O Dia da Democracia foi homenageado pela presidente do Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Até a tarde de ontem, o placar era de 7 a 3 pela suspensão da medida. Ainda faltava o voto da presidente do STF, Rosa Weber. E ela foi clara e objetiva: abriu a sessão homenageando o Dia da Democracia.





A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou pedido da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para suspender a página “Mulheres com Bolsonaro?”. E incluiu também as postagens com críticas sobre a forma como o candidato à reeleição trata as mulheres.





A campanha do candidato Bolsonaro questionou, na corte eleitoral, publicações do site, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens com material crítico à postura do presidente em relação às mulheres. De acordo com os advogados do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a intenção do conteúdo é associar o presidente ao ódio às mulheres, ferindo tanto a sua imagem como também a sua honra.





Na decisão, a ministra afirmou que a página conta com oito matérias jornalísticas com conteúdo crítico a Bolsonaro, e que as notícias são “verificadas e de amplo conhecimento da sociedade”. E frisou ainda que não há conteúdo de natureza eleitoral, mas apenas compilação de matérias jornalísticas que são de conhecimento público.





A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou com representação no TSE pedindo multa e suspensão do site Lulaflix, que divulga conteúdos contra o petista e notícias falsas sobre o candidato. A página está registrada em nome da campanha de Jair Messias Bolsonaro (PL), que o impulsionou com anúncios pagos no Google. Apesar de registrada no CNPJ da campanha de Bolsonaro e incluir o nome do presidente como dono, a página não está entre os sites declarados ao TSE pelo candidato.





“A bem da verdade, todas as publicações do site, sem exceção, realizam propaganda negativa contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O conteúdo das postagens pelos adversários diretos da Coligação Brasil da Esperança é movido para distorcer eventos e informações para sustentar críticas infundadas ao ex-presidente Lula.” Foi o que disseram em nota os advogados da campanha petista, representada pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.





O papa é da paz

Papa: em nome de Deus e pela humanidade, não a armamentos, sim pela paz! No último discurso no Cazaquistão, que concluiu o 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, Francisco comentou a Declaração Final do evento. Um documento que enaltece que a liberdade religiosa é um direito concreto e que o diálogo inter-religioso é um caminho urgente, insubstituível, necessário e sem retorno. Ainda segundo o papa Francisco (foto), é preciso que “líderes mundiais cessem conflitos e derramamentos de sangue”, empenhando-se “pela paz, não pelos armamentos!”





E tem jogo da paz

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e times da série A do Campeonato Brasileiro, lançou ontem a Campanha pela Paz nas Eleições 2022. A ação começou ontem, data em que é celebrado o Dia Internacional da Democracia, em partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians e Fluminense, em São Paulo (SP). O início da partida será marcado pela presença de uma urna eletrônica inflável gigante. A ideia é mostrar apoio ao sistema eletrônico de votação.





Antipetismo

O fato é que os caciques do Partido Democrático Trabalhista (PDT) querem distância do Partido dos Trabalhadores (PT). Não admitem de jeito nenhum estar juntos da esquerda, que é comandado atualmente pelos petistas. Está “enfraquecido e debilitado” e nega apoio em segundo turno: “Nunca mais”. Atualmente, o PDT tem quatro deputados federais. Um deles é Mário Heringer (PDT-MG). E ele defende não apoiar o PT, que se recusou integrar a federação de partidos de esquerda. Ciro cobra uma autocrítica do PT. “Os petistas é que sairão perdendo.”





Pouso forçado

Estão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, 68 pessoas vindas do Afeganistão. Devido ao fluxo de pessoas que têm chegado ao país depois da ascensão ao poder dos radicais do Talibã, a Prefeitura de Guarulhos instalou no Terminal 2 do aeroporto o Posto Avançado de atendimento humanizado aos imigrantes. A prefeitura informou que as famílias afegãs estão sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que oferece alimentação, água, kits de higiene e cobertores para as pessoas que estão dormindo no aeroporto.





O Lulécio

O deputado federal e candidato à reeleição Aécio Neves (PSDB) lembrou, ontem, que a sua derrota nas eleições presidenciais de 2014 se deu pela influência do Bolsa-Família em converter votos para a candidata Dilma Rousseff (PT). “Quando o eleitorado em Minas pôde optar por votar no PT para a Presidência da República e no PSDB para o governo do estado, ele fez de forma muito natural nessas regiões. Era o chamado Lulécio. Não perdi a eleição para a Dilma, eu perdi a eleição para o Bolsa-Família.” E o deputado tucano não perdeu tempo. Atacou o governo de Bolsonaro (PL).





