Muitos milhões em jogo e presidente apanhando

O UOL procurou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), por meio da assessoria do governo, para perguntar a razão da preferência da família pelas transações em dinheiro, mas ele não se manifestou antes da publicação da reportagem.

O fato é que as compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento “em moeda corrente nacional”, expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram R$ 13,5 milhões. Em valores corrigidos pelo IPCA, esse montante equivale, nos dias atuais, a R$ 25,6 milhões.

Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis, que somaram R$ 986 mil, ou seja, em valores corrigidos, R$ 1,99 milhão, porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Foram transações por meio de cheque ou transferência bancária e envolveram 30 imóveis, totalizando R$ 13,4 milhões, ou R$ 17,9 milhões corrigidos pelo IPCA.

Melhor dar a notícia de uma vez. O presidente Bolsonaro reclamou de uma reportagem do UOL sobre a compra de imóveis próprios em dinheiro vivo. O chefe do Executivo, como sempre, condenou a mídia nacional, mas alegou defender a liberdade de imprensa. Me engana que não gosto, né?

“Fiquei sabendo que um órgão de imprensa está fazendo levantamento de meus imóveis desde 1990, junto com a minha família, desde 90. Inclusive, eu não converso com essa pessoa que fez essa matéria, mas um conversou. A minha mãe, dona Olinda, com 94 anos de idade, que faleceu, está no processo.”

Em sabatina organizada pelo Instituto União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) com candidatos à Presidência da República, ontem, ele questionou: “O que é fake news? É mentir e omitir também. Se formos punir por fake news, iriam fechar muitos órgãos de imprensa por aí. Eu sou o primeiro a defender os órgãos de imprensa”.

E o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), ainda disse: “Podem continuar me criticando, sem problema nenhum. Apanho o tempo todo”.

Nem tanto assim, teve notícia boa para o palácio comemorar. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo federal registraram superavit primário de R$ 19,3 bilhões em julho deste ano.





O superávit primário é registrado quando as receitas do governo superam as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Se for o contrário, o resultado é de déficit. O resultado de julho deste ano foi o segundo maior da série histórica, só perdendo para julho de 2011.





Era fake news

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a retirada de informação considerada falsa sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) das redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação dizia que o ex-presidente proibiria o trabalho de motoboys e motoristas de aplicativos, como iFood e Uber, caso seja eleito. “O caso é de claríssima divulgação de fato inverídico, com deliberado propósito de induzir o eleitor a erro por ser mentiroso.”





Será de propósito?

“Nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública, sem que haja nenhuma interferência na política do estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União, sem interferir naquilo que é obrigação dos estados hoje.” Começou assim o ex-presidente Lula. “Essa é uma reivindicação já um pouco antiga, questionada por esses companheiros governadores há muito tempo. E eu acho que a gente vai poder consagrar isso nesta campanha e consagrar a execução, se viermos a ser eleitos.”





Mais Bolsonaro

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) afirmou, ontem, que, caso eleito, a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 poderá ser bancada por meio da venda de estatais. A declaração foi feita em coletiva depois de sua participação na sabatina organizada pelo Instituto União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) com candidatos à Presidência da República. Estava em casa, a plateia era toda de empresários. Para registro, os demais na corrida presidencial também foram sabatinados.





O túnel do tempo

Além do Ministério da Segurança Pública, Lula já falou durante a campanha em criar os ministérios da Mulher, dos Povos Originários, da Igualdade Racial e da Cultura. Como tudo passa por Minas Gerais, vale lembrar que foi em Belo Horizonte que Lula defendeu a criação dos ministérios da Igualdade Racial, da Pequena Empresa, além de um ministério para os povos indígenas. Ele ainda afirmou que o ministro dessa pasta será um indígena. “Isso aprovado, será anunciado como um programa de segurança pública chefiado por mim e pelo Geraldo Alckmin.”





Dói é no bolso

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu a página da internet anônima que, usando o nome de Ciro Gomes, divulga propaganda negativa ao candidato do PDT à Presidência da República. “A utilização de página anônima na internet para promover propaganda eleitoral negativa, sem qualquer relação com partido, coligação ou candidato e candidata, caracteriza manifesta ilegalidade, exigindo-se a imediata suspensão do acesso.” E Raul Araújo (foto) mandou que a publicação cumpra a decisão. Caso contrário, terá multa diária de R$ 20 mil.





pingafogo

Em tempo, sobre o texto que abre a coluna: de acordo com especialistas, o pagamento em espécie em transações do gênero pode ser uma forma de ocultar a origem dos recursos utilizados na transação, além de ser utilizada para lavar dinheiro obtido por meio de esquemas ilegais.

Mais um Em tempo, sobre Bolsonaro. Durante o evento com empresários, Jair Messias Bolsonaro (PL) declarou que está tentando negociar para aumentar cinco minutos quando for discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ONU, que será entre 19 e 23 de setembro.

Já que estivemos na ONU, vale o registro de quem conseguiu acabar com a Guerra Fria. “Mikhail Sergeevich Gorbachev (foto) morreu aos 91 anos”, informaram agências de notícias russas. Depois de uma doença grave e prolongada.





A informação oficial partiu do Hospital Clínico Central da Academia Russa de Ciências. Nos países ocidentais, Mikhail Gorbachev é amplamente conhecido como o homem que acabou com a Guerra Fria. O atual presidente, Vladimir Putin, expressou suas condolências. E só ficou nisso.





Já que o clima anda de fato frio nestes dias, melhor agasalhar e pegar um cobertor bem quentinho. FIM!