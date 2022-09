De janeiro a agosto deste ano, os dados oficiais indicam que a balança comercial registra saldo positivo de US$ 44,1 bilhões, queda de 15,2% (foto: Divulgação/ANPR - 2/3/15)





“Esse genocida agora fica brigando com Cuba, com Paraguai, com Venezuela com Nicarágua. Ele briga tanto com a Venezuela, que quando não teve oxigênio em Manaus, foi a Venezuela que salvou muita gente de morrer afogado fora d’água”.





Começou assim o ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenando os ataques de seu principal adversário Jair Messias Bolsonaro (PL) contra a Venezuela. Ele se referia às doações feitas pelo país vizinho ao Brasil quando faltou oxigênio nos hospitais da capital amazonense em janeiro de 2021.





“Que esse país seja bondoso e generoso. Que esse país não fale grosso com a Bolívia e fale fino com os Estados Unidos. Nós temos que falar de forma respeitosa com todo o mundo”. Fez questão de destacar também ex–presidente petista.





Mas o melhor ainda estava por vir. “O Brasil não precisa disso, gente. O Brasil não precisa ser grosseiro”. Todos estes registros foram no Teatro da Paz.





E tem notícia boa também na área econômica. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou que a balança comercial brasileira registrou superavit de US$ 4,2 bilhões em agosto. Ou seja, as exportações superam as importações.





Nem tudo são flores. O resultado divulgado ontem representa uma queda do saldo se comparado com o mês de julho. Que tinha sido de US$ 4,4 bilhões.





No acumulado de janeiro a agosto deste ano, os dados oficiais indicam que a balança comercial registra saldo positivo de US$ 44,1 bilhões, queda de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, já que o superavit tinha somado US$ 52 bilhões.





Melhor tratar de política, ou melhor, da campanha eleitoral. Primeiro o placar: 6 votos a 1. É isso mesmo, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, com este placar, a remoção de postagens do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que associam o ex–presidente Lula e o PT à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).





As publicações foram feitas no perfil do Bolsonaro no Twitter. Com a ordem de remoção, a maioria dos ministros atendeu ao pedido do PT. O partido apresentou representação contra Bolsonaro por propaganda eleitoral negativa e disseminação de fake news. Bolsonaro foi multado em R$ 5 mil.





Ficou vencida no caso somente a relatora, ministra Maria Cláudia Bucchianeri. Sobre ela: nascida em Brasília, filha de engenheiro com pedagoga, ela é considerada de perfil discreto e com pouca exposição em assuntos políticos. Daí o placar de 6 a 1.





Publicada ontem

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido do Partido Liberal (PL) para remover, de redes sociais, vídeos em que o ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva chama o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL) de “genocida”. A decisão da ministra é de 19 de agosto, mas só foi publicada, ontem. A mineira Cármen Lúcia concluiu que não há requisitos para conceder uma decisão liminar pela retirada dos conteúdos. E tem mais...





Nada de liminar

“No caso, inexistem elementos objetivos que revelem pedido de voto. A divulgação de eventual candidatura ou o enaltecimento de pré–candidato não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, conceito que deve ser interpretado restritivamente”. A relatora Cármen Lúcia não viu ilegalidades nas declarações de Lula e citou entendimentos anteriores. “Não é uma crítica qualquer contundente a candidato ou ofensa à honra” que se enquadra em propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de expressão”.





“Quase negra”

Mas inteligente. Por causa da repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato a governador Sílvio Mendes à TV Meio Norte, informa–se: “Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, que considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal “Diário do Povo” cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Depois da entrevista, Sílvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro. O caso de racismo foi no Piauí durante uma entrevista ao vivo e repercutiu nas redes sociais.





Por unanimidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, ontem, o pedido de candidatura do ex–deputado federal Roberto Jefferson à Presidência da República Federativa do Brasil. Se quiser, o PTB, partido de Jefferson, poderá apresentar um novo candidato no prazo de 10 dias. “O indulto tem por escopo extinguir os efeitos primários da condenação, persistindo os efeitos secundários”. Quem deixa claro é o relator do pedido, ministro Carlos Horbach. Para ele, o indulto concedido não barra os efeitos da inelegibilidade de Jefferson. Para lembrar, tem o Mensalão no meio do caminho. Lembra dele?



Os dez minutos

“Nova redução de preços da gasolina! A partir de amanhã (hoje), 02/09, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de mais R$ 0,25 por litro”. Nova redução de preços da gasolina! Desde ontem o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de mais R$ 0,25 por litro. @jairbolsonaro usou as redes sociais para anunciar a decisão. O detalhe que interessa é que o anúncio foi divulgado 10 minutos depois da Petrobras dar as cifras.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Por unanimidade: o Mensalão foi um escândalo de compra de votos de parlamentares para aprovar pautas governistas durante a gestão de Lula. As denúncias se iniciaram ainda no primeiro mandato do petista (2003–2006).





A decisão jogou luz sobre escândalos da história brasileira, como o mensalão e o impeachment do ex–presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Foi engendrado para atender às pretensões do núcleo político, comandado na época por José Dirceu, que chefiava a Casa Civil.





Só rezando mesmo na atual situação. Calma, é sobre política ainda. O PTB escolheu Padre Kelmon para ser o cabeça de chapa do partido na eleição presidencial. Ele era o vice na chapa de Roberto Jefferson que foi barrado nos tribunais.





O PTB não vai recorrer da decisão do TSE. Agora o vice será o pastor Gamonal. “Nós do PTB acreditamos no valor da vida que Deus nos agraciou. Esse valor está assegurado em nosso estatuto e sempre o defenderemos pelo bem de nossa nação”.





Diante deste cenário e com estes personagens, o melhor a fazer é encerrar por hoje. FIM!