Em viagem oficial aos Emirados Árabes, Bolsonaro se reuniu com o Emir de Duvai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum (foto: Alan Santos/PR)





O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, visitou, ontem, a Expo 2020, exposição universal que acontece em Dubai, que é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos conhecida pelos shoppings de luxo, pela arquitetura ultramoderna e pela animada vida noturna. Diferentemente da conduta adotada em solo brasileiro, Bolsonaro usava máscara.





Bolsonaro se reuniu com o governante de Dubai no parque da Expo 2020, considerado como um dos maiores eventos realizados desde o início da pandemia da COVID-19. A exemplo da Olimpíada de Tóquio, prevista para o ano passado, a Expo também foi adiada em um ano por causa da pandemia.





O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michelle e de dois filhos: Flávio Bolsonaro (Patriota) e o Eduardo Nantes Bolsonaro (PSL– SP), senador e deputado federal, respectivamente. Nenhum deles quis falar com a imprensa.





Integram ainda a comitiva os ministros Paulo Guedes, da Economia, o da Defesa, general Walter Braga Netto, o da Segurança Institucional, Augusto Heleno, além de Carlos França, das Relações Exteriores, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o do Turismo, Gilson Machado.





Voltando ao que interessa, tem mais da Expo 2020: o presidente Bolsonaro se encontrou com o emir local, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é vice-presidente e tem ainda o cargo de primeiro-ministro dos Emirados Árabes.





Só que tem os problemas domésticos. Mesmo longe, o presidente Jair Bolsonaro disse, ontem, em pleno sábado e bastante longe do país, que o governo federal não tem como pagar os R$ 90 bilhões de precatórios em 2022.





No entanto, ele avaliou que a PEC dos Precatórios, que diminuiria esse valor, é “mais difícil” de passar no Senado do que na Câmara, onde foi aprovada na semana passada. Para deixar claro, os precatórios são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça e de pagamento obrigatório, de acordo com as regras atuais.





Melhor então encerrar com uma notícia mais leve: o Brasil ultrapassou, ontem de manhã, o recebimento de 350 milhões de doses de vacina contra a COVID-19. Elas serão aplicadas nos estados, municípios e o Distrito Federal. A marca foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Das doses distribuídas, 294,2 milhões já foram aplicadas.





Cumpra-se





Diante do exposto, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, “determino a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro pelo prazo inicial de 180 dias”. Oficie-se a Presidência e a Corregedoria-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ciência à Procuradoria-Geral da República (PGR). Brasília, 10 de novembro de 2021. Ministro Alexandre de Moraes. Relator. Documento assinado digitalmente.





Antidemocrático





Na denúncia, a PGR listou sete declarações em que o ex-deputado atacou instituições, e afirma que ele praticou condutas que constituem infrações previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. “Essa organização criminosa atenta contra a democracia, contra o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal além do fechamento da Corte Máxima do País, e a volta da ditadura”. Roberto Jefferson está preso de forma preventiva desde 13 de agosto. E assim continua.





Notícia velha





Só que a novela continua até hoje. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, reivindicou na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) o direito de seu país sobre as Ilhas Malvinas e a necessidade de se chegar a uma solução pacífica por meio do diálogo com o Reino Unido sobre a soberania desse território. O Reino Unido insiste em não negociar. Considera que a soberania lhe pertence e que a população da ilha votou quase 100% a favor de continuar atrelada à Grã-Bretanha.





A vaca louca





A Fundação Oswaldo Cruz não disse se são mulheres ou homens, há quanto tempo estão internados, nem onde ocorreu a possível contaminação, mas o fato é preocupante. Afinal, a Fiocruz está investigando dois casos suspeitos do mal da vaca louca em moradores da Baixada Fluminense. Os dois pacientes estão isolados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. O mal da vaca louca é uma doença cerebral, degenerativa, fatal, que afeta gado e pode infectar humanos se houver o consumo de carne contaminada.





Vida no espaço





A humanidade está prestes a dar um passo muito importante no desafio de avançar nos conhecimentos sobre o universo e os fenômenos que resultaram no surgimento da vida. Com previsão de lançamento para 18 de dezembro, o Telescópio Espacial James Webb promete não apenas respostas sobre tais fenômenos, mas lançará no ar novas perguntas e desafios para cientistas e para os amantes da astronomia. Participam, por meio de parcerias, as agências espaciais norte-americana (Nasa) e europeia (ESA). Sua órbita ficará mais distante que a Lua.









pingafogo





.Dia Mundial do Pobre, quando representantes de famílias amparadas pela Arquidiocese e líderes de vilas e favelas vão se reunir para a celebração de missa presidida por dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em seguida, todos vão partilhar um almoço na Catedral.





.O objetivo da ação é convidar os fiéis a praticar a solidariedade neste período de pandemia, cerca de 7.000 famílias estão recebendo doações de cestas básicas, refeições, kits de higiene, fraldas e outros da Arquidiocese de BH.





.“Quero que todo o mundo saiba. Não temos nada a ver com isto”. Quem deixa claro em alto e bom som é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a crise que deixou centenas de migrantes do Oriente Médio bloqueados na fronteira entre Belarus e Polônia.





.Os migrantes, curdos em sua maioria, estão sendo bloqueados na fronteira entre a Polônia e Belarus sob temperaturas próximas de zero grau. Para enfrentar o frio, eles são obrigados a aguardar em barracas e queimam lenha pra se aquecerem.





.Diante de um cenário deste, o jeito é finalizar bem rapidinho. BH anda também anda exigindo um paletó, óbvio que nada comparado em parte da Europa. Sendo assim, basta. FIM!