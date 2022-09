O candidato Bolsonaro atacando e a campanha de transplante de órgãos

Jair Bolsonaro afirmou ontem, no interior de São Paulo, que seu adversário e o "capeta", que trará o comunismo para o Brasil (foto: YouTube/Reprodução - 9/9/22.)

Em discurso durante comício no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou seu principal adversário na eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de “capeta”. O chefe do Executivo também disse, ontem, que pretende ficar mais quatro anos no Palácio do Planalto e entregar o cargo lá na frente, para alguém da “mesma linha”. Não ficou só nisso.

“Temos um mal pela frente, um capeta pela frente que quer impor o comunismo no nosso Brasil. Uma pessoa que foi liderança mundial em corrupção. Uma pessoa que nada deixou de bom para o nosso país e nunca respeitou a família brasileira”, declarou o candidato à reeleição à Presidência da República, em Sorocaba (SP), numa referência a Lula.

Bolsonaro discursou em um trio elétrico. “Se essa for a vontade de Deus, eu continuo na Presidência. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro no corrente ano”, declarou Bolsonaro, agora no podcast.

“Não houve usurpação ilegal, para fins eleitorais, das comemorações do bicentenário da Independência. As comemorações do evento cívico, de importância histórica, ocorreram de forma naturalmente aberta e institucional, com a presença de autoridades e convidados no palco oficial.”

“Ocorreram desfiles e comemorações majoritariamente militares, de forma protocolar. E não foram produzidos e empreendidos, nesta fase, discursos e comportamentos políticos e eleitorais típicos de campanhas!”, afirmam os advogados.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, autorizou, ontem, que o Ministério da Saúde veicule uma campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos para transplantes.

Para Moraes, é “indubitável a necessidade e urgência da campanha”. Ela deve ocorrer entre 20 de setembro e 31 de outubro e tem como objetivo informar sobre a importância e os procedimentos do transplante de órgãos.

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmaram parceria para desenvolver e implementar ações conjuntas com o objetivo de prevenir e reprimir condutas ilegítimas que causem perturbação ao processo eleitoral deste ano.

A assinatura do termo foi divulgada, ontem, pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

Será mesmo bom?

A Aneel afirma que tornar o PIX como opção obrigatória de pagamento ampliará a oferta de opções de pagamento para os consumidores; melhorará a experiência do consumidor; e reduzirá custos operacionais das distribuidoras. A regulamentação do PIX como opção de pagamento das contas de luz já fazia parte da agenda de propostas regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os anos 2022 e 2023. A agência tem desde 2020 um acordo de cooperação técnica com o Banco Central para viabilizar o PIX como alternativa de pagamento da conta de luz.

Posse na ONU

Com foco em educação, desenvolvimento sustentável e respeito às minorias, ocorre até o próximo dia 27 a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Pela primeira vez desde o início da pandemia da COVID-19, o evento será inteiramente presencial. A Assembleia Geral foi aberta segunda-feira, quando assumiu o novo presidente do evento, o húngaro Csaba Korosi. Com mandato de um ano, ele substitui no cargo o presidente Abdulla Shahid, das Maldivas. O diplomata Korosi já atuou como vice-presidente da Organização das Nações Unidas (ONU).

É de propósito, né?

Em encontro virtual organizado por Edinho Silva, um dos coordenadores da comunicação de Lula, a campanha apresentou a mais de seis mil pessoas um manual com ações para angariar votos a favor da chapa Lula–Alckmin e fortalecer a comunicação do ex-presidente Lula nas ruas e redes sociais. A cartilha estabelece um calendário de mobilização da reta final. A campanha orienta que os militantes peçam votos e intensifiquem as mobilizações a partir de 19 de setembro – a 13 dias das eleições. Como é que é? Será de propósito? Serão 13 dias das eleições?

E tem pendência

Dos 10.619 candidatos inscritos para disputar uma vaga de deputado federal, 710 foram considerados inaptos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outros 552 ainda aguardam julgamento. Com isso, 9.357 candidatos estão aptos no momento, ainda que 328 deles tenham julgamento pendente ou estejam fundamentados em um recurso à Justiça Eleitoral. Segundo o tribunal, o candidato inapto não tem habilitação para ser votado na urna eletrônica. Caso o eleitor digite o número de um candidato inapto, o voto será nulo.

Para enfermeiras

Prossegue até sexta-feira o julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a vigência do piso salarial da enfermagem. Até ontem, o placar estava 5 a 3 pela suspensão do pagamento. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mantém conversas com o governo sobre recursos para bancar o piso. Ao mencionar o custo de R$ 10,5 bilhões para pagamento do piso salarial à categoria, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, disse que a única solução seria aumentar os repasses do governo federal.

