Registro oficial e ameno vem do Supremo Tribunal Federal

Meteoro caiu na região de Minas e assustou moradores

Renato Las Casas é físico e foi do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que coordenou o Grupo de Astronomia da universidade por quase quatro décadas

Para ficar mais amena a coluna hoje, confira os destaques da semana na TV Justiça. Leis curiosas, relacionamentos abusivos e os 20 anos de luta contra as desigualdades sociais estão entre os temas abordados.Ontem, isso mesmo, no sábado, o programa tratou das nascentes, etapa mais importante do ciclo hidrológico e elo entre o subterrâneo e a superfície, além de ser o ponto mais crítico também, já que o homem pode influenciar diretamente o seu desaparecimento ou a sua conservação.Especialistas discutiram a importância das nascentes no Brasil e na preservação da temperatura terrestre, temas que fazem parte da Agenda 2030 das Nações Unidas.Já em pleno domingo, é melhor trazer uma pausa das más notícias. Então, vamos lá, que tal um registro ecológico? Sabe de onde saíram esses registros? Resposta rápida: do Supremo Tribunal Federal (STF), isso mesmo, da mais Alta Corte de Justiça do país. Ele está em recesso que só termina em 31 de janeiro. Ficam suspensos os prazos de processos em tramitação na Justiça de todo o país.O jeito então é mudar de assunto, já que câmeras de segurança flagraram a queda de um meteoro na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na noite de sexta–feira. O objeto foi visto por volta das 20h50min cruzando Patos de Minas, Perdizes entre outros municípios.Moradores de Patos de Minas e região reportaram a explosão de um grande meteoro na atmosfera. Imagens mostram o meteoro rasgando o céu e depois se vê uma grande explosão. Eles relataram que houve estrondo até tremor de terra. É possível que meteoritos tenham chegado ao solo.Várias outras câmeras gravaram o meteoro rasgando o céu na direção sudoeste. Pessoas até de Uberlândia relataram ter visto o grande clarão. Especialistas acreditam que fragmentos de rocha podem ter atingido o solo, diante do tamanho da explosão.“Todas as crianças podem vir. É só uma picadinha de mosquito e agora vou ficar mais tranquila para brincar na escola.” A declaração não é criancice, muito antes pelo contrário, partiu de Valentina Brandão, de 8 anos, ao ser vacinada, ontem, aqui em Belo Horizonte. Cardiopata, ela acompanha as aulas de casa. A capital mineira vacinou ontem meninos e meninas, de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiência permanente, além de indígenas e quilombolas, que descendem de escravos, coisa antiga mesmo, mas é para não esquecer.O professor Renato Las Casas, que foi do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e que coordenou o Grupo de Astronomia da universidade por quase quatro décadas, afirma que diariamente caem toneladas de pedras na Terra, mas que “por serem, em sua maioria, menores que um grão de areia, não provocam luminescência ao cair”. Para registro, moradores de Patos de Minas, Patrocínio, Perdizes, Santa Juliana e Pedrinópolis, todas em Minas Gerais, também afirmaram ter visto o fenômeno.O Ministério do Turismo informou neste sábado, isso mesmo, ontem, que o ministro Gilson Machado Neto, testou positivo para a COVID–19. Em nota, o ministério informou que Gilson Machado está sem sintomas e vai cumprir em Recife (PE) o protocolo de recuperação indicado pelo Ministério da Saúde. Gilson Machado já tomou duas doses da vacina contra a pandemia da COVID–19. Na última semana, o ministro cumpriu agenda em Brasília e manteve encontros com diversas autoridades, inclusive com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.O programa Big Brother Brasil estreia amanhã e os internautas já apontam quais são os participantes bolsonaristas. Além de exporem os participantes que são fãs de bolsonaro, os internautas prometeram boicotar a participação deles no reality show. O fato é que internautas não perderam tempo e resgataram um vídeo estrelado pela bolsonarista Naiara Azevedo, confirmada no BBB, com diversas ofensas ao ex-presidente Lula e ao PT. Com tom de deboche e risadas, a sertaneja debocha “dos nove dedinhos” e profere ataques ao Partido dos Trabalhadores (PT).A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que ainda não recebeu oficialmente a nota técnica sobre os autotestes que teria sido enviada ontem pelo Ministério da Saúde. “Todos os sistemas da Anvisa foram checados e não registram a chegada do documento. A possibilidade de envio por e-mail também está sendo verificada e até o momento não foi encontrada mensagem do Ministério da Saúde com o referido anexo.” O fato é que enquanto o documento não for recebido por esse meio e não tiver acesso ao conteúdo de forma oficial, não haverá análise.- Os Correios anunciaram a manutenção dos preços das encomendas nacionais e internacionais. Em nota, a estatal informou que preços de serviços como Sedex e PAC, além de serviços de importação e exportação, não sofrerão reajuste.- “Nesse momento de recuperação econômica, é importante dar apoio às atividades de quem quer produzir, gerar valor, principalmente os micros e pequenos empreendedores que atuam no comércio eletrônico”. Quem deixa tudo isso foi o próprio o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.- Um tsunami com risco de provocar ondas de até três metros atingiu a costa do Japão, horas depois de uma forte erupção vulcânica nas ilhas Tonga – informou a agência meteorológica japonesa. O tsunami, de 1,2 metro, atingiu a ilha de Amami enquanto outro menor também podia ser observado.- E teve meteoro que foi visto no Triângulo Mineiro. Nada para preocupar, Apenas alguns deles, por seu tamanho e trajetória, representam ameaças ao nosso planeta, como asteroides e meteoritos. Há ainda aqueles que nos presenteiam com belos espetáculos, como os cometas, meteoros e bólidos.- Quem encontrar algum material estranho pode procurá-los que verificarão se realmente se trata de um meteorito. Esse tipo de pedra geralmente tem uma coloração preta, queimada.