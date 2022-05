Presidente do TSE descarta propostas das Forças Armadas para eleições

“A tais razões soma-se a recomendação contida em relatório produzido por peritos da Polícia Federal (PF), que aconselhou a centralização dos computadores que processam a totalização como uma forma de diminuição da superfície de ataque de hackers”. Faz todo sentido.

Mas os policiais federais relataram ainda que “adicionalmente, os computadores centralizados ganharam, pela primeira vez, ambiente redundante que assegura que, em caso de pane em um equipamento, outro possa imediatamente tomar seu lugar”.

O fato é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou claro ao Ministério da Defesa que não existe nenhum tipo de “sala escura” na apuração dos votos nas eleições.

A medida sugerida pelo Ministério da Defesa foi classificada pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como um retrocesso. Eles deixam claro e objetivamente o sistema atual em funcionamento. Ele foi defendido e implantado depois de receber sugestão da Polícia Federal (PF).

Vale mais um registro. “Considerando as premissas de que o funcionamento de todas as urnas eletrônicas é igual e de que nunca foi constatada qualquer irregularidade nos testes de integridade anteriores, para efetuar o cálculo estatístico, a partir da experiência concreta do sistema eletrônico de votação, é aceitável uma probabilidade de qualquer ocorrência é igual a 0,01%.”

O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respondeu, ontem, às recomendações do Ministério da Defesa para o sistema eleitoral. As Forças Armadas integram a comissão, daí disponibilizar.

“A proposta apresentada pelo representante das Forças Armadas na CTE, com o devido respeito, contém equívoco quanto à descrição da atual realidade da totalização. Podemos conceituar o CTE como um documento de existência exclusivamente digital. Ele é emitido e armazenado eletronicamente”, disse o ministro.

Fachin fez questão de ressaltar ainda: “A análise deixa de considerar que a centralização foi somente de equipamentos, sem que se tenha promovido qualquer mudança no arco de competências das diversas instâncias jurídicas envolvidas no processo”. E alertou em bom som e boa escrita que “a rigor, é impreciso afirmar que os TREs não participam da totalização: muito antes pelo contrário. Os tribunais regionais eleitorais (TREs) continuam comandando as totalizações em suas respectivas unidades da Federação”. É implicância mesmo.

Sintomas leves

Pré candidato à Presidência da República, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) avisou: “Infelizmente, testei positivo para a COVID-19. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, em breve estarei recuperado. Mas sou forçado a suspender atividades de campanha”. Ele publicou junto o resultado do exame. A expectativa dele é interromper as viagens esta semana. Caso tenha um resultado negativo para a doença entre cinco e sete dias, poderá retomar as viagens.

Alvo é Michelle

Como tudo passa por Minas, o deputado federal Rui Falcão (PT), natural de Pitangui, protocolou queixa na Procuradoria-Geral Eleitoral pedindo abertura de inquérito por improbidade administrativa e propaganda antecipada contra a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher e da Família, Cristiane Britto. Na representação, ele diz que a mulher do presidente Jair Bolsonaro buscou “não só benefícios pessoais próprios, mas melhorar a imagem desgastada do presidente da República”. “Há evidente desvio de finalidade na rede nacional de rádio e TV e é nítido que, em vários instantes da publicidade, há lesão ao princípio da impessoalidade”, argumentou. No domingo, Michelle e Cristiane fizeram pronunciamento na TV exaltando as ações do governo federal para as mães.

Paz e justiça social

“Os partidos, movimentos sociais e sindicatos que apoiam Lula representam muito em Minas. Em sintonia com esses partidos e movimentos, vamos continuar conversando para ver a melhor alternativa para Minas”, disse o deputado federal Patrus Ananias (foto) (PT-MG). “A prioridade é a eleição do Lula. A questão nacional é muito grave. Precisamos retomar o caminho da paz e do desenvolvimento econômico com justiça social. Estamos conversando em Minas.” E encerrou: “Os partidos, movimentos sociais e sindicatos que apoiam Lula representam muito em Minas”.

Em alto-mar

O projeto prevê a geração de energia offshore em todas as suas modalidades: eólica, solar, das marés e tantas outras que a tecnologia e a inovação ainda trarão para o desenvolvimento dessas fontes e para o proveito do nosso país. Senadores e especialistas defenderam, ontem, a aprovação do projeto de lei que regula a produção de energia em alto-mar. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Quem propôs foi o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Ele disse que a energia eólica “é a bola da vez” na matriz energética brasileira.

Coceira danada

Profissionais ouvidos, ontem, na Câmara dos Deputados, pela Comissão Externa da Primeira Infância alertaram para a demora no diagnóstico dos casos de dermatite atópica, que pode chegar a uma década na rede pública. Pacientes que sofrem com essa enfermidade apresentam coceiras intensas na pele que, em alguns casos, geram dor e podem causar infecções. A doença atinge com maior intensidade as crianças na primeira infância e jovens na fase de transição da infância para a adolescência. De 15% a 20% das crianças sofrem de dermatite atópica em algum grau.

Em tempo, sobre a nota ‘Alvo é Michelle’: “Protocolei representação na Procuradoria-Geral Eleitoral contra Michelle Bolsonaro (foto) e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, por campanha antecipada e improbidade administrativa”. Ainda de Rui Falcão nas redes sociais

Mas tem mais da esposa do presidente da República: “Abraçando cada mãe deste Brasil. As donas de casa, as chefes de família, as mães-avós. As mães com filhos com deficiência, as mães raras, as mães indígenas, quilombolas ou ribeirinhas”. Faltou alguma coisa para Michelle?

Considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) modelo de instrumento de transferência de renda mundo afora, o Bolsa-Família é apontado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como estratégia para superar a fome.

“O Bolsa-Família tornou-se referência mundial de política no combate à pobreza e tirou o Brasil do Mapa da Fome. Bolsa-Família e Fome Zero. Seus argumentos se espalharam mundo afora, conhecidos mundialmente pela amplitude que tiveram e respeito que conquistamos”, diz Patrus.

Mais um Em tempo, da nota ‘Coceira danada’: o médico Omar Lupi alertou que o intervalo de tempo entre a primeira manifestação da doença e o início do tratamento dura em média nove anos e meio. “É uma década que a criança e a família trafegam no escuro”. FIM!