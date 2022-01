Bolsonaro atenderá com R$ 700 milhões a população afetada pelas enchentes

Abrigo de animais de estimação foi destruído pela força da água na Bahia (foto: Reprodução/Twitter)



O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), editou, ontem, isso mesmo, em plena sexta–feira uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 700 milhões para a devida assistência social à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas.





De acordo com o registro da Secretaria–Geral da Presidência da República, a quantia será destinada para “enfrentar as consequências das fortes chuvas que acometeram diversas regiões do Brasil”. Como tudo passa por Minas Gerais na política nacional, é claro que ela esteve presente. Para deixar mais claro, já são, pelo menos, 124 cidades em situação de emergência. A Região Norte do estado é a mais afetada.





Entre outubro e dezembro, seis pessoas morreram e outras ficaram desabrigadas. Em números, nesse caso, são, pelo menos, 2.683 pessoas. Outras 11.337 ficaram desalojadas. O Diário Oficial da União (DOU) publicou, anteontem, isso mesmo, quase no último dia do ano a Medida Provisória (MP, de 30 de dezembro), que, como não poderia deixar de ser, foi assinada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL).





O fato é que ela define o valor do salário mínimo, a partir de hoje. O que mais interessa, no entanto, é dar logo o valor. Então vamos a ele. Será de R$ 1.212,00.





Como tudo passa por Minas Gerais, Belo Horizonte é a capital brasileira com maior risco de tempestades severas. Há condição de temporais, altos acumulados e transtornos na capital mineira devido ao elevado volume de água.





Quem traz o alerta é o site Climatempo. Vamos a ele: hoje, chuvoso durante o dia e a noite. Amanhã Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de chuvas a qualquer hora e segue nos próximos dias. Até quando, não há uma definição, mas sempre fica assim no início do ano.





Reveillon carioca

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou nota na tarde de ontem informando que até 15h não tinha recebido a documentação necessária para a realização da queima de fogos em sete pontos da cidade. Os locais são: Igreja da Penha, Parque de Madureira, Recreio, Barra, Bangu, Ilha do Governador e Piscinão de Ramos. No total, são 10 pontos de queima de fogos na cidade. Já Copacabana, que é o principal, não está na lista. Sendo assim, se estiver no Rio de Janeiro, aproveite ou então assista à transmissão pela TV.





Silêncio na Ásia

Fogos de artifício marcam chegada do Ano-Novo em Taiwan, Tailândia, Austrália e Emirados Árabes. Em Dubai, queima de fogos ocorreu no famoso arranha–céu Burj Khalifa. Já na Nova Zelândia, 2022 foi comemorado com show de luzes. Diversos países cancelaram as festas oficiais de Ano-novo por causa da pandemia de coronavírus. Já é em países da Ásia e da Oceania e, em muitos locais, o Ano-novo chegou de forma silenciosa por causa da pandemia do coronavírus.





Cai ordem do MEC

Foi derrubada ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski (foto) a decisão do Ministério da Educação que proibiu as instituições de federais de ensino de cobrarem comprovante de vacinação contra a COVID-19 no retorno das aulas presenciais. O ministro afirmou que as instituições de ensino têm autonomia “e podem legitimamente exigir a comprovação da vacinação”. O ministro analisou questionamento ao despacho do MEC apresentado pelo PSB.





Rede nacional

E teve pronunciamento do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). Ele mesmo fez questão de convocar, por meio de suas redes sociais, como não poderia deixar de ser. Mas foi com direito a fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. “Estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço bem grande. Para comemorar três anos sem corrupção”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais. “Deve ser isso que está incomodando muito a esquerda no Brasil”. A repercussão não deu tempo para ver como foi.





Esperança em 2022

Movimento em apoio à candidatura à presidente do governador de São Paulo, João Doria, – batizado de @jdoriajr – destaca como atributos do candidato “competente, inteligente e eficiente: esse é João Doria”. Ele é chamado de “pai da vacina”. Entusiasta da campanha, leitor envia o seu recado: “Sobrevivemos apesar das perdas de parentes e amigos para a pandemia e o negacionismo. Vamos para 2022 de cabeça erguida e com o coração cheio de esperança. Pra você e sua família desejo feliz ano, c/ saúde e paz. E p/ o Brasil muita esperança”.





Articulação

Em tempo, “à Secretaria-Geral da Presidência da República, que informou sobre o crédito extraordinário que será destinado à assistência da população afetada pelas enchentes, compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil entre outras atribuições.