O STF ficou de lado para o presidente Bolsonaro e Braga Neto foi almoçar

Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), o general Braga Neto fez campanha ontem em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)















Confira como foram as agendas dos candidatos à Presidência da República ontem: Ciro Gomes (PDT): esteve às 10h, em São Paulo, participando de encontro com jovens no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Às 17h, participou, em Brasília, da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Soraya Thronicke (União): também às 17h, estava presente à cerimônia de posse da ministra Rosa Weber no STF. E ficou nisso, os demais candidatos à Presidência da República não prestigiaram a presidente da mais Alta Corte de Justiça do país.

O candidato a vice–presidente na chapa do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), general Walter Braga Netto fez uma série de agendas em Belo Horizonte ontem. Mineiro da capital, Braga Netto esteve, como primeiro compromisso, em um restaurante no Bairro de Lourdes onde almoçou.

Estava em casa, afinal era na Confraria Olavo de Carvalho, aquele grupo formado por seguidores do guru da direita conservadora, que morreu no ano passado.

Depois do almoço, o candidato a vice-presidente fez uma caminhada ao lado de apoiadores, mesmo de barriga cheia, no Mercado Central de BH e, como sempre a todos os políticos, teve o cafezinho no tradicional Café Nice, locais sempre frequentados por políticos em campanha por BH.

Hoje de acordo com a programação que a reportagem teve acesso, Braga Netto participará de uma café da manhã com lideranças de alto costado. Depois o general dará entrevistas para emissoras de rádio.

A cantora Luana Carvalho, filha da saudosa cantora Beth Carvalho, optou por usar as redes sociais, na noite deste último domingo, para reclamar de bolsonaristas que estão usando uma canção da sua mãe em vídeos que tem o intuito de promover o presidente Jair Bolsonaro. A artista disse que vai processar os autores que publicaram os conteúdos que associarem sua mãe ao Chefe do Executivo Federal.

Aqui a prova do uso indevido da história de minha mãe, sua voz, sua luta, por bolsonaristas a favor de tudo que ela era contra. Isso é de um desrespeito que não deixarei acontecer. E claro usou as redes sociais: @carvalholua, artista antibolsonarista.

Agora o registro é da coluna, só para completar: “isso! Isso! Isso! Beleza! Chora, não vou ligar, Não vou ligar, Chegou a hora, vais me pagar, pode chorar…”





Posse no STF

A ministra Rosa Weber tomou posse, ontem, assumiu o comando da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). O vice–presidente será o ministro Luís Roberto Barroso. Desta vez nada tinha para atrapalhar, já que o ministro Luiz Fux, que se despediu do cargo, foi empossado em solenidade restrita ainda no auge da pandemia da COVID–19. A cerimônia teve a presença de autoridades e ministros no plenário e de forma presencial, diferentemente do antecessor. A ministra é a terceira mulher a ocupar o posto mais alto do Judiciário brasileiro.





As ausências

Entre os convidados que compareceram à cerimônia estavam os presidentes da Câmara dos Arthur Lira (PP–AL) e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD–MG) e o procurador–geral da República, Augusto Aras. Entre outras autoridades, vale destacar o registro da presença do o ex–presidente da República José Sarney. Vale ressaltar que no Palácio do Planalto as maiores autoridades nem ligaram. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e o seu vice e general Hamilton Mourão (PRTB) não compareceram. O ex–presidente Luiz Inácio Lula (PT) também não foi.





Apoio ecológico

“Estamos diante de um quadro de democracia ou barbárie. De democracia ou aniquilação dos povos indígenas, de democracia ou aniquilação do povo preto que está morrendo nas periferias, de democracia ou destruição da Amazônia. É na base da democracia que haveremos de reconstruir essas políticas”. A declaração vem da ex–ministra Marina Silva (Rede–SP). Fala que tem pode, já que por décadas ela, com idas e vindas esteve sempre na defesa ecológica. O fato atual é que ela deu o seu apoio ao ex–presidente Lula na disputa presidencial contra Bolsonaro.





Vai a Londres

O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL) confirmou presença no funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, no Reino Unido, na próxima segunda–feira, dia 19. “O convite à cerimônia foi encaminhado, na noite do último sábado, à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do domingo, o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite”, informou o Ministério das Relações Exteriores, em nota. De lá, Bolsonaro deve viajar direto a Nova York, nos Estados Unidos da América (EUA).





Rumo ao TCE

Após arguição pública na Comissão Especial criada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para avaliar a indicação do seu nome ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado Agostinho Patrus (PSD)(foto) teve motivo para comemorar. O parecer do relator à comissão, deputado Ulysses Gomes (PT), foi aprovado. Agora sua indicação precisa apenas passar pelo plenário da Casa, onde deve ter o aval dos outros parlamentares. “Tive a oportunidade de aprender, como secretário de Estado e como parlamentar, que as necessidades das pessoas devem nortear nosso caminho”, pontuou Agostinho Patrus.





pingafogo