] uma conquista da sociedade brasileira”, escreveu o deputado Aécio Neves (PSDB) em sua rede social ao comemorar a decisão do plenário do Supremo. A decisão foi tomada na sexta-feira e vale para internações que passarem de duas semanas. Aécio é autor da PEC 99/15, que em 2015, como senador, viu sua proposta ser aprovada em segundo turno e encaminhada à Câmara dos Deputados

PINGA FOGO