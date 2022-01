Presidente põe filha em escola militar sem passar por exame seletivo

Jair Bolsonaro matricou a filha no Colégio Militar de Brasília (foto: EVARISTO SÁ/AFP )





Na manhã de ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) saiu da residência oficial do Palácio da Alvorada para ir ao Colégio Militar, onde estuda a filha, e para visitar a Catedral de Brasília. Na saída, foi questionado por duas vezes se desejava fazer algum comentário a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do seu depoimento na Polícia Federal sobre vazamento de inquérito sigiloso de invasão de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral.

Na primeira, mudou de assunto ao responder: “Você quer falar sobre o quê, o Auxílio Brasil? É isso?”. A pergunta foi dirigida pelos repórteres de plantão, como sempre. Ao final da entrevista, foi questionado novamente sobre o tema. “Não, não, não. Está tudo em paz, tudo tranquilo, aí, tá ok?”. E voltou a desconversar...

Sua filha Laura, de 11 anos, começará a frequentar a instituição. Por decisão do presidente, Laura não tomou nenhuma dose da vacina contra a pandemia da COVID-19. O pedido para Laura ingressar no 6º ano do ensino fundamental na escola sem passar pelo processo seletivo partiu do próprio presidente, em agosto.

A decisão foi tomada em “caráter excepcional” pelo comando do Exército. Bolsonaro foi acompanhado na solenidade pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e pelos ministros da Defesa, general Walter Braga Netto, e do Gabinete de Segurança Institucional, também general, Augusto Heleno.

Como tem feito em praticamente todas as aparições no Brasil em quase dois anos do surgimento da pandemia, Bolsonaro não usou máscaras. Dos visitantes, a grande maioria também não usava.

A missão dos colégios militares é ministrar a educação básica, nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º) e no ensino médio. Segundo o Colégio Militar de Brasília, os 540 novos alunos participam desde o começo da semana passada de um período de adaptação, chamado de Semana Zero, antes do início do período letivo, previsto para amanhã, segunda-feira. O ensino no Colégio Militar de Brasília é realizado em consonância com a legislação federal de educação e obedece às leis e aos regulamentos em vigor no Exército, em especial às normas e diretrizes do Departamento de Ensino e Cultura do Exército Brasileiro, órgão gestor da linha de ensino do Exército.

Deixando de lado Bolsonaro e as Forças Armadas, o fato é que os palanques vão logo estar cheios. A lista já é grande: os anúncios de pelo menos 11 pré-candidaturas à Presidência da República. E eles têm pressa para tratar das negociações para troca de partidos entre deputados federais que tentarão a reeleição. A entrada de novos candidatos na corrida pelo Palácio do Planalto influencia a posição política dos partidos e as alianças para formar palanques estaduais. Afinal, ninguém fica em Brasília se quiser ganhar.





…dívida. Sendo assim, vamos lá. “Houve dúvidas, críticas, acusações de populismo fiscal, todas equivocadas a respeito das nossas contas. Tivemos resultado extraordinário de déficit de 0,4% do PIB [Produto Interno Bruto], de R$ 35 bilhões apenas”, declarou o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a apresentação do resultado primário em 2021. Guedes admitiu que a inflação veio acima do esperado, mas rebateu as críticas de que a inflação impulsionou as receitas do governo no ano passado.





Para o ministro Paulo Guedes (foto), a recuperação da economia depois da fase mais aguda das medidas de distanciamento social em 2020 foi o principal fator para o melhor desempenho das contas públicas. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo registraram, no ano passado, saldo negativo de R$ 35,073 bilhões. O valor, equivalente a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), representa o menor déficit nas contas do governo desde 2014, em valores corrigidos pela inflação. A soma ficou em R$ 35,2 bilhões.





Nada de futebol, viu? A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que as famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social não vão pagar taxas adicionais nas contas de luz em fevereiro. Hoje, 12,6 milhões de unidades consumidoras recebem descontos. Acionada pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira tarifária verde indica condições mais favoráveis de geração de energia elétrica. Mesmo com as chuvas, as famílias atendidas pelo Tarifa Social continuam isentas de pagar a bandeira de escassez hídrica. Esses consumidores continuam com os descontos.





O partido Avante lançou ontem a pré-candidatura do deputado federal mineiro Andre Janones à Presidência da República, em hotel em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Em seu discurso, Janones criticou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sergio Moro, seus adversários, e falou de suas propostas. "Vamos encampar esta campanha de um programa de renda mínima para aqueles que mais precisam. E quando falo sobre isso, a primeira coisa que sempre me perguntam em qualquer entrevista ou debate é: 'Vai tirar dinheiro de onde?'. Ninguém nunca perguntou de onde vai tirar dinheiro para pagar o juro a banqueiro, para pagar amortização de dívida, para pagar privilégio de político", disse.





A movimentação de tropas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia pôs o mundo em alerta. “É uma questão basicamente de geopolítica, mexendo com o tabuleiro de xadrez da política internacional. É como se fosse um triângulo com três vértices: de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos e o terceiro vértice seria a Europa propriamente dita. E, no meio de toda esta confusão, está um país relativamente pequeno, que é a Ucrânia”, resume o professor aposentado de história contemporânea Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília (UnB).





