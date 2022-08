Brasil não tem fome e o Bolsonaro ignora

Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa (foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP - 18/6/18)





Ao contrário do que diz Bolsonaro, pessoas com fome pedem pão em padaria no Rio. Bolsonaro nega, por duas vezes, escalada da fome no Brasil: “Não existe da forma como é falado”. Ele comentava a declaração da candidata do MDB à Presidência, senadora Simone Tebet (MDB-MS). Ela citou que 33 milhões de pessoas passam fome no país.





"Essa senadora, leia-se Simone Tebet aí, falou besteira aqui. Gente passa mal? Sim, passa mal no Brasil. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Até no interior. Tem gente que passa mal? Tem gente que passa mal, sim. Mas quem porventura está na linha da pobreza, passando fome, sim, deve ter gente que passa fome, e só." Tudo isso quem afirmou foi o presidente da República.





Felipe, Hilton e Ricardo. Nessa sexta-feira, o trio de moradores de rua estava na porta de uma padaria, no Centro do Rio, pedindo pão e se alimentando do lixo descartado pelo comércio, justamente o contrário do que afirmou o presidente Jair Bolsonaro, que em entrevistas, mais cedo, ao programa “Pânico”, da Jovem Pan, e ao Ironberg Podcast, colocou em dúvida os dados recentes ao dizer que “não existe fome para valer no Brasil”.





Na véspera do primeiro debate entre os candidatos à Presidência da República, o chefe do Executivo federal e postulante à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou, em comício na Bahia, que “não fugirá de qualquer ambiente” para defender o que ele diz entender como “interesses” da população.





A participação ou não de Bolsonaro nos debates tem sido objeto de especulação desde o início da campanha eleitoral. Em entrevista ao “Pânico”, o presidente foi indagado se compareceria ao duelo com os concorrentes na TV, marcado para hoje.





Em resposta, o candidato Jair Messias Bolsonaro disse que “deve ir”, mas evitou bater o martelo. Lula, que tenta retornar ao cargo que ocupou entre 2003 e 2010, confirmou a sua participação no debate, em mensagem publicada no Twitter.





Para encerrar, claro que tem Minas Gerais na parada política. O candidato do partido Novo à Presidência da República, Felipe d’Ávila, fez campanha, conversou com o público e falou da proposta dele para a saúde pública, ontem, em Belo Horizonte. “Nós precisamos unificar os dados da saúde, fazer o SUS funcionar melhor com as parcerias público-privadas”, registrou.





Ele chegou junto com o candidato a vice, Tiago Mitraud, que faz política em Minas, mas nasceu em Brasília.





Não desafinar

Por ser realizado pela primeira vez, em 37 anos, durante o período de eleições no Brasil, a organização do Rock in Rio 2022 emitiu nota estabelecendo regras para o evento, de acordo com a Lei Eleitoral. Em função disso, a organização decidiu que não será autorizada a presença de nenhum candidato em seus palcos. E recomenda que todas as empresas, instituições e artistas envolvidos com o evento tenham conhecimento da Lei Eleitoral.





O áudio é falso

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ordenou, ontem, em Brasília, a retirada de uma série de postagens nas redes sociais com um áudio que falsamente é atribuído ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, em que ele falaria mal do Partido dos Trabalhadores (PT) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República Federativa do Brasil (RFB). O próprio ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo (foto) negou que a voz do áudio seja sua. Daí a decisão favorável do TSE à Coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula (PT).





Zema no ataque

“Nós estamos trabalhando na eleição em primeiro turno. Queremos ser eleitos em primeiro turno. Mas eu tratar de partido que destruiu Minas Gerais? Nunca vou fazer isso. PT que destruiu Minas, jamais.” Quem declarou foi o governador Romeu Zema (Novo). Ele disputa a reeleição. Com ele estavam o candidato ao Senado Federal, Marcelo Aro (PP), e o seu candidato a vice-governador, Mateus Simões (Novo). E deixou claro que não conta com aliados no Senado Federal. Chegou a dizer que “talvez os três senadores de Minas Gerais preferem que o estado afunde”.





É mais extenso

O juiz federal americano Bruce Reinhart, o mesmo que aprovou um mandado de busca no último dia 8 na residência do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, ordenou ao Departamento de Justiça para tornar públicos os argumentos do FBI que permitiram agentes entrarem na propriedade para apreender documentos confidenciais. Mesmo com tarjas pretas, o mandado permite assimilar o básico: Donald Trump armazenou e tratou de forma desleixada documentos que continham segredos de segurança nacional e pôs em risco a identidade de espiões e testemunhas americanos.





Missão do amor

Na homilia, o papa Francisco fala do espírito que deve animar a missão dos cardeais: abertura a todos os povos da Terra e atenção aos pequenos, aqueles que são grandes diante de Deus. Os nomes dos novos cardeais foram anunciados pelo papa da janela do Palácio Apostólico. Foi no Angelus de 29 de maio, e obedeceu aos critérios da internacionalidade e a predileção pelas periferias. Pela primeira vez, quatro países estão representados: Mongólia, Paraguai, Cingapura e Timor-Leste. "Um cardeal ama a Igreja com o mesmo fogo espiritual, nas questões grandes e pequenas", ressaltou Francisco.





Pinga-fogo

Eis o pronunciamento do papa Francisco: “Esta frase de Jesus, bem no centro do Evangelho de Lucas, atinge-nos como uma flecha: ‘Vim lançar fogo sobre a Terra e como gostaria que já estivesse aceso!’. Com as palavras do Evangelho de Lucas, o Senhor nos chama a segui-lo em sua missão”.





Na tarde de ontem, ao final do Consistório, o papa Francisco e os novos cardeais visitaram o Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano, para se encontrar com o papa emérito Bento XVI para uma breve saudação.





Em tempo, ainda sobre o governador Romeu Zema, que é novo na política: ele fez questão de dizer que jamais votará no Partido dos Trabalhadores (PT). A Zema Financeira é empresa que já nasceu como um dos grupos empresariais mais sólidos do país, o Grupo Zema. Está explicado.





Sendo assim, nada mais é necessário registrar, apenas o desejo de um bom domingo com a família. FIM!