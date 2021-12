Jair Bolsonaro (foto: alan santos/pr)



“Tivemos há aproximadamente 48 horas uma catástrofe no Sul da Bahia e também no Norte de Minas Gerais. Em torno de 55 municípios foram atingidos com enchentes, destruição de obras viárias. De imediato, determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma pra assumirem a vanguarda do que pode ser feito pros nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Netto.”

Quem avisou foi nada menos que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PV), depois de participar de um evento na Escola Naval, no Rio de Janeiro (RJ). “Estamos prontos para colaborar, mas precisamos ser provocados pelos respectivos governadores ou prefeitos.”

Ele declarou ainda que as Forças Armadas “voltaram ao cenário nacional”, e que todos querem “paz, tranquilidade e harmonia”. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, de forma cifrada, voltou a mandar recados em tom militarista.

Em apenas seis minutos, apressado mesmo, ele participou da cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha, que formou 197 aspirantes da força. E ele voltou a entrar em sua mania de dar aula de história, voltou à Segunda Guerra Mundial: “Centenas de colegas da Marinha, e por volta de 500 do nosso Exército e Aeronáutica, perderam sua vida combatendo o nazismo e o fascismo”.





Só que não demorou muito tempo para a bobagem clara e evidente entrar em cena. O presidente Bolsonaro voltou a defender a administração de hidroxicloroquina para pacientes contaminados pelo coronavírus, apesar de estudos já terem comprovado sua ineficácia no tratamento contra a pandemia da COVID-19.

“Tomei hidroxicloroquina e, se me contaminar de novo, tomo outra vez. Temos de ter respeito à autonomia do médico.” Bastaria, mas… “Não estou aqui para tumultuar a vida de ninguém. Estamos mexendo com vidas. A informação não pode circular. Quem fala qualquer coisa sobre vacina é tachado de fake news, negacionista, terraplanista.” Melhor então aterrissar o mais rápido possível.

Para encerrar, na Bahia, uma força-tarefa interministerial atua há quatro dias para prestar socorro às vítimas. Já são 25 municípios em situação de emergência, de acordo com os decretos homologados e devidamente publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Sendo assim, já que estamos falando em notícia baiana, o jeito é apelar para Nosso Senhor do Bonfim, já que é uma representação de Jesus Cristo que é alvo de intensa devoção no catolicismo. A construção da igreja teve início entre 1745 e 1746, finalizando suas obras internas em 1754, e as externas em 1772.

Diagnosticar

A construção do Hospital do Câncer da Santa Casa de Montes Claros será um marco na assistência ao paciente com câncer no Norte de Minas, pois tudo passará a ser realizado em um único local, garantindo o atendimento integral ao paciente oncológico, com serviços de equipe multidisciplinar completa, proporcionando mais eficiência e agilidade na realização do diagnóstico. De acordo com o projeto, o espaço será confortável e acolhedor, para tratar ainda melhor os pacientes. No Assembleia Fiscaliza, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, informou sobre a sua pasta.

Nos trilhos

A convite do ministro da Infra-estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o deputado João Leite (foto) (PSDB) presidente da Comissão Pró-Ferrovias da Assembleia Legislativa (ALMG) esteve em Brasília. Ele participou da cerimônia de assinatura de contratos de Autorizações Ferroviárias. Os acordos vão permitir a construção e a operação de mais seis ferrovias da iniciativa privada. Minas terá o benefício de dois trechos nesta etapa. O primeiro ligará São Mateus, no Espírito Santo, a Ipatinga. O segundo, Presidente Kennedy, ainda no Espirito Santo, a Conceição do Mato Dentro e Sete Lagoas.

E tem mais...



“Tenho a convicção de que sua decisão em defesa desta causa será fundamental para a construção do Hospital do Câncer da Santa Casa de Montes Claros. Transformar este sonho em realidade se constituirá num dos maiores legados, entre tantos, destinado à população da região norte-mineira”, declarou Gil Pereira (PSD). Ele informou ter encaminhado ofício a respeito também ao governador Romeu Zema (Novo). Além de abordar esses assuntos, o parlamentar do PSD Gil Pereira pediu ações para diminuir a procura por cirurgias eletivas.

Fora do ar

O Ministério da Saúde informou que espera restabelecer os danos causados pelo ataque hacker ao Sistema Único de Saúde (SUS) do Conect SUS, que é nada menos o aplicativo que guarda o comprovante de vacinação. O motivo: ele simplesmente está fora do ar. A nota enviada pelo Ministério da Saúde ressaltou que elaborou uma página com alternativas para a emissão temporária do comprovante de vacinação, já que o comprovante de vacinação é exigido em mais de 240 municípios do país. Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 está indisponível no momento.





Tem que ligar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou, ontem, a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para viajantes que chegarem ao país. Na decisão, estrangeiros sem comprovante vacinal não poderão entrar no Brasil. O ministro alega que monitorar a quarentena de milhares de viajantes tornaria a situação fora do controle e mais risco à população brasileira. Como fica? Dispensa só por motivos médicos ou por razão humanitária excepcional e inequívoco risco iminente, avisou Barroso na decisão. Qual vale? O STF ou o governo?

Pingafogo



Lembrete, mais um que partiu do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, agora devidamente filiado ao PL: “O negão é o Hélio, meu irmão. Demorou para nascer, levou 10 meses para nascer”. Nada a comentar.

Em tempo, do texto que abre a coluna: o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o deputado Hélio Lopes (PSL–RJ) estaria internado com embolia por efeitos colaterais da vacina. Ou seja, para que fique bem claro: é mais um ataque à vacinação.





Mais um Em tempo, sobre a nota Nos trilhos: o parlamentar tucano João Leite disse ainda estar muito satisfeito com a mudança e destacou o reconhecimento para Minas Gerais que, faz muito tempo, aguardava a volta dos trens. “Uma tradição mineira que agora é realidade”.





E mais um, que é importante: o governo federal suspendeu também a exigência de cinco dias de quarentena para aqueles viajantes que não se vacinaram ou não portarem o documento no momento do desembarque. Ou seja, o coronavírus agradece a quem se encontrar com algum dos viajantes.





Sendo assim, o jeito é encerrar por hoje. Aproveite o domingo para tentar relaxar diante de tanta confusão política país afora. FIM!