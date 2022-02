Bolsonaro associa queda de homicídios ao armamento da população

Augusto Aras é acusado de prevaricação por pedir arquivamento de inquérito contra Bolsonaro (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)

“O ilustre procurador-geral da República parece renunciar às suas verdadeiras atribuições constitucionais quanto à adoção de providências cabíveis em face de eventuais crimes comuns praticados pelo senhor presidente da República.”.





“É preciso que se diga que a conduta está inserida em um contexto mais amplo de aparente subserviência do procurador-geral da República aos interesses nada republicanos do senhor presidente da República: proteger sua família e seus afiliados políticos a troco de subverter toda a lógica do funcionamento das instituições democráticas e republicanas brasileiras.”





Melhor dar o fato de uma vez. As declarações partiram do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Foi ele quem pediu que o procurador-geral da República, Augusto Aras, seja investigado por prevaricação. Melhor aguardar o desfecho e mudar de assunto.





Já o Partido Liberal (PL) tem articulado um encontro no início de março entre o presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) e o publicitário Duda Lima. O motivo é para sacramentar a sua escolha como marqueteiro da campanha à reeleição.





O objetivo do partido, de acordo com relatos de integrantes do partido, é oficializar o quanto antes para evitar que o presidente mude de ideia sobre profissionalizar da área na equipe.





Jair Bolsonaro até que deu sinal verde para a escolha de um marqueteiro, mas reivindicou que a coordenação das mídias digitais fique a cargo de seu filho, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que é vereador no Rio de Janeiro. Ele continua insistindo com o filho, deixando de buscar um profissional da área mais experiente.





Pelo jeito, a experiência faltou foi para o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro: “Vocês viram que o número de homicídios por arma de fogo caiu ao menor número histórico, né? A imprensa não fala que, entre outras coisas, a liberação das armas para o pessoal de bem, o cara pensa duas vezes antes de fazer uma besteira”.





E teve mais: “Agora, se tivesse aumentado, quem era o culpado?”. Ele mesmo respondeu, aos risos, se é que tem graça. Não precisa dizer. Tudo isso foi no cercadinho do Palácio da Alvorada, quando quase sempre fala com os seus apoiadores de plantão e os jornalistas, como não poderia deixar de ser.





É dever do ofício. Sendo assim, o jeito é esperar. Afinal, a semana está apenas começando. Por hoje, é o suficiente.





Isenção de IPTU

O Congresso Nacional promulgou ontem, a Emenda Constitucional 116, que isenta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) os templos religiosos que funcionam em espaços alugados. O relator da proposta na Câmara, João Campos (Republicanos-GO, disse que a emenda vai garantir o que determina na Constituição: a liberdade de culto religioso em todo o território nacional. João Campos lembrau que, muitas vezes, pequenas agremiações religiosas funcionam em espaços alugados e são obrigadas a fechar suas portas por falta de recursos para o pagamento do IPTU.





Até onde vai?

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB) diz que os servidores chegaram ao limite. “Nesses últimos dias, nós parlamentares e as entidades de classe temos tentado de todas as formas sensibilizar o governo, mas a paciência acabou. Sempre a mesma ladainha. Mesma chorumela.” Acabou a paciência. Chega. Ou dão o reajuste prometido ou a segurança pública vai dar uma resposta à altura. O clima é tenso, pois diversos militares portavam armas de fogo de forma ostensiva. Já que está neste tom: será que pode se repetir o antigo tiroteio que resultou na morte do cabo Valério?.





Pode ter mais

O Google.org, braço filantrópico do Google, anunciou, ontem, a doação de US$ 250 mil. Já que é em dólares, vale registrar que em reais isso equivale a R$ 1,2 milhão. Os recursos vão para ajudar as famílias atingidas pelas chuva em Petrópolis, que deixou ao menos 178 pessoas mortas, pode ter mais, já que é a maior catástrofe. Tudo isso além de pelo menos 930 pessoas desabrigadas. Diante das operações de busca que continuam na região, a entidade filantrópica do Google vai administrar e patrocinar uma campanha por contribuições de ajuda ao município.





Na sala de aula

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai enviou ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), carta em que pede políticas públicas que garantam a permanência de crianças e adolescentes na escola. Ela foi lida na sessão de debates no plenário do Senado, na tarde de ontem, pela coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pellanda. A sessão especial partiu de sugestão do senador Flávio Arns (Podemos-PR), virtualmente, com o tema “Busca ativa: Toda criança na escola”. A senadora Leila Barros (Cidadania-DF) dirigiu os debates.





Notícia mais leve

Em uma ação promocional do novo filme do Batman, em Paris, o craque Neymar conheceu os protagonistas do longa, o ator Robert Pattinson, que vive o super-herói da DC Comics, e a atriz Zoë Kravitz, que interpreta a Mulher Gato. Além disso, o camisa 10 do Paris Saint-Germain se sentou ao volante do icônico Batmóvel. O diretor Matt Reeves fez questão de compartilhar nas redes sociais as imagens do encontro do astro do futebol brasileiro com os protagonistas. Neymar também usou as redes para registrar o evento.





PINGA FOGO