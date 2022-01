Em seis minutos de discurso, o presidente voltar a negar a ciência e a própria Anvisa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Foram apenas seis minutos, mas o suficiente para que o presidente da República Federativa do Brasil insistisse em negar a ciência. A insistência de se posicionar na direção contrária àquela da devida prescrição médica para a imunização de crianças com vacinas contra a COVID-19.

De acordo com os especialistas, exigir o comprovante e facilitar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos são medidas necessárias para enfrentar a pandemia. Só que o presidente continua insistindo com a mesma cantilena: “não entendo essa gana por vacina.”

O presidente Bolsonaro deu as declarações durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite de sexta-feira. O discurso já estava pronto, foi gravado antes de ele ir para Santa Catarina, onde passa férias e tem provocado aglomerações em passeios de motos aquáticas.

E claro que houve panelaços contra o presidente da República durante o discurso. Eles foram registrados em inúmeras capitais brasileiras, inclusive Belo Horizonte, já que Minas Gerais está sempre na vanguarda da política nacional.

Afinal, vale mais um detalhe: “não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada”. Ah! Poupe-me, meu caro presidente. Chega de besteira.

Melhor resumir tudo: em rede nacional, ele mesmo fez questão de convocar, por meio de suas redes sociais, como não poderia deixar de ser. Mas foi com direito a fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão.

“Estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço bem grande. Para comemorar três anos sem corrupção”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais. “Deve ser isso que está incomodando muito a esquerda no Brasil”.

Já chega. Afinal o presidente Bolsonaro citou ainda a tragédia provocada pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais e disse que, desde o primeiro momento, pediu a ministros que ajudassem os municípios atingidos. Mas, claro, não deixou de continuar nas suas férias.

Há também os caminhoneiros, boa parte aliados do presidente, um último registro. Ele sancionou já na noite de sexta-feira projeto para incluir a categoria no modelo de Microempreendedor Individual, que é uma modalidade simplificada de negócio. O caminhoneiro passa a ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Ou seja, pode emitir notas fiscais e acessar a Previdência.





“Detenhamo–nos nesta cena e imaginemos Maria que, como mãe amorosa e carinhosa, deita Jesus em uma manjedoura. Este seu gesto representa, para nós, um presente: Nossa Senhora não quer seu Filho só para si, mas o oferece também a nós; ela não o aperta apenas em seus braços, mas o depõe no presépio e nos convida a contemplá-lo, acolhê-lo e adorá–lo. Eis o gesto materno de Maria: oferecer seu Filho recém-nascido para todos nós”.





Na manhã de ontem, o Santo Padre rezou a Oração do Angelus, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro no primeiro dia de 2022. Em sua alocução mariana, o Papa confiou o Ano-Novo a Maria, Mãe de Deus, sobre a qual fala o Evangelho da liturgia de hoje, que nos repropõe, novamente, o encanto do presépio. Os pastores vão, sem demora, à gruta, mas o que lá encontram? “Encontram Maria, José e o Menino, deitado numa manjedoura”.





“Ao começarmos o novo ano, vamos tirar um momento para lembrar as muitas pessoas ao redor do mundo que defendem a liberdade e os direitos humanos”, começou assim o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Ele fez questão de registrar que “em lugares como Afeganistão, Síria e Mianmar, entre outros, as ameaças e a realidade da perseguição e da insegurança política e religiosa andam de mãos dadas com uma situação humanitária cada vez mais desastrosa”.





O Conselho de Segurança é formado por 15 países com direito a voto. Mas apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são integrantes do grupo seleto, ou seja, são membros permanentes e têm poder de veto. Os demais 10 assentos são temporários, e os países são eleitos para ocupá-los de forma rotativa, em mandatos de dois anos. O fato que interessa é que o Brasil voltou a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).





“Vamos lá, Turma Boa, tornar realidade a profecia simbólica destes números! Vamo que vamo!”, publicou Ciro Gomes (PDT) (foto). O fato é que o ex-ministro e ex-governador do Ceará postou uma relação com os números 46 da sua idade, quando foi ministro da Integração Nacional; o 32 com a idade em que foi prefeito; o 15 com seu número ao vencer a eleição para administrar Fortaleza (CE); o 12 ao número de seu atual partido; o 23 com o número usado em suas duas primeiras eleições presidenciais, e o 33 com sua idade ao assumir o cargo de governador.





