Augusto Aras vai ao Amazonas para acompanhar casos de violência

Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foi preso na manhã de ontem. Ele é apontado pela Polícia Federal como o terceiro suspeito por envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Pelado da Dinha teve o mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas. Ele estava foragido e se entregou na delegacia de Atalaia do Norte (AM), nas primeiras horas da manhã de ontem, onde foi ouvido pelo delegado Alex Perez Timóteo.





O procurador-geral da República, Augusto Aras, e integrantes do Ministério Público Federal (MPF) viajaram para Tabatinga, no Amazonas, em pleno domingo. O grupo deve participar de reuniões sobre a insegurança na Amazônia e também acompanhar os desdobramentos do duplo assassinato.





O objetivo é discutir medidas e ações de restruturação da atuação institucional na região amazônica, além de ampliar a articulação do MPF com outros órgãos públicos a fim de combater a criminalidade e violações dos direitos indígenas, direitos humanos e outros crimes.





Além de Aras, integram a comitiva a coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, Eliana Torelly; o coordenador da Câmara Criminal do Ministério Público Federal (MPF), Carlos Frederico, e o procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena.





Já basta, afinal, estamos em plena corrida eleitoral. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), afirmou, em pleno sábado que conversou com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (Progressistas-PR), e com o presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), para abrir, amanhã mesmo, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras.





“Vamos para dentro da Petrobras”, disse Bolsonaro. Depois da declaração, o presidente foi aplaudido pela plateia, durante o ato de unção apostólica do Ministério Restauração, em Manaus.





Na sexta-feira, o presidente já tinha feito duras críticas à direção da estatal, depois do anúncio do novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Chamou de “traição” o novo aumento, enquanto o governo tenta segurar os preços com a aprovação da alíquota única de ICMS nos estados.





Querem mandato

Aliados do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), vão tentar se associar ou reforçar a proximidade com ele em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. Entre os pré-candidatos estão o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que foi alvo de investigação em esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, além de Waldir Ferraz, um dos idealizadores das motociatas que Bolsonaro usa e abusa pelo país. E tem ainda o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército.





Papa Francisco

Viver conectados é criar pontes, afirmou, ontem, o papa Francisco aos paulinos. O pontífice entregou um discurso aos paulinos reunidos em capítulo, cujo tema central foi a comunicação. Depois dos primeiros tempos de euforia pelas novidades tecnológicas, escreveu o papa, há a consciência de que não basta viver em rede ou conectados, mas é preciso ver até que ponto a nossa comunicação, enriquecida pelo ambiente digital, efetivamente cria pontes e contribui para a construção da cultura do encontro.





A queda de Biden

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, caiu ao tentar descer de sua bicicleta depois de um passeio, ontem, em Cape Henlopen State Park, perto de sua casa de praia no estado americano de Delaware. Biden, que tem 79 anos, e a primeira-dama, Jill Biden, estavam no fim de um passeio matinal quando o presidente decidiu pedalar até uma multidão de simpatizantes. Ele usava um capacete e caiu quando tentou sair da bicicleta. O presidente rapidamente se recompôs e passou vários minutos conversando com as pessoas ao seu redor.





Lula paz e amor

O ex-presidente e pré-candidato do PT na disputa pelo Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que se for eleito o seu governo fará em quatro anos mais do que fez nos oito anos da sua administração entre 2003 e 2010. “Não vamos só governar, mas sim cuidar do povo”. E ressaltou: “Vamos trocar um presidente do ódio por um presidente apaixonado que acredita no amor e se casou aos 76 anos. Temos um presidente que faz propaganda de arma e não entrega um livro, não investe em tecnologia, está matando as universidades por falta de dinheiro”, disse também.





Varíola

As cinco pessoas que tiveram contato com o homem diagnosticado com varíola dos monkeypox no Rio de Janeiro não apresentaram os sintomas até o momento, de acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense. Ainda de acordo com o órgão municipal, essas pessoas tiveram contato mais próximo e prolongado com o paciente, depois de seu desembarque de um voo de Londres no último dia 11. O homem permanece com sintomas leves e isolado em casa, e que não há outros casos suspeitos da doença na capital. Ainda bem, mas melhor ficar de olho.





PINGA FOGO

Em tempo, sobre a nota A queda de Joe Biden: o presidente norte-americano, que estava usando um capacete, afirmou que as pedaleiras da sua bicicleta tinham que ser retiradas, depois que seu pé ficou preso antes que ele pudesse se estabilizar.

Tem mais: a Casa Branca acrescentou que não foi necessário atendimento médico. A família Biden passa o fim de semana em sua casa de veraneio em Rehoboth Beach. “O presidente está animado para passar o resto do dia com a sua família”, ressaltou o governo norte-americano.

Em tempo, desta vez sobre a nota Lula paz e amor: o ex-presidente fez inúmeras críticas ao presidente Jair Messias Bolsonaro. “Não dá para um presidente mentiroso utilizar o nome de Deus em vão como essa coisa que atualmente governa o Brasil”.

E teve mais: “Esse é o país do amor, da tolerância, respeito à fé. Cada um professa a religião que quiser. O presidente não tem que se meter. Lula estava com o pré-candidato a vice em sua chapa, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e de lideranças políticas além da cúpula do PT.

Diante desta política agitada, é melhor aproveitar o domingo. Sendo assim, só resta encerrar. FIM!