Tom mineiro nos trilhos e o silêncio presidencial no Dia do Soldado

Hoje é um dia histórico para MG. Em reunião com o gov. @RomeuZema e o min. @tarcisiogdf, o governo @jairbolsonaro chegou ao acordo que possibilitará a ampliação da linha 1 e construção da linha 2 do metrô de BH. Investimentos fazem parte do projeto de desestatização da CBTU-MG. Parabéns a todos os envolvidos.





No governo do PR @jairbolsonaro temos a missão de trabalhar pela melhoria da vida das pessoas. Em conjunto, com soluções criativas, estamos enfrentando os gargalos históricos na infraestrutura das cidades, promovendo a melhoria da vida das pessoas.





Como se vê, o anúncio foi feito, ontem, nas redes sociais, depois de uma reunião em Brasília, no Distrito Federal, entre o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o governador Romeu Zema (Novo). Também participou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. O metrô de Belo Horizonte tem 35 anos e, até hoje, só tem uma única linha.





Dia do Soldado. Nas festividades, se é que festa nenhuma merecia, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que as três forças estão “prontas a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna”. Ele fez questão de citar também a Marinha e a Aeronáutica.





O presidente Jair Messias Bolsonaro esteve presente no evento, que foi no Quartel-General do Exército, em Brasília, mas não discursou. Melhor então sair voando desta notícia. Só mais um detalhe antes alçar voo. O militar foi alçado ao posto depois da demissão do então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e a saída em conjunto dos três comandantes das Forças Armadas.





Vale ainda mais um pouco sobre o Dia do Soldado: estavam no evento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-AP), além de ministros de Estado e outros integrantes do alto-comando militar.





Apesar de ter confirmado presença, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), não compareceu ao evento. Ah! Uma notícia importante, nada a ver com o ministro Fux. Houve ainda uma apresentação artística do Exército, com direito a desfile motorizado, envolvendo 1.461 militares e 90 viaturas, a pé e de hipomóvel, que é um veículo de tração animal.





Extra! Extra! Extra! O fato é que o governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) o decreto do presidente da República determinando que os órgãos públicos federais deverão reduzir o consumo de energia de 10% a 20% entre setembro de 2021 e abril de 2022.





“Repete aí...”

O presidente do FIB Bank, Roberto Pereira Ramos Júnior, disse ao depor ontem na CPI da COVID-19 que a sua empresa é “pequena” e tem um patrimônio bem pequenino, de apenas R$ 7,5 bilhões. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), senador Omar Aziz (PSD-AM), não se conteve e ironizou: “Repete aí, por favor”. O FIB Bank foi o fiador no contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. A Covaxin seria a vacina mais cara a ser comprada pelo governo, e o valor total do contrato seria de R$ 1,6 bilhão.





Ouro e prata

O paulista Gabriel Bandeira e o mineiro Gabriel Geraldo Araújo, também conhecido como Gabrielzinho, conquistaram as duas primeiras medalhas para a natação brasileira na Paralimpíada de Tóquio, no Japão. Bandeira levou o ouro com o tempo de 54s76, alcançando o novo recorde paralímpico na prova de 100 metros borboleta da classe S14 (deficiência intelectual). Já a prata veio na prova de 100 metros costas da classe S2 (deficiência físico-motora). Gabrielzinho fez o tempo de 2min02s47. As competições de natação são disputadas no Centro Aquático de Tóquio.





Fake news

“As pessoas me perguntam se tem risco de golpe. Eu gostava de dizer que não. E gosto de dizer que não. E acho que não. Mas o número de vezes que me perguntam isso começa a me preocupar.” Quem diz é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso. Ele participou de um evento sobre fake news e democracia. Bem apropriado, né? Afinal, ele tem sido alvo ultimamente do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que já ameaçou apresentar um pedido de impeachment do ministro.





Continência!

E teve o Dia do Soldado na Assembleia Legislativa. O deputado Coronel Henrique (PSL) homenageou os militares, que têm como data comemorativa o dia do aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército. O parlamentar militar ainda fez a leitura da ordem do dia do atual comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira. E o coronel Henrique destacou os mais de 50 anos de serviços do Pacificador, de cadete a marechal, em diversas lutas em favor do Brasil, como na consolidação da Independência e na manutenção do território nacional.





A biblioteca

Entre vários filósofos, músicos, escritores e poetas citados, Mário Sérgio Cortella destacou os mineiros Rubem Alves, Pedro Nava, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade na palestra proferida pelo filósofo em evento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). “Somos finitos, para mim a morte não é uma ameaça, é uma advertência: cuidado para não desperdiçar sua vida. Eu não quero gastar minha existência com confrontos e tolices.” E citou Drummond: “Pois há coisas findas muito mais que lindas, essas ficarão”, dise Cortella.





PINGA FOGO