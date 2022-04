(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 12/11/19)

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus, deixou o PV e se filiou ao PSD. A troca foi anunciada nesse sábado, isso mesmo. Agora, o deputado estadual passa a ser correligionário de Alexandre Kalil, que é pré-candidato ao governo mineiro.





A política mineira anda quente. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a deputado federal Fernando Pimentel, do PT, defende o apoio de seu partido a Alexandre Kalil (PSD) na disputa contra o atual governador, Romeu Zema (Novo).









O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia acenado sobre a sua predileção pelo Kalil. O petista falava que seria uma “aliança saudável, alguma coisa que seja positiva para o povo de Minas Gerais, seria uma ajuda mútua”.





Ao contrário do otimismo de Lula, há quem prevê uma disputa bem acirrada. “A rigor, a campanha começa oficialmente em 16 de agosto. Mas, até lá, esse movimento só vai aumentar. Vamos ver uma campanha aberta, chamada de não campanha”, disse à Agência France Press (AFP) o cientista político André César sobre essas eleições, que prometem ser altamente polarizadas.





Ele ressalta que ainda faltam quatro meses para o início oficial da campanha eleitoral no Brasil, mas o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já agem como candidatos prontos para lutar pela Presidência.





Caetano Veloso vai processar Jair Messias Bolsonaro por uso indevido de sua voz numa publicação nesse sábado, isso mesmo, ontem, para promover investimentos de seu governo em defesa civil. O presidente publicou um story no Instagram promovendo ações do governo com a música “Andar com fé”, de Gilberto Gil, na versão gravada por Gil e Caetano no disco “Dois amigos”.





Além da canção de Gil com Caetano, Bolsonaro usou em outros stories, também para promover feitos do governo bolsonarista, canções de artistas que são declaradamente contra o seu governo. Entre eles estão Preta Gil, Gloria Groove e Daniela Mercury.





Por fim, uma portaria interministerial publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de anteontem dispensa a necessidade de apresentação de teste para rastreio da infecção que vem da pandemia da COVID-19.





Nota iluminada

A energia solar fotovoltaica garante aos hospitais significativa economia financeira, que, neste caso, chegará a R$ 120 mil anuais, em média, na conta de luz do Hospital Nossa Sra. da Saúde, recursos bem-vindos para investimento no que mais importa: a saúde da população. “A luta é para o avanço das energias limpas. Neste caso, o objetivo é dotar de energia solar os hospitais e prédios públicos do Norte de Minas Gerais, garantindo que todos possam se beneficiar deste excelente potencial.” Tudo isso veio do deputado estadual Gil Pereira (PSD-MG).



Uma esperança

Iemenitas receberam de braços abertos um cessar-fogo nacional mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que entrou em vigor na noite de ontem. É um fiapo de esperança em um país assolado por um conflito de sete anos que deixou milhões de pessoas com fome, na pobreza e desabrigadas. “A trégua é boa, mas eu não tenho fé em seu sucesso, porque cada um dos lados tem uma interpretação diferente de como implementá-la e ela entrará em colapso”, ressaltou Murad Abdullah.





Terceirizou

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) visitou, no início da manhã de ontem, a comunidade Céu Azul, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal (DF). Em vídeo publicado nas redes sociais por um de seus assessores, o tenente Mosart Aragão, é possível ver trechos do passeio que não estava programado na agenda do chefe do Executivo. Ao comer pastel em uma rua de Brasília, Bolsonaro recebeu pedido de emprego de um apoiador e voltou a culpar os governadores pela falta de postos de trabalho.





Esforço concentrado

A próxima semana no Senado Federal será de esforço concentrado. Serão nada menos que 19 sabatinas, nas comissões de Relações Exteriores (CRE), de Infraestrutura (CI), de Assuntos Econômicos (CAE) e ainda de Constituição e Justiça (CCJ). Também estão previstas votações de projetos nas comissões, audiências públicas, sessão de debates temáticos em plenário e homenagens. Além disso, haverá votações em plenário, inclusive das indicações votadas no esforço concentrado das comissões.





Plano de saúde

“Esse modelo de gestão tem gerado distorções de mercado ao longo dos anos, levando a uma redução da oferta de planos individuais – cujos reajustes são controlados – e a aumentos abusivos das mensalidades de planos coletivos, cujas alíquotas de reajuste não são fixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O nosso projeto corrige essa distorção, determinando a relação da ANS para todos os tipos de plano de saúde.” Tudo isso partiu do senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Ele ainda destacou: “Por isso esse projeto é tão importante”.





Pinga fogo

Em tempo sobre Bolsonaro ontem. Ainda durante o momento em que o presidente comia pastel, um outro apoiador pediu a opinião do presidente sobre Sergio Moro. O presidente da República evitou responder ao pedido: “Quero falar de motocicleta”.





Mais um Em tempo presidencial: o passeio pela capital federal veio depois de o presidente Bolsonaro sair do Palácio do Planalto, despistando jornalistas, mas foi possível ver o presidente cumprimentando a população no Jardim Céu Azul.





A prevalência da pandemia da COVID-19 no Reino Unido atingiu níveis recordes, com quase 5 milhões de infectados em apenas uma semana, segundo registrou o governo britânico neste fim de semana. Anda feia a coisa para Boris Johnson.





O país, que parou de oferecer testes gratuitos contra a doença, estima que cerca de 4,9 milhões de pessoas se infectaram com a COVID-19 na semana passada. As internações hospitalares também aumentaram em relação à semana passada, em especial entre os maiores de 45 anos.





Sendo assim, nada mais é necessário, só um registro, bye-bye, tchau mesmo. Aproveite o domingo com a família. FIM!