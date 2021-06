Voto impresso é retrocesso, diz presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Luís Barroso volta a criticar possibilidade de voto impresso (foto: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

Melhor começar de uma vez com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso: “Se passar, teremos de fazer licitação para comprar as urnas. Não é procedimento banal, não é fácil. O tribunal tem boa-fé e vai tentar cumprir, se for essa decisão, eu torço para que não venha, mas se vier vamos tentar cumprir”. Ele se refere ao voto impresso, que era uma promessa de campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Ele simplesmente ignora que “nunca foi documentado um caso sequer de fraude”. É ainda do ministro Luís Roberto Barroso. Um argumento pertinente não deve ser ignorado: o custo de R$ 2 bilhões para implantar o sistema. E cita ainda os problemas de armazenagem, transporte e, pior ainda, a segurança de urnas com votos de papel. Esses, sim são passíveis de fraudes, compra de votos e por aí vai. Só que o ainda presidente da República não desiste, ao contrário, insiste, mesmo com todas as evidências. Melhor voltar ao ministro Barroso: “Com todo o respeito às compreensões diferentes, eu gostaria de dizer por quais razões o tribunal tem participado do debate público em sentido desfavorável à implantação do voto impresso”.

Vamos a elas: “Se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar, a vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creiam em mim”. Quem disse foi o ministro Barroso. Já a coluna faz questão de destacar: votos de cabresto, compra de votos, uso da máquina pública, abuso do poder econômico e tem ainda o risco do coronelismo. Será isso o que pretende Bolsonaro?

Deixa pra lá. Afinal, a Prefeitura de Anápolis informou que não há aplicação de multa para pessoa física que não usar máscara de proteção facial na cidade. Nem precisava, ele quase sempre faz isso. E claro que Bolsonaro estava sem máscara.

Ele esteve, ontem, e almoçou na fazenda com o cantor Amado Batista. E estava acompanhado do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, de deputados federais e do filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Antes de encerrar: Goiás bate recorde de casos e registra 7.031 novos infectados por COVID-19 em 24 horas. A taxa de ocupação de leitos estaduais de UTIs é de 90%. Ao todo, foram 630.474 pessoas contaminadas e 17.618 mortes por coronavírus, conforme a Secretaria Estadual de Saúde.

Entre eles, o professor de física Alan Kardec Preda, de 48 anos. Ele dava aulas no Colégio Estadual da Polícia Militar Jardim Guanabara e na escola particular Prevest.

O tweet

“Parlamentares homens acostumados ao silêncio das mulheres negras não suportaram minha denúncia sobre o genocídio da população negra e favelada hoje em plenário. Extremistas me mandaram estudar! Sou preta, advogada! Não me calarão! O Parlamento mineiro não está acostumado com uma mulher preta falando! Hoje me mandaram estudar porque propus um minuto de silêncio pelo genocídio da população negra e favelada!.” Sua história: trabalhou como doméstica na juventude e é a primeira pessoa de sua família com curso superior… Viva ela!

Será preso?

O gesto foi considerado obsceno pelos parlamentares e também foi associado a uma saudação utilizada por supremacistas brancos, já que a mão posicionada desse jeito forma as letras WP, ou white power, poder branco em português. O fato é que o Ministério Público Federal do Distrito Federal (DF) denunciou à Justiça o então assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República Filipe Martins. A pena prevista em lei pode ser uma multa e chegar até a uma eventual prisão.

A internet

Perdeu mais uma, Bolsonaro. “Serão destinados às prefeituras e governos estaduais cerca de R$ 3,5 bilhões. Esse valor será usado até o fim do ano para a contratação de serviços de internet e compra de equipamentos que tornem possível a conexão de estudantes e professores de escolas públicas à rede mundial de computadores.” Quem comemora é o senador Confúcio Moura (MDB-RO), depois que foi derrubado o veto tratando do acesso à internet para estudantes e professores da educação básica pública e de escolas indígenas e quilombolas.

Mais COVID

Parlez-vous français? O primeiro-ministro da França, Jean Castex, ficará sete dias em isolamento porque sua esposa testou positivo para a COVID-19. “O primeiro-ministro, que recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca em 19 de março, testou negativo.” No entanto, ele avisou que vai permanecer isolado durante sete dias para seguir as normas sanitárias vigentes. O premiê ainda deve receber a segunda dose da vacina. Ontem, antes, Jean Castex se reuniu com muitas pessoas.

Mais uma

Homenagem: “Manifesto, em nome do Supremo Tribunal Federal, extremo pesar pelo falecimento de Mozart Vianna, que por décadas prestou serviços à sociedade no auxílio de diversos presidentes da Câmara dos Deputados. Conhecido em Brasília por seu imenso conhecimento do regimento. Ele foi figura da mais alta relevância no debate das principais leis vigentes e era extremamente respeitado em todos os tribunais de cúpula”. Desta vez, quem diz é o presidente do STF, Luiz Fux.

PINGA FOGO