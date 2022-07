Bolsonaro também se encontrou com médicos na Santa Casa, em Juiz de Fora, onde esteve internado (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/DA.PRESS)





O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 9h de ontem no Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, mais conhecido como Aeroporto de Serrinha, em Juiz de Fora. Ele estava acompanhado pelo pré-candidato ao governo de Minas senador Carlos Viana (PL).





Também estavam presentes o deputado federal Daniel Silveira (PTB), o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro parou para conversar com os apoiadores.





O chefe do Executivo federal cumprimentou populares e, sem capacete, seguiu de moto, passou pela Avenida Brasil, uma das principais do município da Zona da Mata.





A Polícia Militar (PM) e seguranças estiveram presentes durante todo o trajeto até o 2º Batalhão da PM. De lá, Bolsonaro foi até a 43ª Convenção Estadual das Assembleias de Deus e recebeu a bênção de um pastor.





Diferentemente de motociatas anteriores, todos os adeptos do ato realizado ontem em Juiz de Fora foram revistados e passaram por detecção de metais. Fontes da segurança presidencial confirmaram que houve reforço das medidas de segurança.





Os apoiadores que aguardavam o presidente no aeroporto da cidade também foram submetidos a revistas e passagem por detector de metais.





Depois da PM, ele esteve na Santa Casa, onde ficou internado em setembro de 2018, após levar uma facada de Adélio Bispo. Ele se reuniu como médicos do hospital e chorou ao lembrar do ataque que sofreu durante a campanha presidencial. Disse que teve sorte.





O presidente do Brasil recebeu em Juiz de Fora o título de cidadão honorário da cidade. "Agora eu sou mineiro, uai", afirmou o chefe do Executivo ao receber a placa, em momento reservado, mas ainda no aeroporto da cidade.





Quem articulou a homenagem foram o deputado federal Charlles Evangelista (PP) e a deputada estadual Delegada Sheila (PL). A homenagem foi concedida em 2018, mas só enregue ontem. Na época, os dois eram vereadores em Juiz de Fora.





Evangelista disse ter a certeza de que Bolsonaro é "o melhor presidente da história do Brasil". "Não temos dúvida de que ele adotou Juiz de Fora como sua terra natal. Estava faltando a certidão de nascimento, que é o título de cidadão honorário", declarou.





Bolsonaro tenta conseguir mais votos em Minas, onde, segundo pesquisas de opinião, está atrás do petista Luiz Inácio Lula da Silva.





Como se sabe, Minas é o segundo colégio eleitoral do país. E quem ganha aqui, leva a Presidência.





Foi pelo Twitter

Nos bastidores da política, há trocas de farpas entre Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República, e Miguel Corrêa. Os dois já se alfinetaram publicamente e nunca tiveram uma aliança forte. O fato é que o ex-deputado Miguel Corrêa (PDT) desistiu de concorrer ao Palácio Tiradentes. E tem o tweet: “Quero terminar agradecendo os mineiros e mineiras pelo carinho em acolher a minha campanha e ideias. Me mantenho firme em Minas, defendendo o PDT e seus projetos populares”.





Afetou os ricos

Os ministros das Finanças do Grupo dos 20 (G20) estão reunidos na ilha de Bali, na Indonésia. O grupo reúne os principais países industrializados e emergentes. As autoridades estão tentando encontrar um denominador comum para a economia global, em um momento em que o grupo permanece dividido em conexão com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Conflito no Leste da Europa vem agravando a situação das cadeias de suprimentos, atingidas pela pandemia da COVID-19. Os bancos centrais, incluindo o dos Estados Unidos, têm lidado com a situação subindo as taxas de juros.





Acabou adiado

A alta dos preços dos alimentos e combustíveis está afetando as pessoas em todo o mundo, desde os países mais abastados do Ocidente até as nações em desenvolvimento em condições menos privilegiadas. Bancos centrais, incluindo o dos Estados Unidos, têm lidado com a situação elevando as taxas de juros. Para lembrar, na cúpula de chanceleres do G20 realizada na semana passada, o encontro foi encerrado sem uma declaração conjunta. As discussões em Bali servirão como base para a reunião de líderes do G20, só que desta vez elas serão em 15 e 16 de novembro.





Número de eleitores

O Cadastro Eleitoral de 2022 mostra que, mais uma vez, a maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres. Ao todo, são 82.373.164 eleitoras, o que equivale a 52,65% do total. Já os homens são 74.044.065, sendo 47,33%. Em 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, 156.454.911 eleitoras e eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital.





Caso pensado

“É grande a nossa indignação com as conclusões açodadas do inquérito da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do companheiro Marcelo Arruda. As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado, para agredir e ofender exclusivamente por motivação política”, deixou claro a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, em vídeo divulgado em suas redes sociais. De acordo com a deputada, a corporação policial “não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio”.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Caso pensado: Para lembrar que o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, foi assassinado há uma semana pelo policial penal Jorge Guaranho. Ele invadiu, armado, a festa do petista e o matou a tiros. Mas acabou baleado também.





Em tempo: “Os dados que divulgamos sobre o eleitorado brasileiro mostram a pujança cívica no Brasil. São mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras que compõem o maior eleitorado da história brasileira.” É fala do presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Os números são “impressionantes”.





O estado de São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 22,16% de todos os eleitores. Isso significa que, a cada cinco votantes no país, um reside em São Paulo. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 10,41% do total de eleitores, e Rio de Janeiro, com 8,2%.





Ao todo, a Região Sudeste concentra 42,64% de todo o eleitorado nacional. Belo Horizonte, com 2.006.854 eleitores, ficou em quarto lugar. Sendo assim, basta por hoje.





Vale lembrar que Minass, além de ter o segundo maior colégio eleitoral do país, é sempre decisivo na eleição presidencial. Desde a redemocratização do país, após o regime militar, o candidato ao Palácio do Planalto que venceu em Minas ganhou a eleição. Será que este ano vai ser diferente? FIM.