Bolsonaro e Gilson Machado (foto: Rerodução/facebook)



O bom humor do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), estava presente, ontem, quando ele participou da solenidade que tornou o forró patrimônio cultural. “O Gilson vai tocar a sanfona de sempre dele, tá?”

Melhor dar a declaração do próprio presidente: “O forró acaba de ser decretado patrimônio cultural e imaterial do Brasil pelo Conselho do Iphan, um pleito de mais de 30 anos desses artistas nordestinos. Parabéns a todos, e em especial ao nosso Nordeste. Valeu, Gilson!”

Em aceno ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o forró foi reconhecido, pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como patrimônio cultural do Brasil.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também fez questão de fazer um registro sobre o momento, só que preferiu por meio das suas redes sociais e, em tom de brincadeira, imitou os trejeitos e o sotaque de Gilson ao falar sobre a notícia.

O presidente anunciou ainda que haverá um “grande evento de forró” na segunda-feira e será no Palácio do Planalto. É oficial mesmo, não é mesmo? “O Gilson vai tocar a sanfona de sempre dele, tá? E, no final, vai terminar como? Iiiihuuuuuu”, gritou Bolsonaro, o presidente da República. Isso são modos? Deixa pra lá.

Só que não tem jeito, já que tem mais desafeto no caminho presidencial: Bolsonaro xingou, ontem, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por sua decisão de adotar o passaporte da vacina no estado a partir de 15 de dezembro caso o governo federal não o faça antes.

Apesar de receber apoio de sanitaristas, a promessa de Doria poderá esbarrar em questões jurídicas, já que o governo federal é o único responsável por fiscalizar as fronteiras. Isso impediria o governador paulista e tucano de cobrar o passaporte da vacina, por exemplo, no desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O ex-ministro da Justiça e pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos Sergio Moro, destacou repetidamente, ontem, a importância do combate à corrupção. Ele deixou claro que essa será a sua principal bandeira caso se consolide como candidato ao Executivo.

Ele e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deram depoimentos em vídeo para o seminário Desafios 2022, denominado “Para onde vai o Brasil”, promovido pelo Correio Braziliense, jornal integrante dos Diários Associados, e transmitido via redes sociais.

Deputado Agostinho Patrus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Ouvir sempre

“O deputado Agostinho Patrus (PV) inaugurou um novo modelo à frente do Legislativo, que é a independência e ouvir sempre as pessoas.” Quem diz é o diretor-presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Leite. Foi durante a homenagem ao presidente da Assembleia de Minas, Agostinho Patrus (foto), na manhã de ontem. Ele recebeu uma placa em agradecimento aos repasses de emendas parlamentares para a instituição e também pela destinação de R$ 5 milhões ao hospital, referentes ao acordo da Vale, votado pelos deputados.

A segurança de Laura





O presidente Jair Bolsonaro deixou claro que a ida da sua única filha, Laura Bolsonaro, de 10 anos, para um colégio militar é necessária para preservar a segurança. “É uma questão de segurança”, afirmou o presidente Bolsonaro em conversa com seus apoiadores fiéis de sempre, na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. Foi em gravação feita pelo canal Foco do Brasil, no YouTube. “Se eu não estou seguro, imagina a minha filha?”

Eletrônico





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, ontem, quatro resoluções com regras para as eleições de 2022. Uma delas libera o uso do PIX para despesas de campanha. A proposta aprovada pelo TSE foi apresentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Pela resolução, a chave de identificação do candidato deve ser o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Vale deixar claro sobre o PIX: ele é o meio de pagamento eletrônico instantâneo, gratuito e com segurança. Foi lançado oficialmente em 5 de outubro do ano passado, isso mesmo, em 2020.

Siga a ciência





“O prêmio tem por objetivo demonstrar que a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática valoriza e reconhece os pesquisadores, os cientistas e as instituições que promovem, em nosso país, ações voltadas para a inovação, desenvolvimento econômico e a melhoria do bem-estar da nossa população, pela primeira vez, o Prêmio César Lattes.” A condecoração homenageia personalidades e entidades que se destacaram na defesa e na promoção da ciência, da tecnologia e das inovações. Ela foi criada pelo presidente da comissão, deputado Aliel Machado (PSB-PR).

Pingafogo

A Advocacia-Geral da União negou ao Supremo Tribunal Federal (STF), em parecer protocolado ontem, que o governo tenha se omitido em adotar medidas de contenção da variante Ômicron. O documento foi enviado à mais alta corte de Justiça do país.





Foi depois de o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, dar prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre uma ação da Rede Sustentabilidade que cobra a adoção do chamado “passaporte da vacina” ou de quarentena obrigatória para quem chega ao Brasil.





Já o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura da Cúpula pela Democracia. O evento, que termina hoje e é organizado pelo governo norte-americano, conta com a participação de líderes de mais 100 países com a proposta de trocar experiências.





O Itamaraty detalha: “A participação do Brasil na Cúpula pela Democracia demonstra o compromisso do país com os valores democráticos consagrados na Constituição Federal de 1988 e com o pleno desenvolvimento do Estado de direito”.





n Sendo assim, fim de semana chegando, é o suficiente. Hoje ainda tem mais. FIM!