Lula recebeu apoio de ex-presidenciáveis em reunião em São Paulo (foto: RICARDO STUCKHERT/DIVULGAÇÃO )





O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em forte alta ontem, acompanhando a melhora das bolsas no exterior e puxada por ações do setor de educação. Encerrou em alta de 2,33%, a 111.823 pontos.





No primeiro governo do ex-presidente Lula, o goiano Henrique Meirelles surpreendeu o mercado financeiro ao aceitar o convite para ser presidente do Banco Central. Recém-eleito deputado federal pelo MDB, depois de ter chegado ao topo da hierarquia no BankBoston, Meirelles renunciou ao mandato para integrar o governo Lula. Ganhou status de ministro e funcionou como uma espécie de seguro contra aventuras na política monetária.





Melhor fazer o registro político, deixando os números econômicos um pouco de lado. É que Henrique Meirelles, referência para o mercado financeiro, fechou agora com Lula e reforça chance de vitória do petista no primeiro turno. Meirelles comparou números dos governos Lula aos de Bolsonaro e afirmou que os fatos mostram que o ex-presidente é a melhor opção do Brasil hoje.





A notícia do Henrique Meirelles trouxe uma onda de alívio para o câmbio, que teve uma manhã negativa por conta do clima de maior aversão a risco no exterior. Ou seja, tem gente no ramo certo.





O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), afirmou que, se não vencer a eleição de 2022 no primeiro turno com mais de 60% dos votos, “algo de anormal” terá acontecido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela realização do pleito e contabilização do resultado.





A declaração foi dada durante entrevista para o SBT, em Londres, para onde Bolsonaro viajou para o funeral da rainha Elizabeth II. “Pelas minhas andanças pelo Brasil, em especial nos últimos dois meses, se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE.”





A fala de Bolsonaro questiona a lisura do processo eleitoral mesmo diante de a Justiça Eleitoral ceder à pressão das Forças Armadas e concordar com a integridade das urnas eletrônicas com participação de eleitores no dia da votação. As urnas eletrônicas são seguras e dá para confiar.





O TSE garante que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis. Mas o presidente insiste. Em outro momento da entrevista, Bolsonaro afirmou que o que garante sua vitória é o Data Povo. “Eu tenho o apoio que recebo nas ruas.” Ainda do presidente da República.





The Guardian

A imprensa britânica bateu no presidente Jair Messias Bolsonaro durante sua passagem pela capital inglesa para o funeral da mais longeva monarca do Reino Unido, Elizabeth II. “Jair Bolsonaro usa visita em Londres para funeral da rainha como palanque. Voou para Londres para discursar aos seus apoiadores sobre os perigos dos esquerdistas, do aborto e da ideologia de gênero.” O registro é do britânico The Guardian, um dos maiores jornais europeus. Ele traz a manchete: “Jair Messias Bolsonaro (PL) usa visita em Londres para funeral da rainha como palanque”.





Tem o Daily Mail

Já o Daily Mail publicou: “Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unido para manifestar seu respeito pela rainha, o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país, incitando uma multidão com bandeiras”. O Independent acusou Bolsonaro de usar o funeral para sair à frente de Lula. A manchete é: “Jair Bolsonaro é acusado de usar a visita ao funeral da rainha em rally político”.





Adiantou nada

O presidente Jair Messias Bolsonaro foi fazer campanha no funeral da rainha da Inglaterra e agora vai tentar ganhar votos na abertura das Nações Unidas, mas nada parece adiantar. Tudo continua dando errado para ele, e só sobrou o discurso golpista, em novo surto. As notícias que vão daqui para o pretenso monarca brasileiro e seu arremedo de família real são péssimas: a pesquisa BTG/FSB, até então com viés favorável, trouxe ontem de manhã o crescimento de três pontos para o ex-presidente Lula, mantendo o presidente estagnado: 44% x 35%.





Sem fake news

Grupos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento vão participar do Programa UFMG de Formação Cidadã em Defesa da Democracia, cujo objetivo é incrementar a veiculação de informações verdadeiras e fortalecer a democracia, a sociedade e o controle social. O fato é que a UFMG se aliou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para integrar com vários outros parceiros, o programa de combate à desinformação da mais alta instância da Justiça do país. Mais de duas dezenas de áreas de ensino, pesquisa e extensão atenderam à convocação e estão integradas ao programa.





Viagem forçada

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, se reuniu com a sua homóloga, a vice Dina Boluarte, em Lima, capital do Peru, onde cumpre agenda oficial até amanhã. Boluarte está no exercício da Presidência peruana enquanto o titular, Pedro Castillo, participa da 77ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA). Mourão teve de viajar para o exterior para não ficar inelegível. Ele é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e não poderia assumir a Presidência na ausência do presidente Jair Messias Bolsonaro.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Viagem forçada’: o general Mourão teve jantar com o embaixador do Brasil no país andino e fez uma visita às instalações da feira Expoalimentária, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, que conta com participação de expositores brasileiros.





O cantor e compositor Caetano Veloso voltou a pedir votos no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Reconheço a importância de Lula, o histórico dele. Sinceramente, mesmo a gente adorando Ciro, respeitando o que ele planeja, tem quer ser Lula”, disse o artista.





Tudo indica que a campanha de voto útil do petista esteja dando resultados, já que Ciro Gomes e Simone Tebet, depois de ligeira ascensão de dois pontos cada um, voltaram aos seus patamares antigos, e, pelo jeito, alimentaram o petista Luiz Inácio Lula da Silva.





O cinquentenário da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), entidade que representa magistrados da Justiça Federal e ministros dos tribunais superiores, será comemorado pelo Senado amanhã, às 10h. A turma terá de acordar bem cedinho mesmo.





É esperar como será o evento. Como a semana está só começando, o jeito é dar de uma vez o já manjado... FIM!