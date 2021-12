Joe Biden (foto: ANGELA WEISS / AFP )



“Esta é uma oportunidade para renovar, no mais alto nível, nosso compromisso comum com a defesa da democracia, o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável.”

Tudo isso partiu do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), em vídeo exibido, ontem, na Cúpula da Democracia. E Bolsonaro ressaltou ainda que o governo brasileiro tem compromisso com a democracia e com os direitos humanos.

A cúpula foi organizada pelo presidente dos EUA, o democrata Joe Biden. Para registro, a cúpula reuniu líderes de cerca de nada menos que 100 países. E tudo isso de forma virtual em razão da pandemia da COVID-19.

“Estamos empenhados em assegurar as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável.” É mais uma declaração do presidente norte-americano, Joe Biden.

Então, por causa da coincidência, vale um registro, só para lembrar, já que é de outubro, de dois meses atrás: o jornalista russo Dmitry Muratov pediu um minuto de silêncio pelos repórteres assassinados. Foi ao receber, em Oslo, o Nobel da Paz junto de sua colega filipina Maria Ressa, que culpou os grupos de tecnologia americanos pela lama tóxica da propaganda que circula nas redes sociais.

Melhor então voar um pouco diante do outro compromisso do presidente da República brasileiro. Ele cumpriu agenda em Pirassununga (SP), onde participou da cerimônia de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea (AFA). Ele chegou ao local da cerimônia acompanhado do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o já conhecido astronauta, já que esteve no espaço. Ambos se juntaram à deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que já os esperava. Todos estavam sem máscara de proteção contra a Covid-19. Depois da cerimônia, o presidente deixou Pirassununga por volta do meio-dia, sem fazer nenhuma declaração.

Podemos ter um deputado?

É claro que depois do comandante da Operação Lava-Jato, já conhecida, o ex-juiz federal Sérgio Moro, o coordenador Deltan Dallagnol iria seguir os seus passos e se filiar ao Podemos, aquele partido que antes tinha um nome horroroso, Partido Trabalhista Nacional (PTN). Durante o ato de filiação, Deltan Dallagnol não afirmou a qual cargo pretende ser candidato em 2022, mas Renata Abreu, Álvaro Dias e Sérgio Moro disseram que ele deve ser candidato a deputado federal. Melhor mesmo subir dando um passo de cada vez.

Vacina, sim!

Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que analisou asquatro vacinas administradas no Brasil contra a COVID–19, de janeiro a outubro de 2021, mostra que todas têm eficácia e grande redução do risco de infecção, internações e óbito. Considerando os desfechos graves, internação ou óbito, em indivíduos com idade entre 20 e atinge até 80 anos de idade. A proteção atinge entre 83% e 99% para todos os imunizantes. Na população abaixo de 60 anos, as vacinas apresentam proteção acima de 85% contra risco de hospitalização e acima de 89% para risco de óbito. É isto: vacina no braço é saúde no corpo!.

Jeito mineiro

“É mais um reconhecimento, por parte de uma organização da sociedade civil, do trabalho e do esforço que realizamos para melhorar a gestão pública e a qualidade de vida dos brasileiros na boa política. Essa premiação me honra, mas aumenta minha responsabilidade. Reafirmo o compromisso de realizar um trabalho técnico, voltado para resolver os problemas do nosso país e, em especial, dos que mais precisam da atenção do Estado. Quero continuar trabalhando em prol dos mineiros.” O registro é do senador Antonio Anastasia (PSD-MG, foto), um dos cinco melhores do Senado Federal.

O bem comum

“A proposta é que a frente seja um canal de articulação no Parlamento e de comunicação com a sociedade para trazer à tona debates sobre os valores que asseguram a dignidade humana, enfrentando as mazelas sociais que dificultam a valorização da vida e, especialmente, promovendo o bem comum.” Quem diz é o deputado Roberto de Lucena (Podemos-SP) e deixa ainda mais claro: “É preciso ter responsabilidade quando se trata de direitos humanos”. Tudo isso foi no lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social.





Haja temporais

Verdadeira tragédia. Mortes, cidades ilhadas e inundadas, estradas e pontes interditadas, rios transbordando, famílias desabrigadas, casas cobertas pela água e um rastro de destruição têm sido o resultado das fortes chuvas que atingem principalmente as regiões sul e o extremo sul da Bahia desde o início de novembro, mas que se intensificaram neste mês de dezembro. São nada menos que 24 municípios em situação de emergência. O governo baiano teve que decretar a emergência, como não poderia deixar de ser.

Pingafogo

Em tempo, sobre a nota “O bem comum”: os temas prioritários da Frente Parlamentar são o combate à violência contra a mulher, crianças e idosos, a liberdade religiosa e a proteção aos povos, “sem esquecer do auxílio aos mais vulneráveis, atingidos pela pandemia da COVID-19”.





E o deputado Roberto de Lucena diz que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça; a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; e o presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Thiago Rafael Vieira, estarão presentes.





Mais um Em tempo: o Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior. O projeto foi criado por pessoas comuns, sem ligação com nenhum partido político ou grupo de interesse.





E tem os temporais: a previsão é de que as chuvas continuem nos próximos dias. Nesta semana, três pessoas morreram por causa de deslizamento de terra que soterrou uma casa na cidade de Teixeira de Freitas. As vítimas foram duas crianças e o tio, que acompanhava elas.





Diante disso, só resta encerrar. Basta por hoje, não é mesmo? Então, é aproveitar o sábado e digitar o já manjado... FIM!