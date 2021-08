Ministro Alexandre de Moraes faz ofensiva contra as milícias digitais

Sendo assim, um último registro sobre Roberto Jefferson. Ele foi levado ontem à tarde para um presídio do Complexo de Bangu. É onde ficam os detentos com curso superior. Antes ele esteve no Instituto Médico-Legal (IML) do Rio, onde passou um exame de corpo de delito, que é praxe.

Bastaria, mas teve mais do governador petista: “Tivéssemos um governo federal mais preocupado com a vida, milhares teriam sido salvas. Seus ataques jamais vão tirar de mim a força para continuar lutando”. Melhor mudar de assunto. Afinal…

Quem não deixou barato, no entanto, foi o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que pegou pesado em suas redes sociais. “Criminoso, sr. presidente, é ignorar a perda de mais de meio milhão de vidas na pandemia e ainda debochar da dor das famílias”.

Sentiu falta do presidente da República? A resposta é que ele esteve, ontem, em Juazeiro do Norte. E foi lá que ele fez críticas aos governadores que decretaram lockdown para conter o avanço da pandemia da COVID-19. “Estes mais humildes, que não tinham renda fixa e não eram servidores públicos foram jogados na vala da quase miséria”.

O ministro Alexandre de Moraes lembra que Jefferson pleiteou o fechamento do STF, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os ministros, por não concordar com seus posicionamentos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender, de forma preventiva, o ex-deputado e atual presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) Roberto Jefferson. A Polícia Federal (PF) cumpriu o mandado na manhã de ontem.

As milícias

O ministro do STF Alexandre de Moraes considerou que foi “inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria” dos crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, além de delitos previstos na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral.





Meu Padim

“Aqui na terra de Padre Cícero sempre é bom lembrar: Nós continuamos defendendo a bandeira de Padre Cícero. Sempre ao lado da família, defendendo a propriedade privada, a liberdade, Deus acima de tudo e combatendo o comunismo. A nossa vocação é a liberdade, é a defesa da propriedade privada, é a liberdade de religião, é o direito de ir e vir. Isso é o que temos de mais sagrado no nosso meio”. É devoto o presidente Bolsonaro ou é palanque de tanta gente que ainda o venera?





Melhor voar

Prejuízo de R$ 1,32 bilhão no ano passado, de acordo com o balanço. A Embraer encerrou o segundo trimestre deste ano com caixa total de R$ 12,5 bilhões e dívida líquida de R$ 9,2 bilhões. E parece querer mais. A companhia estima entregar, até o final deste ano, de 45 a 50 unidades de jatos comerciais e de 90 a 95 de jatos executivos. Diante disso, a expectativa é que, neste ano, a receita líquida consolidada da Embraer fique entre US$ 4 bilhões e US$ 4,5 bilhões.





Túnel do tempo

O presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), recorreu a uma das personalidades mais influentes do século 17 para abalizar a destinação de quase R$ 85 milhões do acordo da Vale para a área social. “Quem remedeia os remédios?”, disse, ao parafrasear o português radicado no Brasil Padre Vieira, considerado “imperador da língua portuguesa”. Patrus escolheu a célebre citação para destacar o papel da ALMG em incluir nos termos de reparação repasses a instituições que atuam na assistência a pessoas carentes. O montante reforça o combate à COVID-19.





Ele defendeu

“O que são atos antidemocráticos? Milícia digital? Fake news? A democracia, essa balela de Estado democrático de direito, já não está sob ameaça, está sob ataque intenso mesmo. O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da Constituição” @BolsonaroSP ou traduzindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL–SP), filho ‘03’ do presidente da República e o mais votado da história do Brasil. Ele teve nada menos que 1.843.735 em São Paulo quando foi reeleito. Ontem, ele usou as redes sociais para defender o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB.





PINGA FOGO