Bolsonaro tem participado de eventos evangélicos nas cidades por onde tem feito campanha (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS)





“Tudo para nós é ensinamento. Nada tememos, nem a morte, a não ser a morte eterna. Isso nos leva aos mártires que nos ajudam a solidificar a nossa fé. Toda manhã me levanto e faço algo que me dá forças para vencer: rezo um pai-nosso e peço a Deus que o nosso povo, vocês, brasileiros, não experimentem as dores do comunismo.”





A declaração é do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e foi feita na manhã de ontem, durante evento evangélico em Natal (RN).





Ao desembarcar em Natal, Bolsonaro seguiu para o Santuário dos Mártires, no Bairro de Nazaré, onde participou de uma missa. Lá foi recebido pelo prefeito Álvaro Dias (PSDB). O presidente fez um pequeno discurso durante a celebração.





Só rezando mesmo, né! De lá, Jair Messias Bolsonaro seguiu para a Assembleia de Deus, no Bairro do Alecrim, onde se reuniu com religiosos e falou da ameaça de “comunismo” no Brasil. Por volta das 13h15, o presidente deixou o local em carro aberto. Ele ainda participou da Marcha para Jesus pela Liberdade.





Depois, o presidente da República pegou voo para Fortaleza, onde participou de outra Marcha para Jesus, organizada pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará (Ormece), no aterro da Praia de Iracema.





Antes, às 15h, teve a concentração para a motociata. Claro que ele não deixaria de aproveitar com os apoiadores de sempre no plantão, até o local da Marcha para Jesus.





A saída foi da Avenida Lauro Vieira Chaves. Foi a primeira visita que o presidente da República fez a Fortaleza desde que tomou posse, em 2019.





Antes de finalizar, vale um registro interessante. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Edson Fachin, declinou de um convite do presidente da República para que comparecesse, segunda-feira agora, a um encontro com embaixadores, no Palácio da Alvorada.





Por dever de imparcialidade, já que preside a Justiça Eleitoral, o ministro da mais alta corte de Justiça do país avisou que não pode comparecer a eventos organizados por candidatos ou pré-candidatos.





Como Bolsonaro é pré-candidato à reeleição, Fachin, como não poderia deixar de ser, declinou. E ficou nisso.





Pegando fogo

As atividades de defesa civil na proteção do meio ambiente estão no âmbito da Operação Guardiões do Bioma 2022, no período de 15 de julho a 15 de novembro deste ano. A Força Nacional atuará também nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o incêndio florestal pode ser entendido como todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação e sofre forte influência das condições atmosféricas.





Caso da Petrobras

“As diligências preliminares atendem, a um só tempo, ao interesse social de apuração de fatos potencialmente criminosos e, também, às liberdades individuais do virtual investigado, evitando o constrangimento de eventual submissão a procedimento sem suporte mínimo de corroboração, o que enseja o seu deferimento.” O fato é que a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber autorizou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a tomar os depoimentos dos ex-presidentes da Petrobras Roberto Castello Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes.





É a economia ...

A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, advertiu o G-20 para a urgência de medidas de combate à inflação, sublinhando que a “perspectiva econômica global incerta pode agravar-se caso persista a escalada dos preços”. Na Indonésia, durante o encontro de ministros das Finanças do G-20, Georgieva enfatizou que a Rússia está intensificando, uma vez mais, os ataques na Ucrânia, o que acabará por agravar um cenário já sombrio. E ela continuou: “A economia global continua a debater-se com os problemas decorrentes da pandemia da COVID-19”.





“Muita pobreza”

O pré-candidato do Pros à Presidência da República, Pablo Marçal, sinalizou que o desespero pela derrota iminente move o “pacote de bondades” do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), aprovado pelo Congresso Nacional às vésperas das eleições. “O presidente experimenta neste instante o desespero pela perda eleitoral que se desenha, pois sabe que é rejeitado pela maioria da população, especialmente depois de empurrar mais de 20 milhões de brasileiros para a extrema pobreza em seu governo.”





Confusão

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) denunciou intimidação sofrida por ele e apoiadores durante ato, ontem, na Praça Saenz Pena, na Tijuca, no Rio. Pelas redes sociais, Freixo contou que estava no local para visitar uma feira de artesanato e conversar com feirantes e artistas, quando a equipe dele foi surpreendida pelo deputado bolsonarista Rodrigo Amori (PTB-RJ). “Ele estava acompanhado de 10 marginais armados, que foram para cima das pessoas, crianças, mulheres e idosos com muita violência, ameaçando e dizendo que ali não era lugar que a gente tivesse”, declarou Freixo em vídeo, que mostra a ação dos adversários.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Pegando fogo’: as principais causas são humanas, seja por negligência ou intencional, e naturais, por exemplo, raios. A Força Nacional de Segurança Pública atuará também nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio.





Mais um Em tempo, sobre a nota ‘Muita pobreza’: “Os brasileiros, hoje mergulhados em inflação de dois dígitos e milhões em situação de vulnerabilidade alimentar, não vão acordar com os problemas resolvidos em janeiro de 2023”, acrescentou Pablo Marçal.





Vale o registro com o toque mineiro. Pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) aponta o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) como um dos cabeças do Congresso Nacional.





E tem mais: o resultado se deu apenas cinco meses depois de ele assumir uma cadeira no Senado Federal, substituindo Antonio Anastasia, que agora é ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).





Os “cabeças” do Congresso são, na definição do Diap, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de determinadas qualidades. Sendo assim, bom domingo. FIM!