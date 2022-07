As chapas quentes das coligações nas convenções pelo país afora

Ao lado da primeira-dama, Bolsonaro comparece a convenções dos partidos que compoem sua aliança à reeleição (foto: Record News/Reproducao - 23/7/22)

Em convenção nacional, o partido Republicanos oficializou, ontem, o apoio da legenda à chapa de candidatura do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), à reeleição. A convenção foi na Zona Norte da capital paulista, no ExpoCenter Norte. Ela contou com a presença do presidente Bolsonaro. Na ocasião, foram confirmadas outras candidaturas do partido como a do ex–ministro Tarcísio de Freitas para o governo do estado de São Paulo.



“Nesses três anos e meio, esse homem que comandou o Brasil foi vítima de muitas mentiras. Teve toda imprensa tradicional do país contra ele. Cada mentira que falarem, vamos falar a verdade. A bandeira do Brasil jamais será vermelha”, destacou o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, aproveitando para atacar a cor vermelha, sem citar o Partido dos Trabalhadores, o PT, cuja bandeira vermelha com uma estrela branca ao centro.



Bolsonaro e a primeira–dama Michelle Bolsonaro compareceram. Também estiveram presentes, além de Marcos Pereira, Marcos Pontes, ex-ministro de Ciência e Tecnologia e candidato a senador pelo PL; Eduardo Cunha, ex–presidente da Câmara e candidato a deputado federal pelo PTB; e os deputados federais Carla Zambelli (PL) e Daniel Silveira (PL).



Uai, e o vice–presidente da República não participou? O Republicanos oficializou em convenção estadual, uma semana atrás, o vice–presidente da República General Hamilton Mourão como candidato ao Senado Federal (SF) pelo Rio Grande do Sul. “Por que representar essa sociedade?



De volta ao que interessa, tem a federação que une os partidos Psol e Rede Sustentabilidade e que foi oficializada em convenção nacional ontem, com apoio à candidatura do ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano.



A aliança também inclui o PCdoB, o PV, o Partido Solidariedade e tem ainda o PSB. Na sexta–feira, o PSB já havia oficializado a candidatura do ex–governador de São Paulo e Geraldo Alckmin (PSB) como vice–presidente na chapa de Lula.



Antes de finalizar, um último registro. A maioria dos brasileiros vê ameaças do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro como sérias, mas não crê em golpe. Mas os brasileiros estão preocupados, em especial quando ataca a segurança das urnas eletrônicas e também os ministros Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



A Tebet em BH

“Minas é a síntese do Brasil. O que acontece aqui, acontece no mundo, não só no país todo. Estar em Minas Gerais, terra onde o MDB é tão forte, é começar a campanha com o pé direito. Estamos extremamente otimistas com essa eleição e estaremos mais vezes aqui no estado. Minas, ao lado de São Paulo e do Sudeste, é fundamental para nossa candidatura”. Quem diz é Simone Tebet. Ela esteve na convenção estadual do seu partido, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). E ressaltou: “Não venho nesse Brasil dividido e polarizado para dividir nada. Venho para somar”.





Bem longe do PT

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) lançou oficialmente, ontem, a candidatura de Sofia Manzano para a Presidência da República. O partido realizou convenção nacional em São Paulo. O nome de Sofia foi confirmado por aclamação. O partido também lançou o nome de Antônio Alves para compor a chapa como vice-presidente. Apesar da orientação de esquerda, o PCB decidiu rejeitar aproximação no primeiro turno com o Partido dos Trabalhadores. Esta é a quinta eleição seguida em que o PCB não fecha com o PT no primeiro turno.



Apoio à reeleição

Na convenção eleitoral, realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) O Partido Progressista (PP) oficializou ontem de manhã a sua convenção partidária, o apoio à reeleição do governador de Romeu Zema (Novo). “Sempre tenho dito que a situação de 2018 não se repetirá mais, quando eu fiz uma campanha solo, porque o país vivia um momento totalmente diferente do de hoje” ressaltou o governador. No evento, o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) também foi lançado como candidato ao Senado Federal.



É grave a crise

Calma, é nos Estados Unidos da América (EUA), mais precisamente em Nova York. A governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul, declarou na sexta-feira estado de emergência por causa da propagação contínua da varíola dos macacos. “Declaro emergência estadual de desastre para fortalecer nossos esforços contínuos para enfrentar o surto de varíola dos macacos”, publicou Kathy Hochul no Twitter. Ela alertou que mais de um em cada quatro casos da doença nos Estados Unidos estão em Nova York. O Estado também registra impacto desproporcional nos grupos de risco.







Fala quem deveO médico Drauzio Varella (foto) reforçou que o Brasil deve trabalhar para conseguir vacinas contra a varíola humana, que em 1980 foi declarada erradicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele se referia à “essa varíola dos macacos que é igual àquela varíola humana? Não, não é igual. Mas o vírus é muito parecido”, explicou o médico. E alertou: “o ministério tem que agir ativamente para conseguir vacinas, as poucas que existem no mundo. E, como vimos na pandemia da COVID–19, nosso ministério não é muito ativo nessa área”.

PINGAFOGO







Em tempo, da nota Apoio à reeleição: O nome favorito de Zema para a chapa de vice–governador é o do jornalista Eduardo Costa (foto) (Cidadania). Só que há questão a ser resolvida. Marcus Pestana precisaria desistir da disputa, já que o PSDB e o Cidadania estão juntos em federação partidária.



Mais um Em tempo, desta vez da nota Fala quem deve: O Ministério da Saúde afirmou que “articula com a Organização Mundial da Saúde (OMS) as tratativas da vacina Monkeypox”. Isso após a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil.





O paciente, um homem de 41 anos, estava internado em um hospital de Belo Horizonte. A pasta também declarou que a OMS “coordena junto ao fabricante, de forma global, ampliar o acesso ao imunizante nos países com casos confirmados da doença”.





O ex–presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atacou seu oponente direto Jair Messias Bolsonaro (PL) por usar em sua campanha eleitoral propagandas sobre a transposição do rio São Francisco como um feito de sua gestão.





“Na verdade, ele não conseguiu fazer transposição nem para levar água para a boca dele, para lavar de tanta mentira que ele conta para esse país”. A transposição do rio São Francisco foi no segundo mandato de Lula. E teve ajuda da Dilma. Sendo assim, um bom domingo a todos. FIM!