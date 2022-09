Guedes afirmou que poder de compra dos brasileiros está preservado por transferência de renda do Auxílio Brasil (foto: BTG Pactual/Reprodução - 22/2/22)





“Ao identificar, durante a investigação dos fatos, a possibilidade de distribuição do ingrediente contaminado para fábricas de alimentos para uso humano, o Mapa compartilhou as informações para que a Anvisa pudesse adotar ações relacionadas aos produtos sujeitos a vigilância sanitária.”





O fato é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou alerta em que reforça a necessidade do recolhimento dos lotes intoxicados de petiscos para cães da marca Tecno Clean Industrial, que contêm o ingrediente propilenoglicol e também lotes dessa substância.





Foi detectada a contaminação de petisco para cães por etilenoglicol, “substância extremamente tóxica se ingerida”, conforme informado pela Anvisa. A medida tem caráter preventivo, para evitar que lotes contaminados de propilenoglicol sejam usados na fabricação de alimentos para consumo humano. O etilenoglicol é tóxico e sua ingestão deve ser considerada uma emergência médica.





Bastaria, mas teve mais uma emergência nada saudável para os cofres públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, questionou o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar no país. “É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome.”





E teve mais: “Por mais que tenha havido inflação, não foi três vezes mais. O poder de compra está mais do que preservado por essa nova transferência de renda”, disse o ministro da Economia do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ainda mais uma vez durante a sua fala. Já que é assim, melhor a trilha sonora e me dá um dinheiro aí…





Pelo jeito, já veio, só que partiu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nova candidatura à Presidência da República. Ele pretende convocar, ainda no primeiro ano de um eventual governo, conferências nos três níveis da federação para debater políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.





Lula deu a declaração em encontro em São Paulo com representantes de movimentos em defesa das pessoas com deficiência, no dia em que é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.]





Biden na ONU

“Uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer.” Quem deixou claro, como não poderia deixar de ser, foi o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o democrata Joe Biden, que acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia, e disse que Moscou estava fazendo ameaças “irresponsáveis” de uso de armas nucleares. A declaração foi feita ontem no discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. E finalizou dizendo que “a guerra é de um só homem”, ao se referir ao russo Vladimir Putin.





Caiu onde devia

Foi nas mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. O fato é que ela determinou sobre os processos de mineração na Serra do Curral e tombamento estadual do cartão-postal de Belo Horizonte. No documento, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) cita oito razões para impedir a exploração da Serra do Curral. Para lembrar, de um lado está a sociedade, que pressiona para que o cartão-postal de BH não seja minerado, enquanto o governo mineiro defendia uma mineração tida como responsável. Claro que minerar vai estragar toda a beleza da Serra.





Tweets de Moro

“O PT e os seus aliados da velha política, até os mais improváveis, estão espalhando mentiras e fake news sobre a Operação Lava-Jato e sobre mim nas redes sociais. A resposta virá em breve, no programa eleitoral e nas urnas. Dia nacional da luta da pessoa com deficiência, 21 de setembro. Minha esposa, @rosangelamorosp, dedicou boa parte de sua carreira profissional para defender os direitos das pessoas com deficiência e me ensinou muito a esse respeito. Poderão contar com o nosso apoio no Congresso.”





Tire as imagens

O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que a campanha à reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) descumpre decisão da corte e, pior ainda, ele tem explorado ostensivamente imagens do bicentenário da Independência, comemorado em 7 de setembro, que foram proibidas. Benedito, que é corregedor da Justiça Eleitoral, deu prazo de 24 horas para que a campanha tire das redes sociais as imagens. E avisou que se ele não cumprir, será multado, mas não chegou ainda a fixar qual será o valor.





Para encerrar

“Decidi pelo voto em Lula porque o Brasil não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro, com ameaças de golpe, ataques ao Supremo Tribunal Federal e total falta de empatia com os mais sofridos.” Fala quem pode, já que é um dos autores do pedido de impeachment da então presidente da República Dilma Rousseff (PT). O fato é que o jurista Miguel Reale Jr. vai votar no ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É muito importante para impedir qualquer ação de Jair Messias Bolsonaro (PL) para se manter no poder.”





Pinga-fogo

Os sertanejos têm seguido firme ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Já declararam Zezé di Camargo, Sérgio Reis, Gusttavo Lima, Bruno, da dupla com Marrone, e Chrystian, da dupla com Ralf. E ainda os roqueiros Roger Ultraje a Rigor e Digão dos Raimundos.





O candidato Guilherme Boulos postou vídeo do “Vira Voto” nas redes sociais. Na ação, cantores, como Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nando Reis e Daniela Mercury, e as atrizes Denise Fraga, Drica Moraes e Cissa Guimarães, cantam “vira voto. Cada voto é coragem e esperança”.





O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, publicou vídeo em que menciona “traidores” e “pressão de companheiros mais frágeis”, em alusão a membros do partido que deixaram o candidato presidencial Ciro Gomes em troca do voto útil no ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva.





“A todos eles, boa sorte, sigam seu caminho, nós vamos continuar nossa luta, que não é pelo personalismo, mas pelo povo brasileiro, nossa luta é tocar no sistema financeiro, que só Ciro tem coragem de tocar”. É ainda de Carlos Lupi.





Melhor seguir o conselho dos artistas e encerrar por hoje. FIM!