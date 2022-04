O chocolate da Páscoa e a volta à ditadura militar com denúncia de tortura

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem que o general Braga Netto é seu eterno amingo (foto: Alan Santos/PR - 1/9/21)





“Não tenho resposta nenhuma para dar. Simplesmente, ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Aconteceu durante a Páscoa. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém. Porque a minha não estragou. Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós.”





Estava inspirado o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Luís Carlos Gomes de Mattos, que desdenhou, em sessão nessa terça-feira, leia-se ontem, da divulgação dos áudios dos anos 1970 de integrantes do próprio tribunal que comprovam a prática de tortura durante a ditadura militar.





“Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal ou contra a Justiça Militar de maneira geral”, declarou também ontem o presidente do STM, para quem a intenção da divulgação é “atingir as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica”.





Melhor encerrar esta celeuma toda do ministro do STM, já que tem outro personagem muito mais importante. Afinal, depois de ter comandado a Casa Civil da Presidência da República, o general Braga Netto, mineiro de Belo Horizonte, é o mais cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano.





“A todos vocês, as minhas continências. O orgulho de já ter integrado esta força nativa, orgulho também pela missão de estar à frente da nação e poder, junto com meus 23 ministros, com meus comandantes de força, bem como do meu eterno amigo general Braga Netto colaborar nas políticas para bem servir o nosso Brasil.” A declaração é do próprio Bolsonaro. Não é a primeira vez e certamente outras mais virão.





O presidente do Partido Solidariedade, Paulinho da Força Sindical, confirmou que o partido será aliado ao PT para a disputa das eleições presidenciais deste ano. A fala foi confirmada na manhã de ontem depois do encontro com Lula, pré-candidato à Presidência da República, e da presidenta, como ela gosta, do PT, Gleisi Hoffmann. Tudo isso em São Paulo.





Mudando de assunto mais uma vez, “o genocídio está acontecendo, e o governo continua encorajando o garimpo ilegal nas terras indígenas. O ouro, a soja, a energia têm sangue indígena derramado. As políticas de educação escolar indígena e a saúde especial indígena, que há anos conquistamos, com muita luta, estão sendo sucateadas.





“Nossas comunidades estão sendo abandonadas, sofrendo total descaso do governo”, denunciou, ontem, a deputada Joenia Wapichana (Rede Sustentabilidade-RR), que é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal. Foi em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, que é em 19 de abril, isso mesmo, ontem.





Já tem maioria

Daniel Silveira foi preso em flagrante no ano passado por divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e defesa de medidas antidemocráticas. A prisão foi decretada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A notícia recente é que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julga hoje o caso envolvendo o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Na peça de acusação pesam contra o parlamentar as agressões e ameaças verbais contra ministros do STF e também que ele estimulou animosidade entre as Forças Armadas e a Suprema Corte.





Defesa do AI-5

Para detalhar e lembrar, o deputado Daniel Silveira foi preso em flagrante por apologia ao Ato Institucional Nº 5 (AI–5), baixado em 13 de dezembro de 1968, no governo do general Costa e Silva. Ele foi a expressão acabada da ditadura militar (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978. O ano de 1968, o que não acabou, ficou marcado na história mundial e no Brasil como momento de grande contestação da política e dos costumes. O movimento estudantil saiu em protesto defendendo a busca por liberdades. O radicalismo jovem foi expresso no lema “é proibido proibir”.





Ainda é cedo

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) manifestam preocupação com o fim abrupto da emergência. Há um conjunto de leis, regras e políticas públicas vinculadas a essa situação que afetam estados e municípios. Outro impacto negativo mencionado é o fato de haver leis e decretos estaduais e municipais baseados nessa condição, que teriam de ser ajustados e atualizados. As entidades lembram que a pandemia não acabou. Por isso é preciso manter a emergência para combater a circulação do vírus.





Tem pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral em Minas Gerais, de acordo com pesquisa do Instituto Ver divulgada ontem e contratada pela rádio Itatiaia. O petista tem 44% das intenções de voto, contra 27% de Jair Messias Bolsonaro (PL). Em fevereiro, ainda de acordo com o Instituto Ver, Lula aparecia com o mesmo percentual e o capitão reformado tinha 23%.





Colar da Inconfidência

Nas comemorações da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será o grande homenageado e receberá o Grande Colar da Inconfidência, honraria que será entregue em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Mas, por incompatibilidade de agenda, Pacheco não estará presente à solenidade. O motivo: ele estará em Portugal na data. O Palácio Tiradentes vai distribuir 17 Grandes Medalhas, 36 Medalhas de Honra e 30 Medalhas da Inconfidência.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre o texto que abre a coluna: Joênia Wapichana, eleita deputada federal, foi a primeira indígena a se formar em direito no Brasil. “Importante lembrar que povos indígenas têm estado na linha de frente da luta ecológica”, diz a jovem Txai Suruí no discurso da abertura da COP-26.





Ela esteve nas Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, em 2021. O estado de Roraima é referência na formação dos Agentes Territoriais e Ambientais Indígenas (ATAIs). São aproximadamente 240 agentes formados, de acordo com dados do Conselho Indígena de Roraima (CIR).





Mais um Em tempo, desta vez da nota ‘A propósito’: no Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos, mas adolescentes de 16 e 17 anos e os de 15 anos que completam 16 anos até 2 de outubro – data do primeiro turno das eleições de 2022 – também podem tirar o título de eleitor e votar.





Por fim, a Rússia intensificou o seu ataque ao Leste da Ucrânia. Milhares de soldados russos, apoiados por artilharia pesada e foguetes, avançaram no que as autoridades ucranianas chamaram de Batalha de Donbas.





A invasão de quase oito semanas da Rússia à Ucrânia está levando mais tempo do que muitos imaginavam e ainda não conseguiu capturar nenhuma das maiores cidades, forçando Moscou a se concentrar nas regiões separatistas do Leste ou ao redor delas. A paz está longe. FIM!